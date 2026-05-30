Chiều 30/5, tại Hà Nội, Lễ biểu dương "Thành tựu vì Việt Nam số - Vietnam I4 Impact Awards 2026" đã tôn vinh 97 đơn vị tiêu biểu có đóng góp lớn cho xã hội.

Chiều 30/5/2026, tại Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội (Hà Nội), Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) chủ trì, Bộ Khoa học và Công nghệ bảo trợ, giao Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số phối hợp cùng các đơn vị trang trọng tổ chức Lễ biểu dương “Thành tựu vì Việt Nam số – Vietnam I4 Impact Awards 2026”. Sự kiện được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2 - Đài Truyền hình Việt Nam.

Đến dự và chỉ đạo chương trình có đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, Ngành Trung ương và địa phương.

Bước chuyển tư duy từ "Công nghệ 4.0" sang "Tác động xã hội"

Phát biểu khai mạc tại buổi lễ, TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam nhấn mạnh, sau 4 năm triển khai Chương trình TOP Công nghiệp 4.0, năm nay chương trình chính thức chuyển đổi sang tên gọi mới “Thành tựu Tác động vì Việt Nam Số”.

TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phát biểu khai mạc.

Theo TSKH Phan Xuân Dũng, đây không chỉ đơn thuần là sự thay đổi về tên gọi mà là một bước chuyển đổi sâu sắc về tư duy phát triển và hệ giá trị cốt lõi. Ông khẳng định:

"“I4” hôm nay không chỉ là “Công nghệ 4.0” mà còn là “Công nghệ - Đổi mới sáng tạo - Trí tuệ - Tác động” - trở thành tiêu chí trung tâm xuyên suốt toàn bộ Chương trình. Điều chúng tôi quan tâm không chỉ là công nghệ hiện đại hay quy mô đầu tư, mà quan trọng hơn là công nghệ đó đã tạo ra giá trị gì cho đất nước, đổi mới sáng tạo đó đã góp phần thay đổi đời sống xã hội, nâng cao năng lực doanh nghiệp, chất lượng quản trị và phục vụ người dân ra sao”, ông Dũng nói.

Chủ tịch VUSTA cho hay, thông qua Chương trình, VUSTA mong muốn tiếp tục xây dựng nền tảng kết nối giữa Nhà nước, doanh nghiệp, viện/trường, nhà khoa học và nhà đầu tư. Từ đó, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ và hình thành các chuỗi giá trị mới cho Việt Nam trong tương lai.

Sức lan tỏa từ những con số ấn tượng

Theo Ban Tổ chức, Chương trình năm nay nằm trong chuỗi hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội và Đồng chí Nguyễn Đức Hiển – Phó Trưởng Ban Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương trao giải cho các đơn vị đoạt giải.

Được phát động từ ngày 05/03/2026 đến ngày 30/04/2026, chương trình đã thu hút gần 300 hồ sơ của hơn 200 tổ chức, doanh nghiệp và địa phương tham gia. Qua hai vòng xét chọn minh bạch và khắt khe của Hội đồng Chuyên môn, Ban tổ chức đã lựa chọn được 142 hồ sơ tiêu biểu của 97 đơn vị xuất sắc để vinh danh.

Các đại diện tổ chức/doanh nghiệp làm công nghệ nhận chứng nhận và biểu trưng.

Kết quả biểu dương cụ thể tại các hạng mục bao gồm:

Hạng mục Công nghiệp số và hạ tầng số: Vinh danh 66 đơn vị.

Hạng mục Tác động xã hội và tính bền vững: Vinh danh 40 đơn vị.

Hạng mục Quản trị và năng lực lãnh đạo: Vinh danh 24 đơn vị/cá nhân.

Hạng mục Rồng Xanh Awards: Vinh danh 7 đơn vị/cá nhân.

Hạng mục Văn hóa, di sản và hợp tác toàn cầu: Vinh danh 5 đơn vị.

Chủ tịch Phan Xuân Dũng trao giải cho các doanh nhân tiêu biểu/ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ đoạt giải.

Theo đánh giá của Hội đồng Chuyên môn, các hồ sơ năm nay đạt chất lượng vượt trội, minh chứng cho cam kết đầu tư dài hạn của các đơn vị trong hành trình phát triển kinh tế số.

TSKH Phan Xuân Dũng trao Thư cảm ơn cho Thành viên Ban tổ chức và Hội đồng chuyên môn.

Nhiều giải pháp công nghệ nổi bật được ứng dụng hiệu quả trong quản trị y tế thông minh, phát triển kinh tế xanh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) và bảo tồn các giá trị văn hóa Việt Nam.

Ông Nguyễn Quyết Chiến, Tổng thư ký Liên hiệp hội Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức và bà Nguyễn Thị Bích Lan, Viện trưởng Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số lên trao hoa và trao giấy cảm ơn cho đại diện các doanh nghiệp đồng hành, hỗ trợ tổ chức chương trình.

Lễ biểu dương không chỉ tôn vinh những điển hình tiên phong mà còn tạo diễn đàn giao lưu, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu và nâng cao năng lực chuyển giao công nghệ, đóng góp trực tiếp vào năng lực cạnh tranh quốc gia trong kỷ nguyên mới.

Lễ Biểu dương Thành tựu Tác động vì Việt Nam Số năm 2026 đã thành công tốt đẹp, Ban Tổ chức Chương trình trân trọng cảm ơn các đơn vị: Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank); Công Ty Cổ Phần GREENFEED Việt Nam; Công ty Cổ phần Cấp nước Huế; CTCP - Tổng Công ty phân bón dầu khí Cà Mau; Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh; Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam; Công ty Cổ phần Sữa VitaDairy Việt Nam; Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land (Meey Group); Công ty Cổ phần HANEL; Công ty Cổ phần Xây dựng Kiến trúc AA; Công ty Cổ phần - Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam; Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP (PVFCCo - Phú Mỹ) đã đồng hành cùng chương trình rất ý nghĩa này.

​