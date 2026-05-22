Góp ý hoàn thiện sách Liên hiệp hội Việt Nam 40 năm đổi mới đất nước

Ngày 22/5, tại Hà Nội, Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức hội thảo góp ý bản thảo sách về chặng đường 40 năm đổi mới, hướng tới Đại hội IX.

Mai Loan

Ngày 22/5, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp hội Việt Nam) tổ chức hội thảo góp ý bản thảo cuốn sách “Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trên chặng đường 40 năm đổi mới đất nước”.

Quang cảnh hội thảo.

Phát biểu khai mạc, TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp hội Việt Nam cho biết, cuốn sách được xây dựng nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Liên hiệp hội Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031, đồng thời góp phần tổng kết thực tiễn 40 năm đổi mới đất nước và phục vụ quá trình xây dựng văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Theo Ban Tổ chức, cuốn sách dự kiến khoảng 400 trang, gồm 4 chương và 2 phụ lục, tập trung phản ánh vai trò, sứ mệnh của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ; những kết quả nổi bật trong tư vấn, phản biện và giám định xã hội; hoạt động phổ biến kiến thức, hợp tác quốc tế, tôn vinh trí thức cũng như định hướng phát triển của Liên hiệp Hội Việt Nam trong giai đoạn mới.

TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp hội Việt Nam phát biểu tại Hội thảo.

TSKH Phan Xuân Dũng nhấn mạnh, đây là công trình được chuẩn bị công phu, kế thừa từ cuốn sách “Liên hiệp Hội Việt Nam - 40 năm xây dựng và phát triển” xuất bản năm 2023, đồng thời là sản phẩm từ đề tài nghiên cứu về đóng góp của hệ thống Liên hiệp Hội và các hội thành viên trong chặng đường đổi mới đất nước. Tuy nhiên, ông cho rằng bản thảo vẫn cần tiếp tục bổ sung, hoàn thiện để phản ánh đầy đủ hơn vai trò của đội ngũ trí thức và các hội thành viên trong quá trình phát triển đất nước suốt 40 năm qua.

Tại hội thảo, các ý kiến đánh giá cao ý nghĩa chính trị, lịch sử và khoa học của công trình, đồng thời đề nghị làm nổi bật hơn vai trò nòng cốt của Liên hiệp Hội Việt Nam trong tham gia tư vấn, phản biện chính sách và đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội.

GS.TS Lê Vân Trình, Hội Khoa học kỹ thuật An toàn và Vệ sinh lao động Việt Nam nhận định cuốn sách có kết cấu tương đối hợp lý, phản ánh khá toàn diện vai trò của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong tiến trình đổi mới đất nước. Ông cho rằng, nội dung cần nhấn mạnh sâu hơn tác động thực chất của hoạt động tư vấn, phản biện xã hội, qua đó khẳng định vị thế của Liên hiệp Hội Việt Nam trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội.

Theo GS.TS Lê Vân Trình, phần viết về các nhà khoa học tiêu biểu là điểm nhấn giàu giá trị nhân văn, góp phần lan tỏa tinh thần cống hiến và trách nhiệm xã hội của giới trí thức Việt Nam. Tuy nhiên, ông đề nghị tiếp tục bổ sung chiều sâu học thuật, phân tích rõ hơn những đóng góp khoa học và tác động xã hội của từng nhân vật để tăng sức lan tỏa và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ.

Cùng chung quan điểm, ông Lê Hùng Việt, Phó Giám đốc Quỹ Toàn cầu phòng chống HIV/AIDS cho rằng, bản thảo đã hệ thống hóa được nhiều tư liệu quan trọng qua các kỳ đại hội của Liên hiệp hội Việt Nam. Ông đề xuất cuốn sách cần tinh gọn hơn về dung lượng, tăng thêm các câu chuyện thực tiễn và dẫn chứng sinh động để làm nổi bật dấu ấn của đội ngũ trí thức trong đóng góp chính sách và phát triển đất nước.

Nhiều đại biểu cũng góp ý Ban biên soạn tiếp tục rà soát, chuẩn hóa bố cục các chương, bổ sung thêm các gương mặt nhà khoa học nữ tiêu biểu và hoàn thiện hệ thống tư liệu, hình ảnh để cuốn sách vừa bảo đảm giá trị lịch sử, vừa có tính hấp dẫn đối với bạn đọc.

Kết luận hội thảo, TSKH Phan Xuân Dũng trân trọng cảm ơn các ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của các chuyên gia, nhà khoa học và khẳng định Ban biên soạn sẽ tiếp thu tối đa để tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện bản thảo trước khi xuất bản nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Liên hiệp Hội Việt Nam.

#sách “Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trên chặng đường 40 năm đổi mới đất nước”. #liên hiệp hội

Nhà Khoa học - Vusta News

GS.TS Nguyễn Đình Tứ, người mở đường cho khoa học hạt nhân Việt Nam

GS.TS Nguyễn Đình Tứ là một trong những người đặt nền móng cho ngành khoa học - kỹ thuật hạt nhân Việt Nam, nhà giáo dục xuất sắc.

GS.TS Nguyễn Đình Tứ được xem là một trong những người đặt nền móng cho ngành khoa học - kỹ thuật hạt nhân Việt Nam. Với cụm công trình nghiên cứu về tương tác các hạt cơ bản và hạt nhân ở năng lượng cao, đặc biệt là việc phát hiện phản hạt hyperon sigma âm, ông ghi dấu ấn trong giới vật lý học quốc tế, đồng thời có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển của khoa học và giáo dục đại học trong nước.

GS Nguyễn Đình Tứ (ngoài cùng bên phải) cùng các đồng nghiệp nghiên cứu khoa học. Ảnh: Tư liệu.
Nhà Khoa học - Vusta News

GS Felice Jacka: Dinh dưỡng là yếu tố có nguy cơ gây rối loạn tâm thần

GS Felice Jacka - một trong những người tiên phong đặt nền móng cho lĩnh vực “tâm thần học dinh dưỡng” - được vinh danh ở Giải thưởng L'Oréal-UNESCO 2026.

Mới đây, Giải thưởng L'Oréal-UNESCO Vì Phụ nữ trong Khoa học tôn vinh 5 nhà nghiên cứu nữ xuất sắc trong lĩnh vực khoa học sự sống và môi trường. Trong đó, tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, giải thưởng được trao cho GS Felice Jacka, Giáo sư danh dự của Đại học Deakin và Giám đốc Trung tâm Food & Mood tại Đại học Deakin (Australia). Bà là một trong 5 nhà khoa học nữ vinh dự nhận giải thưởng danh giá này.

Người tiên phong đặt nền móng cho lĩnh vực tâm thần học dinh dưỡng

Nhà Khoa học - Vusta News

ĐBQH Nguyễn Quang Huân: Đại đoàn kết là nguồn lực để đất nước cất cánh

ĐBQH Nguyễn Quang Huân khẳng định, đại đoàn kết là nguồn lực phát triển quốc gia trong kỷ nguyên mới, trong đó, doanh nhân trí thức là lực lượng quan trọng.

Trao đổi với Tri thức và Cuộc sống, ĐBQH, ThS, Kỹ sư Nguyễn Quang Huân, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam nhấn mạnh, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, trở thành nguồn lực để khơi thông nội lực và thúc đẩy phát triển đất nước.

ĐBQH, ThS, Kỹ sư Nguyễn Quang Huân, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam tại Đại hội Đại biểu Toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI. Ảnh: Mai Loan.
