Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Nhà Khoa học - Vusta News

Lâm Đồng nghiên cứu mô hình hệ sinh thái công nghiệp bôxít - alumin - nhôm

Sáng 20/5, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Trung tâm Kinh tế Môi trường tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Hệ sinh thái công nghiệp khai thác, chế biến bôxít - alumin - nhôm Lâm Đồng”.

PV
lam-dong.jpg
PGS.TS Lưu Đức Hải, Chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học công nghệ chủ trì hội thảo (Ảnh Báo Lâm Đồng)

Tại hội thảo, các đại biểu nghe trình bày các báo cáo chuyên đề, gồm: “Mô hình kinh tế tuần hoàn trong khai thác bôxít và sản xuất alumin tại tỉnh Lâm Đồng”; “Công nghệ khai thác và chế biến bôxít - alumin - nhôm - thu hồi ga và các nguyên tố kim loại quý đi kèm”; “Mô hình hệ sinh thái công nghiệp khai thác và chế biến bôxít - alumin - nhôm”.

lam-dong-2.jpg
TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phát biểu khai mạc hội thảo (Ảnh: Báo Lâm Đồng)

Các tham luận tập trung làm rõ những vấn đề đặt ra trong phát triển chuỗi công nghiệp bôxít - alumin - nhôm, từ khai thác tài nguyên, chế biến sâu, lựa chọn công nghệ, thu hồi các nguyên tố có giá trị đi kèm đến xử lý chất thải, tái sử dụng phụ phẩm và bảo vệ môi trường.

lam-dong-3.jpg
Các nhà khoa học trình bày tham luận

Một nội dung được nhiều đại biểu quan tâm là cách tiếp cận phát triển ngành công nghiệp bôxít - alumin - nhôm theo mô hình hệ sinh thái công nghiệp.

Theo hướng này, hoạt động khai thác và chế biến không chỉ dừng ở việc sử dụng tài nguyên khoáng sản, mà cần gắn với kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và tạo thêm giá trị gia tăng cho địa phương.

Các ý kiến tại hội thảo cũng cho rằng, trong bối cảnh Lâm Đồng có tiềm năng lớn đứng đầu cả nước về bôxít, việc nghiên cứu mô hình phát triển phù hợp là cần thiết.

lam-dong-4.jpg
Quang cảnh hội thảo

Quá trình phát triển công nghiệp khai thác, chế biến bôxít - alumin - nhôm cần được đặt trong tổng thể quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, hạ tầng, môi trường và đời sống dân cư; bảo đảm hài hòa giữa mục tiêu tăng trưởng với yêu cầu phát triển bền vững.

Hội thảo góp phần bổ sung cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất giải pháp phát triển hệ sinh thái công nghiệp khai thác, chế biến bôxít - alumin - nhôm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

#Lâm Đồng #phát triển khoa học #bô xít #alumin

Bài liên quan

Nhà Khoa học - Vusta News

VUSTA hiến kế gỡ 'điểm nghẽn' thể chế, kiến tạo mô hình tăng trưởng mới

Ngày 18/5, VUSTA kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam, góp ý Văn kiện Đại hội IX và hiến kế gỡ nghẽn thể chế, kiến tạo mô hình tăng trưởng mới.

Ngày 18/05/2026, tại Hà Nội, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA- Liên hiệp hội VN) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam kết hợp với Hội thảo xin ý kiến góp ý cho các báo cáo Văn kiện Đại hội lần thứ IX Liên hiệp Hội Việt Nam (dự kiến tổ chức vào ngày 9 – 10/7/2026).

Cùng với đó, là Tọa đàm với chủ đề "Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số - vai trò của Liên hiệp Hội Việt Nam trong kiến tạo mô hình tăng trưởng mới".

Xem chi tiết

Nhà Khoa học - Vusta News

VUSTA và GFS hợp tác phát triển y tế số, chăm sóc sức khỏe chủ động

VUSTA và Tập đoàn GFS ký hợp tác chiến lược giai đoạn 2026-2030, thúc đẩy y tế số, chăm sóc sức khỏe chủ động và công nghệ xây dựng mới vì phát triển bền vững.

Chiều 14/5, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) và Viện Công nghệ GFS (thuộc Tập đoàn GFS) đã chính thức ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược giai đoạn 2026 – 2030.

Tham dự lễ ký kết có bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; GS.VS Châu Văn Minh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Bí thư Đảng ủy Liên hiệp Liên hiệp Hội Việt Nam; GS.TSKH. Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành và đông đảo các nhà khoa học.

Xem chi tiết

Nhà Khoa học - Vusta News

VUSTA họp triển khai công tác chuẩn bị Đại hội IX

Ngày 13/5, VUSTA đã chúc mừng các danh hiệu cao quý, trao thưởng thi đua và tập trung triển khai công tác chuẩn bị Đại hội IX sắp tới.

Ngày 13/5, tại cuộc họp triển khai công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đã tổ chức lễ chúc mừng các cá nhân được trao tặng danh hiệu cao quý, công bố các quyết định khen thưởng thi đua.

mai-huong-5.jpg
Lãnh đạo VUSTA chúc mừng GS.VS Châu Văn Minh (thứ 3 bìa phải) và Chủ tịch Phan Xuân Dũng (thứ hai bìa trái).
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới