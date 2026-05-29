Liên hiệp Hội Việt Nam chuẩn bị tổ chức Đại hội lần thứ IX

Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam vừa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để đánh giá công tác tháng 5 và quyết định các nhiệm vụ trọng tâm cho Đại hội khóa mới.

Mai Loan

Sáng 29/5/2026, tại Hà Nội, Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (LHHVN) đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Ngọc Linh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy. Hội nghị tập trung thảo luận, đánh giá kết quả công tác tháng 5, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 6 năm 2026 và quyết nghị nhiều nội dung cốt lõi về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc LHHVN lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Phạm Ngọc Linh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy chủ trì hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Trần Thị Hồng Ánh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy trình bày Báo cáo kết quả công tác tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2026 của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy.

Báo cáo chỉ rõ, trong tháng 5/2026, Đảng ủy LHHVN đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương để lãnh đạo Đoàn Chủ tịch, Cơ quan Trung ương LHHVN cùng các tổ chức đảng trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

Đồng chí Trần Thị Hồng Ánh trình bày báo cáo.

Đáng chú ý, Ban Thường vụ Đảng ủy đã họp và cho ý kiến qua 04 cuộc họp về công tác chuẩn bị Đại hội lần thứ IX và công tác cán bộ theo thẩm quyền. Bên cạnh đó, các cấp ủy đã chỉ đạo triển khai hiệu quả Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ hai năm 2026, đồng thời quán triệt các Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc sắp xếp, tinh gọn các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.

Cũng tại nội dung này, đồng chí Trần Thị Hồng Ánh đã phổ biến Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW ngày 22/5/2026 của Ban Tổ chức Trung ương để phân công triển khai thực hiện trong toàn hệ thống.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quyết Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Tổng Thư ký LHHVN đã trình bày Báo cáo công tác chỉ đạo chuẩn bị Đại hội lần thứ IX của LHHVN.

Đồng chí Nguyễn Quyết Chiến trình bày Báo cáo công tác chỉ đạo chuẩn bị Đại hội lần thứ IX của LHHVN.

Theo báo cáo, công tác chuẩn bị cho sự kiện chính trị trọng đại này đang được triển khai rất tích cực. Trong tháng 5, Ban Thường vụ Đảng ủy đã phối hợp với Thường trực Đoàn Chủ tịch thống nhất chỉ đạo các Tiểu ban hoàn thiện dự thảo văn kiện, kịch bản chi tiết, quy chế đại hội và chuẩn bị khoảng 10 bài tham luận trọng tâm.

Đặc biệt, ngày 18/5/2026, Đảng ủy đã ban hành Tờ trình số 410-TTr/ĐULHHVN xin chủ trương của cấp trên về Đề án tổ chức và Đề án nhân sự Đại hội IX. Công tác nhân sự được thực hiện chặt chẽ, từ việc đôn đốc các hội thành viên giới thiệu đại biểu đến việc rà soát, miễn nhiệm các ủy viên Hội đồng Trung ương không còn trong cơ cấu.

Nhằm chuẩn bị tốt nhất cho giai đoạn mới, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy đã trình bày Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 01/4/2026 của Đảng và Nghị quyết số 148-NQ/ĐULHHVN ngày 11/11/2025 của Đảng ủy LHHVN về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đồng thời, Hội nghị cũng thực hiện quy trình phát triển đảng, xem xét chuyển chính thức cho 01 đảng viên dự bị dưới sự báo cáo của đồng chí Trần Thị Hồng Ánh.

Sau phần thảo luận tập thể của Ban Chấp hành và tiếp thu ý kiến của các đại biểu tham dự, Hội nghị đã thống nhất thông qua dự thảo Kết luận hội nghị dưới sự điều hành của Chủ trì để làm cơ sở triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trong tháng 6/2026, quyết tâm tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc LHHVN lần thứ IX.

Liên hiệp Hội Hà Tĩnh chuyển dịch trọng tâm sang hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp

Ngày 29/5/2026, Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Hà Tĩnh (Liên hiệp Hội Hà Tĩnh) lần thứ VI (nhiệm kỳ 2026-2031) diễn ra thành công, mở ra chặng đường phát triển mới.

Tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) bày tỏ sự xúc động và tự hào khi được trở về với Hà Tĩnh – vùng đất anh dũng, kiên cường, giàu truyền thống cách mạng và là cái nôi đào tạo nhiều cán bộ lỗi lạc, nhiều nhà khoa học lớn cho đất nước.

Khát vọng vươn lên thành trung tâm công nghiệp – năng lượng – logistics của khu vực Bắc Trung Bộ

Chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mở động lực mới cho khoa học cơ bản

Theo GS.TS Trần Tuấn Anh, chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tạo động lực lớn để khoa học cơ bản bứt phá, nâng năng lực tự chủ quốc gia.

Trò chuyện với Tri thức và Cuộc sống, GS.TS Trần Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam khẳng định, những chỉ đạo và kết luận mới đây của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về nghiên cứu khoa học cơ bản không chỉ thể hiện quyết tâm chính trị rất lớn của Đảng, Nhà nước đối với phát triển khoa học công nghệ, mà còn tạo thêm động lực, niềm tin cho đội ngũ các nhà khoa học yên tâm theo đuổi những nghiên cứu dài hạn, góp phần nâng cao năng lực tự chủ và sức cạnh tranh quốc gia.

GS.TS Trần Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Ảnh: NVCC.
Nữ Phó giáo sư lọt top 100 châu Á: 16 năm giải bài toán chế biến sâu nông sản

Việt Nam có 5 nhà khoa học lọt Top 100 nhà nghiên cứu xuất sắc châu Á năm 2026, trong đó có PGS.TS Nguyễn Minh Tân (ĐH Bách khoa Hà Nội).

Việt Nam có 5 nhà khoa học lọt Top 100 nhà nghiên cứu xuất sắc châu Á năm 2026 của tạp chí Asian Scientist, trong đó có PGS.TS Nguyễn Minh Tân (ĐH Bách khoa Hà Nội).

PGS.TS Nguyễn Minh Tân được vinh danh nhờ những đóng góp trong lĩnh vực công nghệ hóa học. Bà được ghi nhận với giải thưởng Kovalevskaya 2024 về hợp chất tự nhiên và hoạt chất sinh học, sở hữu 7 bằng sáng chế tại Việt Nam và một công bố sáng chế quốc tế PCT.

GS.TSKH Phan Xuân Dũng: "Hãy trao dũng khí để trí thức dám nghĩ, dám làm và đưa đất nước vươn mình"

Kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5) năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi đất nước đang bước vào giai đoạn tăng tốc phát triển, hướng tới khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên số. Trong dòng chảy ấy, vai trò của đội ngũ trí thức khoa học – công nghệ càng được đặt ở vị trí trung tâm, không chỉ với sứ mệnh nghiên cứu mà còn là lực lượng kiến tạo động lực phát triển mới cho quốc gia.