GS Sarah A. Teichmann- người sáng lập Dự án Bản đồ tế bào người

GS Sarah A. Teichmann với những nghiên cứu tiên phong về genomics tế bào đơn, mới được vinh danh tại Giải thưởng L'Oréal-UNESCO 2026.

Tâm Anh (TH)

Với những nghiên cứu liên ngành xuất sắc sử dụng khoa học gene và sinh học tính toán để hiểu cơ thể người ở độ phân giải tế bào đơn, GS Sarah A. Teichmann được vinh danh là nhà khoa học đại diện cho châu Âu tại Giải thưởng L'Oréal-UNESCO For Women in Science International Awards năm 2026. Công trình tiên phong của bà trong công nghệ tế bào đơn cung cấp nguồn lực cơ bản cho nghiên cứu y sinh, phát hiện thuốc và sức khỏe cộng đồng.

Sinh năm 1975 tại Karlsruhe, Đức, GS Teichmann hiện là Chủ nhiệm Khoa Y học Tế bào gốc tại Đại học Cambridge, Vương quốc Anh. Bà được biết đến là nhà sinh học máy tính và di truyền học. Những nghiên cứu tiên phong về genomics tế bào đơn (single-cell genomics) của bà được đánh giá là đã định hình nên nền y học chính xác trong thế kỷ 21.

Genomics tế bào đơn cho phép các nhà khoa học phân tích hoạt động gene ở từng tế bào thay vì trên toàn bộ mô như trước đây. Hướng tiếp cận này giúp họ nhận diện chính xác từng loại tế bào, hiểu được cách chúng tương tác và biến đổi trong quá trình phát triển hoặc khi xuất hiện bệnh lý.

GS Sarah A. Teichmann. Ảnh: febs.org.

GS Teichmann nổi tiếng thế giới với vai trò là Đồng sáng lập kiêm Đồng chủ tịch của Dự án Bản đồ Tế bào Người (HCA) - một siêu dự án quốc tế quy mô và tham vọng được ví như "Bản đồ di truyền thế kỷ mới", nhằm mục đích lập bản đồ cho từng tế bào đơn lẻ trong cơ thể con người. Nghiên cứu của các chuyên gia tập trung kết hợp bản đồ tế bào với y học tái tạo - sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phân tích cách các tế bào tương tác với nhau trong không gian. Từ đó, bà và các cộng sự tìm cách "lập trình lại" các tế bào già cỗi hoặc bị tổn thương để chữa lành cơ thể. Dự án Bản đồ Tế bào Người thu hút hơn 3.000 nhà khoa học, chuyên gia nghiên cứu từ hơn 100 quốc gia với mục tiêu xây dựng “bản đồ hoàn chỉnh” của mọi loại tế bào trong cơ thể người.

Phòng thí nghiệm của GS Teichmann phát triển và ứng dụng công nghệ bản đồ tế bào để giải mã cấu trúc mô người, đặc biệt tập trung vào cách thức tạo ra sự đa dạng tế bào trong hệ thống miễn dịch cũng như trong quá trình phát triển.

Không những vậy, GS Teichmann là tác giả và đồng tác giả của hàng trăm công trình khoa học có ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực genomics và sinh học tính toán. Với những công trình nghiên cứu nổi bật và có ảnh hưởng lớn, bà đã giành được nhiều giải thưởng danh tiếng bao gồm: EMBO Gold Medal; Giải thưởng Mary Lyons của Hiệp hội Di truyền học; Giải thưởng GlaxoSmithKline của Hiệp hội Hóa sinh; Giải thưởng FEBS|EMBO Women in Science; Suffrage Science Award và Crick Lecture... Bà cũng là thành viên của EMBO, Viện Hàn lâm Khoa học Y khoa Anh, Hội Hoàng gia Anh (FRS) và Hội Tin sinh học Quốc tế.

Năm 2025, GS Teichmann được bầu làm thành viên chính thức của Viện Hàn lâm Y khoa Quốc gia Mỹ (National Academy of Medicine) nhờ những thành tựu xuất sắc trong sinh học hệ thống, sinh học tính toán và miễn dịch học. Theo đó, bà là một trong số 90 thành viên chính thức và là 10 thành viên quốc tế được bầu chọn năm 2025 trong cuộc họp thường niên của Viện Hàn lâm Y học Quốc gia Mỹ.

Nhà Khoa học - Vusta News

Nữ giáo sư được kỳ vọng mở ra kỷ nguyên mới trong điều trị ung thư

Với những đóng góp cho nền y học, giáo sư Zhen Xu đã được Time vinh danh trong danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất trong lĩnh vực y tế năm 2026.

GS Zhen Xu là một trong 3 nhà nghiên cứu nữ xuất sắc chiến thắng Giải thưởng Sony Women in Technology Award with Nature năm 2026. Công nghệ histotripsy mang tính đột phá của GS Zhen Xu và cộng sự được kỳ vọng mở ra một kỷ nguyên mới trong điều trị ung thư.

giaosu2-4069-8940.png
3 nhà nghiên cứu nữ Xiwen Gong (trái), Ellen Roche (giữa) và Zhen Xu (phải) là những người chiến thắng giải thưởng Sony Women in Technology Award with Nature năm 2026. Ảnh: Sony.
Nhà Khoa học - Vusta News

Chuyện phía sau tiểu hành tinh mang tên nữ giáo sư gốc Việt

Việc một nhà khoa học được đặt tên cho thiên thể rất hiếm trong lịch sử thiên văn học, khẳng định vị trí của GS Lưu Lệ Hằng trong cộng đồng khoa học quốc tế.

Nhắc đến những nhà khoa học gốc Việt có ảnh hưởng quốc tế trong lĩnh vực thiên văn học, Lưu Lệ Hằng là cái tên đặc biệt. Bà là người phụ nữ đầu tiên trên thế giới đoạt Giải thưởng Kavli trong lĩnh vực Vật lý thiên văn – giải thưởng được xem là “Nobel Thiên văn học”. Quan trọng hơn, tên tuổi của bà gắn liền với việc phát hiện Vành đai Kuiper, một cấu trúc then chốt trong nghiên cứu về lịch sử hình thành và tiến hóa của Hệ Mặt Trời.

Cùng với nhà thiên văn học David C. Jewitt, bà Lưu Lệ Hằng đã xác nhận sự tồn tại của một vùng không gian nằm ngoài quỹ đạo Sao Hải Vương, chứa hàng trăm triệu thiên thể băng giá. Phát hiện này không chỉ khép lại nhiều tranh cãi kéo dài hàng thập kỷ, mà còn mở ra một hướng nghiên cứu hoàn toàn mới trong thiên văn học hiện đại.

Nhà Khoa học - Vusta News

Luận án tiến sĩ đặc biệt của nữ giáo sư Toán đầu tiên Việt Nam

Năm 1975, GS Toán đầu tiên của Việt Nam đã bảo vệ luận án tiến sĩ đặc biệt, gây chấn động giới khoa học Pháp lúc bấy giờ.

GS Hoàng Xuân Sính sinh năm 1933 tại làng Cót (Từ Liêm, Hà Nội) trong một gia đình trí thức có truyền thống hiếu học. Ngay từ thuở nhỏ, tâm hồn của cô bé Hoàng Xuân Sính đã được bồi đắp bởi tư tưởng của những bậc đại trí thức như GS Vũ Đình Hòe hay GS Hoàng Xuân Hãn. Năm 1951, sau khi tốt nghiệp tú tài tại trường Chu Văn An, bà sang Pháp định cư và tiếp tục theo đuổi con đường học vấn.

Học toán để trở về: Lời hứa của người con gái làng Cót

GS.TSKH Phan Xuân Dũng: "Hãy trao dũng khí để trí thức dám nghĩ, dám làm và đưa đất nước vươn mình"

Kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5) năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi đất nước đang bước vào giai đoạn tăng tốc phát triển, hướng tới khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên số. Trong dòng chảy ấy, vai trò của đội ngũ trí thức khoa học – công nghệ càng được đặt ở vị trí trung tâm, không chỉ với sứ mệnh nghiên cứu mà còn là lực lượng kiến tạo động lực phát triển mới cho quốc gia.