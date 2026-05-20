Lâm Đồng nghiên cứu mô hình hệ sinh thái công nghiệp bôxít - alumin - nhôm

Sáng 20/5, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Trung tâm Kinh tế Môi trường tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Hệ sinh thái công nghiệp khai thác, chế biến bôxít - alumin - nhôm Lâm Đồng”.

PGS.TS Lưu Đức Hải, Chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học công nghệ chủ trì hội thảo (Ảnh Báo Lâm Đồng)

Tại hội thảo, các đại biểu nghe trình bày các báo cáo chuyên đề, gồm: “Mô hình kinh tế tuần hoàn trong khai thác bôxít và sản xuất alumin tại tỉnh Lâm Đồng”; “Công nghệ khai thác và chế biến bôxít - alumin - nhôm - thu hồi ga và các nguyên tố kim loại quý đi kèm”; “Mô hình hệ sinh thái công nghiệp khai thác và chế biến bôxít - alumin - nhôm”.

TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phát biểu khai mạc hội thảo (Ảnh: Báo Lâm Đồng)

Các tham luận tập trung làm rõ những vấn đề đặt ra trong phát triển chuỗi công nghiệp bôxít - alumin - nhôm, từ khai thác tài nguyên, chế biến sâu, lựa chọn công nghệ, thu hồi các nguyên tố có giá trị đi kèm đến xử lý chất thải, tái sử dụng phụ phẩm và bảo vệ môi trường.

Các nhà khoa học trình bày tham luận

Một nội dung được nhiều đại biểu quan tâm là cách tiếp cận phát triển ngành công nghiệp bôxít - alumin - nhôm theo mô hình hệ sinh thái công nghiệp.

Theo hướng này, hoạt động khai thác và chế biến không chỉ dừng ở việc sử dụng tài nguyên khoáng sản, mà cần gắn với kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và tạo thêm giá trị gia tăng cho địa phương.

Các ý kiến tại hội thảo cũng cho rằng, trong bối cảnh Lâm Đồng có tiềm năng lớn đứng đầu cả nước về bôxít, việc nghiên cứu mô hình phát triển phù hợp là cần thiết.

Quang cảnh hội thảo

Quá trình phát triển công nghiệp khai thác, chế biến bôxít - alumin - nhôm cần được đặt trong tổng thể quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, hạ tầng, môi trường và đời sống dân cư; bảo đảm hài hòa giữa mục tiêu tăng trưởng với yêu cầu phát triển bền vững.

Hội thảo góp phần bổ sung cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất giải pháp phát triển hệ sinh thái công nghiệp khai thác, chế biến bôxít - alumin - nhôm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.