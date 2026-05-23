Giáo sư Liesl Zühlke: 'Chuyên ngành tim mạch giúp tôi khiêm tốn hơn'

Giải thưởng L'Oréal-UNESCO 2026 mới đây tôn vinh Giáo sư Liesl Zühlke là một trong 5 nhà khoa học nữ xuất sắc trong lĩnh vực khoa học sự sống và môi trường.

Bước sang năm thứ 28 tổ chức, Giải thưởng L'Oréal-UNESCO Vì Phụ nữ trong Khoa học mới đây công bố danh sách 5 nhà nghiên cứu nữ xuất sắc trong lĩnh vực khoa học sự sống và môi trường. Trong đó, Giáo sư Liesl Zühlke, thuộc Đại học Cape Town và Phó Chủ tịch Hội đồng Nghiên cứu Y khoa Nam Phi, có những cống hiến lớn cho lĩnh vực tim mạch.

Định vị lại bệnh tim như một vấn đề chính trị- xã hội

Theo UNESCO, Giáo sư Liesl được vinh danh nhờ những đóng góp trong việc cải thiện chăm sóc cho trẻ em mắc bệnh tim, đặc biệt là bệnh tim do thấp khớp (RHD) - căn bệnh ảnh hưởng nghiêm trọng tới trẻ em sống ở các khu vực nghèo khó.

Giáo sư Liesl đã định vị lại RHD như một vấn đề chính trị - xã hội gắn liền với những thiếu sót và bất bình đẳng trong hệ thống y tế. Sự cống hiến của bà cho khoa học, ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực y tế toàn cầu và các hoạt động khác đã cải thiện cuộc sống của những trẻ em dễ bị tổn thương mắc bệnh tim mạch.

Trong suốt nhiều năm, Giáo sư Liesl đã thực hiện các nghiên cứu nhằm nâng cao khả năng phát hiện sớm, điều trị và phòng ngừa bệnh tim do thấp khớp ở trẻ em. Những công trình nghiên cứu của bà được đánh giá có ý nghĩa quan trọng đối với y tế cộng đồng tại nhiều quốc gia đang phát triển, nơi điều kiện chăm sóc sức khỏe còn hạn chế.

Giáo sư Liesl Zühlke. Ảnh: Jan Verboom.

"Luôn bị cuốn hút bởi chuyên ngành tim mạch"

Chia sẻ về hành trình trở thành chuyên gia trong lĩnh vực tim mạch, Giáo sư Liesl cho biết khi mới 3 hoặc 4 tuổi, bà đã thích phẫu thuật cho những con búp bê của mình. Bà từng nói với cha mẹ rằng sẽ trở thành bác sĩ trong tương lai. Kể từ đó, bà không bao giờ nghĩ đến bất cứ điều gì khác và nỗ lực học tập để đạt được ước mơ.

“Tôi luôn bị cuốn hút bởi chuyên ngành tim mạch. Khi bắt đầu quá trình đào tạo chuyên khoa nhi, tôi cũng khá lo lắng về lĩnh vực đầy thách thức này. Ngay sau ngày đầu tiên làm việc tại Khoa Tim mạch nhi, tôi biết mình đã tìm thấy đúng lĩnh vực mình cần và lập tức nộp đơn xin vào vị trí đào tạo chuyên ngành này. Tôi chưa bao giờ hối hận về điều đó. Chuyên ngành tim mạch giúp tôi khiêm tốn hơn rất nhiều. Tôi vẫn học hỏi mỗi ngày và công việc vô cùng bận rộn và căng thẳng. Dù vậy, tôi rất thích công việc của mình”, Giáo sư Liesl cho biết.

Giáo sư Liesl được đào tạo chuyên ngành Tim mạch Nhi khoa tại Cape Town và Dusseldorf, Đức. Bà nhận bằng Thạc sĩ Y tế Công cộng (MPH) về phương pháp nghiên cứu lâm sàng và bằng Tiến sĩ về phương pháp điều trị bệnh tim do thấp khớp tại Đại học Cape Town (UCT). Bà là người đầu tiên và là nữ bác sĩ tư vấn toàn thời gian về Tim mạch Nhi khoa tại Bệnh viện Nhi đồng Tưởng niệm Chiến tranh Chữ thập đỏ ở Cape Town.

Trong thời gian qua, Giáo sư Liesl đã vinh dự nhận được nhiều giải thưởng danh giá bao gồm: Giải thưởng Thrasher dành cho nhà nghiên cứu trẻ; Giải thưởng xuất sắc về học thuật của Discovery Foundation; Giải thưởng Alan Pifer của Đại học Cape Town...

Vào năm 2024, Giáo sư Liesl được bầu làm thành viên của Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới (TWAS) nhằm thúc đẩy sự phát triển khoa học tại các nước đang phát triển. TWAS được UNESCO bảo trợ, thành lập năm 1983. Hiện TWAS quy tụ hơn 1.400 nhà khoa học hàng đầu thế giới đến từ hơn 100 quốc gia.