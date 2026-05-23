Liên hiệp Hội Việt Nam luôn đồng hành cùng Hội Thiết bị Y tế VN nâng cao sức khỏe nhân dân

Ông Nguyễn Quyết Chiến, Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam nhấn mạnh như trên khi phát biểu tại Hội thảo Quốc gia thường niên với chủ đề: ‘Nâng cao năng lực quản lý - cập nhật thông tin khoa học và công nghệ thiết bị y tế’ lần thứ 22 của Hội Thiết bị Y tế Việt Nam được tổ chức tại Đà Nẵng ngày 22, 23/5/2026.

Tham dự hội thảo về phía Bộ Y tế có Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, TS.BS Nguyễn Minh Lợi, Cục trưởng Cục Hạ tầng và Thiết bị Y tế; cùng hơn 300 đại biểu đại diện các sở y tế, bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh trong cả nước. Gần 20 gian hàng thiết bị y tế trưng bày sản phẩm của các công ty, hãng sản xuất thiết bị y tế tiên tiến trong nước, khu vực và thế giới trong suốt thời gian diễn ra hội thảo.

Phát biểu tại Hội thảo, Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam Nguyễn Quyết Chiến bày tỏ sự vinh dự thay mặt Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam tham dự Hội thảo thường niên lần thứ 22 của Hội Thiết bị Y tế Việt Nam với chủ đề “Nâng cao năng lực quản lý, cập nhật thông tin KH-CN thiết bị y tế”.

Thay mặt Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam, Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam Nguyễn Quyết Chiến gửi tới Hội thảo và Hội Thiết bị Y tế Việt Nam những tình cảm tốt đẹp nhất

Theo Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam, thiết bị y tế là một trong những lĩnh vực có tốc độ đổi mới công nghệ nhanh, gắn trực tiếp với chất lượng khám chữa bệnh, năng lực y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe nhân dân và sự phát triển của ngành công nghiệp y tế hiện đại. Trong bối cảnh chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và công nghệ sinh học phát triển mạnh mẽ hiện nay, việc nâng cao năng lực quản lý, cập nhật tri thức khoa học - công nghệ, tăng cường liên kết giữa các chủ thể trong hệ sinh thái thiết bị y tế càng có ý nghĩa quan trọng và cấp thiết.

Ông Nguyễn Quyết Chiến nhấn mạnh, Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam đánh giá cao việc Hội Thiết bị Y tế Việt Nam đã duy trì tổ chức Hội thảo thường niên suốt 22 kỳ liên tiếp, đây là một diễn đàn khoa học và nghề nghiệp có uy tín, chuyên nghiệp, thiết thực và hấp dẫn đối với cộng đồng các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thiết bị y tế.

“Ngày 22/5 đã diễn ra phiên chuyên môn với nhiều báo cáo, tham luận có chất lượng cao; cập nhật nhiều xu hướng công nghệ, giải pháp quản lý, sản phẩm và mô hình mới trong lĩnh vực thiết bị y tế và quản trị bệnh viện (như: công nghệ thay khớp gối - robot MISSO, máy tạo ô xy tại chỗ, giải pháp chuyển đổi số quản lý, vận hành bệnh viện,…). Đây là những thông tin rất có giá trị cả về mặt khoa học và thực tiễn, góp phần hỗ trợ các cơ quan quản lý, cơ sở y tế và đội ngũ cán bộ chuyên môn nâng cao năng lực hoạt động, thích ứng với yêu cầu phát triển mới của ngành y tế”, ông Nguyễn Quyết Chiến nói.

Đề cập đến những dấu ấn nổi bật của Hội Thiết bị Y tế Việt Nam, Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam Nguyễn Quyết Chiến khẳng định, thời gian qua, Hội Thiết bị Y tế Việt Nam đã thực hiện tốt vai trò kết nối, tư vấn chính sách, phổ biến tri thức và phát huy hiệu quả sự tham gia của các bên liên quan trong hệ sinh thái thiết bị y tế.

Trước hết, đó là các viện nghiên cứu, trường đại học - nơi đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và chuyển giao tri thức. Đây là lực lượng giữ vai trò nền tảng trong việc hình thành đội ngũ chuyên gia, kỹ sư, cán bộ quản lý và nhân lực kỹ thuật chất lượng cao cho ngành thiết bị y tế.

Thứ hai, các cơ quan quản lý nhà nước - giữ vai trò hoạch định và tổ chức thực thi chính sách, xây dựng hành lang pháp lý đồng bộ, tạo môi trường thuận lợi cho đổi mới sáng tạo, quản lý chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật và phát triển thị trường thiết bị y tế lành mạnh, hiệu quả.

Thứ ba, các bệnh viện và cơ sở y tế (cả công lập và ngoài công lập) - chủ thể trực tiếp sử dụng trang thiết bị y tế, phản ánh nhu cầu thực tiễn và kiểm chứng hiệu quả ứng dụng công nghệ trong chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đây cũng là nơi thúc đẩy yêu cầu đổi mới quản trị bệnh viện, chuyển đổi số y tế và nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh.

Thứ tư, cộng đồng doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thiết bị y tế, cung ứng phần mềm quản lý trang thiết bị y tế và quản trị bệnh viện - lực lượng tiên phong trong đổi mới công nghệ, thương mại hóa sản phẩm, đầu tư nguồn lực, mở rộng thị trường và thúc đẩy hệ sinh thái y tế thông minh phát triển.

Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam Nguyễn Quyết Chiến nhấn mạnh, chúng ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước có liên quan đến ngành thiết bị y tế, như: Nghị quyết số 57-NQ/TW, Nghị quyết số 68-NQ/TW và Nghị quyết số 72-NQ/TW, mở ra cơ hội và dư địa phát triển mới cho lĩnh vực khoa học, công nghệ và thiết bị y tế.

Đồng thời, ông Nguyễn Quyết Chiến khẳng định, Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam đã và sẽ luôn đồng hành, ủng hộ và sẵn sàng phối hợp với các cơ quan chức năng hỗ trợ, tạo điều kiện để Hội Thiết bị Y tế Việt Nam tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình; phát huy vai trò cầu nối giữa đội ngũ trí thức KH&CN, nhà khoa học, cơ quan quản lý, cơ sở giáo dục, cơ sở y tế và cộng đồng doanh nghiệp nhằm đóng góp thiết thực vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Trước đó, phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, thiết bị y tế ngày nay không chỉ là công cụ hỗ trợ khám chữa bệnh mà đã trở thành trụ cột quan trọng của hệ thống y tế hiện đại trong tất cả các lĩnh vực phòng bệnh, khám chữa bệnh. Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, dữ liệu lớn và các công nghệ y học tiên tiến đang làm thay đổi sâu sắc hoạt động quản trị bệnh viện và chất lượng dịch vụ y tế.

Trong bối cảnh đó, công tác quản lý nhà nước về thiết bị y tế cần được thực hiện đồng bộ từ hoàn thiện thể chế, cấp phép, hậu kiểm, quản lý giá, mua sắm, đến quản lý sử dụng, liên thông dữ liệu và đào tạo nhân lực y sinh. Đồng thời cần tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý, cơ sở y tế, doanh nghiệp và các tổ chức khoa học công nghệ nhằm đảm bảo thiết bị y tế được cung ứng đầy đủ, an toàn, chất lượng và hiệu quả.

Với 24 báo cáo khoa học, các đại biểu tham dự hội thảo đã được cập nhật các công nghệ thiết bị y tế hiện đại của các hãng, nhà phân phối thiết bị y tế, điển hình như: Công nghệ tiên tiến của hệ thống siêu âm cao cấp Aplio i-series; Cộng hưởng từ xanh - giải pháp chẩn đoán thông minh & bền vững; Nghiệm pháp gắng sức tim mạch - hô hấp (CPET): Công cụ toàn diện trong đánh giá chức năng tim phổi; Nâng cấp thiết bị y tế: Giải pháp tối ưu hóa ngân sách và đón đầu công nghệ trong kỷ nguyên mới; Nâng tầm vận hành nhà thuốc bệnh viện bằng tự động hóa thông minh; Nâng tầm y học chính xác với giải pháp về robot phẫu thuật tổng quát HugoTM và phẫu thuật cột sống MazorTM X; Giới thiệu hệ thống quản lý tích hợp dữ liệu; Sự kết hợp giữa Công nghệ đột phá BlueSeal và Dịch vụ kỹ thuật tiêu chuẩn quốc tế của Philips; Xu hướng IOT, DOT trong chuyển đổi số tại các cơ sở y tế…

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên khẳng định, việc Hội Thiết bị Y tế Việt Nam duy trì tổ chức thường niên diễn đàn khoa học và chuyên môn có ý nghĩa hết sức thiết thực. Đây là cơ hội để các cơ quan quản lý, cơ sở y tế, chuyên gia, doanh nghiệp và tổ chức nghề nghiệp cùng trao đổi kinh nghiệm, cập nhật công nghệ mới, chia sẻ mô hình quản trị tiên tiến và đề xuất các giải pháp hoàn thiện chính sách trong thời gian tới. Bộ Y tế luôn ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của Hội Thiết bị y tế Việt Nam, các chuyên gia, doanh nghiệp và các cơ sở y tế đối với sự phát triển của lĩnh vực thiết bị y tế nước nhà.

Thứ trưởng Bộ Y tế cũng mong muốn các cơ quan quản lý, các tổ chức, doanh nghiệp và đội ngũ chuyên gia tiếp tục đồng hành trong việc nâng cao chất lượng quản lý, ứng dụng khoa học công nghệ tiến tiến, góp phần chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân…

