Thế giới

Biểu tình lan rộng ở Indonesia, ít nhất 3 người thiệt mạng

Làn sóng biểu tình đang lan rộng ở Indonesia, trong đó ít nhất 3 người thiệt mạng tại thành phố Makassar.

An An (Theo JP)

Theo Jakarta Post, ít nhất 3 người thiệt mạng trong vụ phóng hỏa được cho là do người biểu tình gây ra tại Hội đồng thành phố Makassar, Nam Sulawesi, Indonesia, trong bối cảnh cuộc biểu tình bắt đầu leo thang trên khắp cả nước hôm 29/8 sau vụ cảnh sát tông tử vong tài xế xe công nghệ 21 tuổi Affan Kurniawan gần Tòa nhà Quốc hội ở Jakarta.

Làn sóng biểu tình bắt nguồn từ đề xuất trợ cấp nhà ở lên đến 50 triệu rupiah mỗi tháng dành cho các nghị sĩ trong khi mức lương của người lao động còn thấp, và leo thang những ngày gần đây.

indo1.png
Tòa nhà Hội đồng thành phố Makassar bị phóng hỏa trong cuộc biểu tình. Ảnh: The Guardian.

Các cuộc biểu tình ở Makassar trở nên hỗn loạn bên ngoài tòa nhà của hội đồng tỉnh và thành phố, cả hai tòa nhà và xe cộ đều bị những người biểu tình ném đá và bom xăng. Vụ hỏa hoạn tại tòa nhà Hội đồng thành phố Makassar đã khiến 3 người thiệt mạng. Hai trong số các nạn nhân là nhân viên hội đồng và một người khác là công chức.

"Hai người tử vong tại hiện trường và một người thiệt mạng tại bệnh viện. Họ bị mắc kẹt trong những tòa nhà đang cháy", Thư ký Hội đồng Thành phố Makassar Rahmat Mappatoba cho hay. "Thông thường, trong các cuộc biểu tình, người biểu tình chỉ ném đá hoặc đốt lốp xe trước văn phòng. Họ chưa bao giờ xông vào tòa nhà hay đốt nó”, ông nói thêm.

Lực lượng cứu hỏa đã sơ tán tổng cộng 8 người khỏi tòa nhà đang bốc cháy này, 5 người đang được điều trị tại bệnh viện.

Tại Jakarta, hàng trăm người tụ tập bên ngoài trụ sở của Lữ đoàn cơ động tinh nhuệ thuộc Cảnh sát Jakarta (Brimob), đơn vị cảnh sát bị đổ lỗi cho cái chết của Affan, và ném pháo trong khi cảnh sát đáp trả bằng hơi cay.

Một nhóm người biểu tình cố gắng phá cổng của đơn vị này và kéo một tấm biển khỏi mặt tiền tòa nhà trong cảnh hỗn loạn.

Cảnh sát cho biết họ đã tạm giữ 7 cảnh sát để thẩm vấn liên quan đến cái chết của tài xế Affan. Các nhà chức trách vẫn đang điều tra làm rõ vụ việc.

