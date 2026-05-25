VUSTA và Đại học Năng lượng Matxcơva thắt chặt hợp tác khoa học, công nghệ cao

Ngày 25/5, VUSTA đã đón tiếp đoàn Đại học Năng lượng Matxcơva. Hai bên ký kết hợp tác quan trọng và trao tặng các danh hiệu cao quý nhằm ghi nhận đóng góp to lớn.

Ngày 25/5/2026, tại Hà Nội, TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đã chủ trì buổi đón tiếp và làm việc với đoàn đại biểu của Trường Đại học Năng lượng quốc gia Mátxcơva (MPEI), Liên bang Nga.

Cùng tham dự buổi tiếp đoàn có GS.TSKH Đặng Vũ Minh, nguyên Chủ tịch VUSTA cùng đại diện lãnh đạo Văn phòng và các Ban của VUSTA. Buổi lễ đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ hợp tác giáo dục và khoa học giữa hai đơn vị.

Quang cảnh buổi làm việc.

VUSTA đề xuất phối hợp chặt chẽ về năng lượng nguyên tử, AI và chuyển đổi số

Phát biểu chào mừng đoàn công tác, TSKH Phan Xuân Dũng cho hay, quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Liên bang Nga đã được xây dựng, vun đắp qua nhiều thế hệ. Trong những năm qua, hợp tác giữa VUSTA với các trường đại học, viện nghiên cứu của Nga, trong đó có Trường Đại học Năng lượng Quốc gia Mátxcơva, ngày càng được tăng cường và phát triển hiệu quả trên nhiều lĩnh vực như nghiên cứu khoa học, đào tạo nguồn nhân lực, trao đổi học thuật và hợp tác quốc tế.

Chủ tịch Phan Xuân Dũng phát biểu chào mừng.

Chủ tịch Phan Xuân Dũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc MPEI đã đào tạo ra những cán bộ khoa học, những nhà nghiên cứu đã giúp cho VUSTA hoàn thành sứ mệnh mà Nhân dân Việt Nam đã trao cho.

Giới thiệu về VUSTA, Chủ tịch Phan Xuân Dũng cho biết, đây là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam, tập hợp hơn 2,2 triệu trí thức hoạt động tại 34 tỉnh, thành phố, với 93 hội ngành toàn quốc và hàng trăm tổ chức khoa học công nghệ trực thuộc. Đội ngũ trí thức của VUSTA đã có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác tư vấn, phản biện xã hội, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phát triển đất nước.

Chủ tịch Phan Xuân Dũng khẳng định, chuyến thăm và làm việc lần này của đoàn đại biểu Trường Đại học Năng lượng Quốc gia Mátxcơva có ý nghĩa quan trọng, góp phần tiếp tục củng cố quan hệ hữu nghị, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo giữa hai bên trong thời gian tới.

Ông Dũng đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ hơn trong các lĩnh vực mới như năng lượng nguyên tử, trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số và các lĩnh vực liên quan khác.

Chủ tịch VUSTA thay mặt Liên hiệp Hội Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương cho GS.TSKH. Nikolay Dmitrievich Rogalev

Tại buổi làm việc, VUSTA đã trao tặng Kỷ niệm chương của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cho Giáo sư Nikolay Dmitrievich Rogalev, Hiệu trưởng nhà trường nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực của ông trong việc thúc đẩy hợp tác khoa học, giáo dục và giao lưu hữu nghị giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Ông Dũng cũng thông báo tin vui về việc Ban Bí thư Trung ương Đảng đã đồng ý trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho GS.TSKH Nikolay Dmitrievich Rogalev, nhằm ghi nhận những đóng góp to lớn của Giáo sư trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị về giáo dục và khoa học giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

MPEI sẵn sàng mở rộng đào tạo nhân lực ngành năng lượng cho Việt Nam

Phát biểu tại buổi làm việc, Giáo sư Nikolai Dmitrievich Rogalev cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của VUSTA. Ông khẳng định, quan hệ với Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với nhà trường. Với lịch sử hợp tác bắt đầu từ năm 1953, MPEI không chỉ là đối tác quốc tế mà còn là người bạn tin cậy của Việt Nam trong hơn 70 năm qua.

Giáo sư Nikolai Dmitrievich Rogalev khẳng định mối quan hệ bền chặt với đất nước Việt Nam của Nhà trường.

Từ năm 1953 đến nay, nhà trường đã đào tạo hàng trăm kỹ sư, chuyên gia và nhiều tiến sĩ cho Việt Nam. Nhiều cựu sinh viên của trường hiện đang giữ các vị trí quan trọng trong các cơ quan quản lý, trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp năng lượng tại Việt Nam.

Nhà trường hiện có khoảng 24.000 sinh viên cùng hơn 2.200 giảng viên, nhà khoa học; là một trong những cơ sở đào tạo hàng đầu của Nga trong các lĩnh vực năng lượng, kỹ thuật điện, điện tử, công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo.

Giáo sư Nikolai Dmitrievich Rogalev nhắc lại sự kiện ý nghĩa, vào ngày 30/4/2026, MPEI đã trao tặng danh hiệu Giáo sư danh dự cho TSKH Phan Xuân Dũng. Sự kiện này nhằm thắt chặt thêm tình đoàn kết.

Trong bối cảnh Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, hai bên có nhiều cơ hội mở rộng hợp tác trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

"Chúng tôi sẵn sàng mở rộng trao đổi học thuật, nghiên cứu chung và đào tạo nguồn nhân lực cho ngành năng lượng, bao gồm cả năng lượng hạt nhân và công nghệ thông tin như AI, chuyển đổi số", Hiệu trưởng MPEI khẳng định.

Các đại diện đơn vị chúc mừng ký kết thành công.

Trong khuôn khổ buổi làm việc, Viện Kinh tế và Văn hóa, đơn vị trực thuộc VUSTA đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Trường Đại học Năng lượng Quốc gia Mátxcơva nhằm thúc đẩy các chương trình phối hợp nghiên cứu, đào tạo và trao đổi học thuật trong thời gian tới.

