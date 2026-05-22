Góp ý hoàn thiện sách Liên hiệp hội Việt Nam 40 năm đổi mới đất nước

Ngày 22/5, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp hội Việt Nam) tổ chức hội thảo góp ý bản thảo cuốn sách “Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trên chặng đường 40 năm đổi mới đất nước”.

Phát biểu khai mạc, TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp hội Việt Nam cho biết, cuốn sách được xây dựng nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Liên hiệp hội Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031, đồng thời góp phần tổng kết thực tiễn 40 năm đổi mới đất nước và phục vụ quá trình xây dựng văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Theo Ban Tổ chức, cuốn sách dự kiến khoảng 400 trang, gồm 4 chương và 2 phụ lục, tập trung phản ánh vai trò, sứ mệnh của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ; những kết quả nổi bật trong tư vấn, phản biện và giám định xã hội; hoạt động phổ biến kiến thức, hợp tác quốc tế, tôn vinh trí thức cũng như định hướng phát triển của Liên hiệp Hội Việt Nam trong giai đoạn mới.

TSKH Phan Xuân Dũng nhấn mạnh, đây là công trình được chuẩn bị công phu, kế thừa từ cuốn sách “Liên hiệp Hội Việt Nam - 40 năm xây dựng và phát triển” xuất bản năm 2023, đồng thời là sản phẩm từ đề tài nghiên cứu về đóng góp của hệ thống Liên hiệp Hội và các hội thành viên trong chặng đường đổi mới đất nước. Tuy nhiên, ông cho rằng bản thảo vẫn cần tiếp tục bổ sung, hoàn thiện để phản ánh đầy đủ hơn vai trò của đội ngũ trí thức và các hội thành viên trong quá trình phát triển đất nước suốt 40 năm qua.

Tại hội thảo, các ý kiến đánh giá cao ý nghĩa chính trị, lịch sử và khoa học của công trình, đồng thời đề nghị làm nổi bật hơn vai trò nòng cốt của Liên hiệp Hội Việt Nam trong tham gia tư vấn, phản biện chính sách và đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội.

GS.TS Lê Vân Trình, Hội Khoa học kỹ thuật An toàn và Vệ sinh lao động Việt Nam nhận định cuốn sách có kết cấu tương đối hợp lý, phản ánh khá toàn diện vai trò của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong tiến trình đổi mới đất nước. Ông cho rằng, nội dung cần nhấn mạnh sâu hơn tác động thực chất của hoạt động tư vấn, phản biện xã hội, qua đó khẳng định vị thế của Liên hiệp Hội Việt Nam trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội.

Theo GS.TS Lê Vân Trình, phần viết về các nhà khoa học tiêu biểu là điểm nhấn giàu giá trị nhân văn, góp phần lan tỏa tinh thần cống hiến và trách nhiệm xã hội của giới trí thức Việt Nam. Tuy nhiên, ông đề nghị tiếp tục bổ sung chiều sâu học thuật, phân tích rõ hơn những đóng góp khoa học và tác động xã hội của từng nhân vật để tăng sức lan tỏa và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ.

Cùng chung quan điểm, ông Lê Hùng Việt, Phó Giám đốc Quỹ Toàn cầu phòng chống HIV/AIDS cho rằng, bản thảo đã hệ thống hóa được nhiều tư liệu quan trọng qua các kỳ đại hội của Liên hiệp hội Việt Nam. Ông đề xuất cuốn sách cần tinh gọn hơn về dung lượng, tăng thêm các câu chuyện thực tiễn và dẫn chứng sinh động để làm nổi bật dấu ấn của đội ngũ trí thức trong đóng góp chính sách và phát triển đất nước.

Nhiều đại biểu cũng góp ý Ban biên soạn tiếp tục rà soát, chuẩn hóa bố cục các chương, bổ sung thêm các gương mặt nhà khoa học nữ tiêu biểu và hoàn thiện hệ thống tư liệu, hình ảnh để cuốn sách vừa bảo đảm giá trị lịch sử, vừa có tính hấp dẫn đối với bạn đọc.

Kết luận hội thảo, TSKH Phan Xuân Dũng trân trọng cảm ơn các ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của các chuyên gia, nhà khoa học và khẳng định Ban biên soạn sẽ tiếp thu tối đa để tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện bản thảo trước khi xuất bản nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Liên hiệp Hội Việt Nam.