Ông Bùi Khắc Bằng giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Tĩnh

Nhiệm kỳ 2026-2031, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Tĩnh xác định nhiệm vụ trọng tâm là đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số...

Sáng 29/5, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Tĩnh (Liên hiệp hội) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tham dự đại hội có GS.TSKH Phan Xuân Dũng – Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Về phía tỉnh Hà Tĩnh có Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Văn Hùng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt.

GS.TSKH Phan Xuân Dũng – Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Nhiệm kỳ 2019-2025, Liên hiệp hội và các tổ chức thành viên đã từng bước kiện toàn tổ chức theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Đến nay, toàn tỉnh đã thực hiện sắp xếp, giải thể 19/34 tổ chức gồm 6 hội chuyên ngành và 13 liên hiệp hội cấp huyện; hiện còn 19 tổ chức thành viên.

Liên hiệp hội tiếp tục phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức trên địa bàn. Hiện Hà Tĩnh có gần 40.000 trí thức, trong đó có 2 giáo sư, 8 phó giáo sư, 104 tiến sĩ và hơn 200 nhà giáo, thầy thuốc nhân dân, ưu tú.

Hoạt động thông tin, phổ biến kiến thức khoa học - kỹ thuật được đổi mới theo hướng chuyên nghiệp, đa nền tảng. Nhiệm kỳ qua, Liên hiệp hội đã xuất bản hơn 6.000 tài liệu, bản tin khoa học kỹ thuật; tổ chức trên 1.000 lớp tập huấn chuyên sâu; phối hợp thực hiện hơn 20 chuyên đề, phóng sự và chương trình truyền hình về ứng dụng khoa học công nghệ.

Ông Đỗ Khoa Văn - Chủ tịch Liên hiệp hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 khai mạc đại hội.

Công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội tiếp tục được đẩy mạnh, khẳng định vai trò của đội ngũ trí thức trong tham gia xây dựng chính sách và phát triển địa phương.

Liên hiệp hội và các hội thành viên đã góp ý hơn 250 văn bản, đề án, chương trình của tỉnh trên nhiều lĩnh vực; tham gia phản biện văn kiện đại hội Đảng các cấp, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Luật Đất đai sửa đổi, Luật Khoa học và Công nghệ sửa đổi, Quy hoạch điện VIII cùng nhiều cơ chế, chính sách quan trọng.

Ông Thái Sơn - Phó Chủ tịch Liên hiệp hội trình bày báo cáo tại đại hội.

Hoạt động nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ đạt nhiều kết quả tích cực với 2 chuyên đề và 4 dự án ứng dụng được triển khai trực tiếp. Nhiều mô hình được đánh giá hiệu quả. Phong trào sáng tạo khoa học - kỹ thuật tiếp tục lan tỏa sâu rộng.

Với vai trò cơ quan thường trực, Liên hiệp hội đã phối hợp tổ chức 3 hội thi sáng tạo kỹ thuật và 5 cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng cấp tỉnh, thu hút gần 700 đề tài, giải pháp tham gia; trong đó có 181 giải pháp đạt giải cấp tỉnh và 12 giải pháp đạt giải quốc gia.

Ông Bùi Phong An - Phó Giám đốc Sở KH&CN tham luận tại đại hội.

Bên cạnh thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Liên hiệp hội còn tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ phòng chống dịch bệnh, thiên tai với tổng giá trị vận động, trao tặng hơn 2,2 tỷ đồng.

Một số chỉ tiêu nhiệm kỳ 2026 - 2031:

- Thành lập và kết nạp 5-8 hội chuyên ngành cấp tỉnh

- Vận động thành lập 13-15 hội khoa học và kỹ thuật cấp xã, phường

- Tập hợp từ 80-100% trí thức khoa học công nghệ vào các tổ chức thành viên

- Phấn đấu 100% hội thành viên thực hiện chuyển đổi số trong quản lý hội viên và chia sẻ cơ sở dữ liệu khoa học công nghệ...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt phát biểu tại đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, GS.TSKH Phan Xuân Dũng – Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt ghi nhận, biểu dương những kết quả, đóng góp của Liên hiệp hội cùng đội ngũ trí thức Hà Tĩnh trong nhiệm kỳ qua.

Nhiệm kỳ tới, Hà Tĩnh cùng với cả nước đang bước vào giai đoạn tăng tốc, tạo đột phá phát triển trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tập trung phát triển công nghiệp công nghệ cao, logistics, năng lượng, kinh tế biển, nông nghiệp công nghệ cao và xây dựng chính quyền số. Bối cảnh đó đặt ra yêu cầu Liên hiệp hội phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, tổ chức và phương thức hoạt động; nâng cao năng lực tập hợp trí thức, tư vấn phản biện và đồng hành cùng tỉnh trong giải quyết các vấn đề phát triển mới.

GS.TSKH Phan Xuân Dũng – Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

GS.TSKH Phan Xuân Dũng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt đề nghị Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tổ chức và phương thức hoạt động của Liên hiệp hội theo hướng thực chất, hiệu quả, lấy chất lượng hoạt động và đóng góp thực tiễn làm thước đo. Những đơn vị hoạt động hình thức, không có đóng góp chuyên môn thì phải rà soát, kiện toàn; đồng thời quan tâm xây dựng các tổ chức hội mạnh ở những lĩnh vực tỉnh đang cần như chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, môi trường, năng lượng và logistics.

Xây dựng chiến lược thu hút, kết nối và phát huy đội ngũ trí thức Hà Tĩnh trong và ngoài tỉnh. Phải tạo được cơ chế linh hoạt để các chuyên gia, nhà khoa học tham gia tư vấn, phản biện, hiến kế cho tỉnh theo từng chuyên đề, từng lĩnh vực cụ thể. Cần hình thành mạng lưới chuyên gia tư vấn chiến lược cho tỉnh; xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên gia khoa học công nghệ đồng bộ, cập nhật, phục vụ công tác tham mưu và kết nối.

Nâng cao chất lượng tư vấn, phản biện xã hội. Đây phải là nhiệm vụ trọng tâm, thể hiện rõ vị thế và vai trò của Liên hiệp hội. Phản biện phải có chính kiến, có cơ sở khoa học, có tính thực tiễn và giá trị tham khảo cao; tập trung vào những vấn đề lớn của tỉnh như phát triển hạ tầng chiến lược, chuyển đổi số, cải cách hành chính, kinh tế xanh, quản lý tài nguyên môi trường, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, ứng phó thiên tai và biến đổi khí hậu.

Thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ gắn với nhu cầu thực tiễn. Cần chuyển mạnh từ nghiên cứu lý thuyết sang nghiên cứu ứng dụng; lấy doanh nghiệp, người dân và yêu cầu phát triển của địa phương làm trung tâm.

Quan tâm hỗ trợ các mô hình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp khoa học công nghệ và doanh nghiệp công nghệ số thông qua đổi mới, nâng cao chất lượng Hội thi Sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng; gắn các cuộc thi với phong trào lao động sáng tạo, hoạt động sáng kiến, đổi mới sáng tạo trong cơ quan, đơn vị, đặc biệt là khối doanh nghiệp. Quan tâm hỗ trợ hoàn thiện, ứng dụng và nhân rộng các giải pháp đạt giải có tính thực tiễn cao; tạo môi trường thúc đẩy tinh thần nghiên cứu, sáng tạo và chuyển đổi số trong toàn xã hội.

Tại đại hội, đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Liên hiệp hội khóa VI nhiệm kỳ 2026 – 2031 gồm 39 đồng chí. Ông Bùi Khắc Bằng được Ban Chấp hành tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Tĩnh khóa VI nhiệm kỳ 2026 – 2031.