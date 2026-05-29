Liên hiệp Hội Việt Nam chuẩn bị tổ chức Đại hội lần thứ IX

Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam vừa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để đánh giá công tác tháng 5 và quyết định các nhiệm vụ trọng tâm cho Đại hội khóa mới.

Sáng 29/5/2026, tại Hà Nội, Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (LHHVN) đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Ngọc Linh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy. Hội nghị tập trung thảo luận, đánh giá kết quả công tác tháng 5, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 6 năm 2026 và quyết nghị nhiều nội dung cốt lõi về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc LHHVN lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Trần Thị Hồng Ánh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy trình bày Báo cáo kết quả công tác tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2026 của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy.

Báo cáo chỉ rõ, trong tháng 5/2026, Đảng ủy LHHVN đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương để lãnh đạo Đoàn Chủ tịch, Cơ quan Trung ương LHHVN cùng các tổ chức đảng trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

Đáng chú ý, Ban Thường vụ Đảng ủy đã họp và cho ý kiến qua 04 cuộc họp về công tác chuẩn bị Đại hội lần thứ IX và công tác cán bộ theo thẩm quyền. Bên cạnh đó, các cấp ủy đã chỉ đạo triển khai hiệu quả Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ hai năm 2026, đồng thời quán triệt các Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc sắp xếp, tinh gọn các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.

Cũng tại nội dung này, đồng chí Trần Thị Hồng Ánh đã phổ biến Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW ngày 22/5/2026 của Ban Tổ chức Trung ương để phân công triển khai thực hiện trong toàn hệ thống.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quyết Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Tổng Thư ký LHHVN đã trình bày Báo cáo công tác chỉ đạo chuẩn bị Đại hội lần thứ IX của LHHVN.

Theo báo cáo, công tác chuẩn bị cho sự kiện chính trị trọng đại này đang được triển khai rất tích cực. Trong tháng 5, Ban Thường vụ Đảng ủy đã phối hợp với Thường trực Đoàn Chủ tịch thống nhất chỉ đạo các Tiểu ban hoàn thiện dự thảo văn kiện, kịch bản chi tiết, quy chế đại hội và chuẩn bị khoảng 10 bài tham luận trọng tâm.

Đặc biệt, ngày 18/5/2026, Đảng ủy đã ban hành Tờ trình số 410-TTr/ĐULHHVN xin chủ trương của cấp trên về Đề án tổ chức và Đề án nhân sự Đại hội IX. Công tác nhân sự được thực hiện chặt chẽ, từ việc đôn đốc các hội thành viên giới thiệu đại biểu đến việc rà soát, miễn nhiệm các ủy viên Hội đồng Trung ương không còn trong cơ cấu.

Nhằm chuẩn bị tốt nhất cho giai đoạn mới, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy đã trình bày Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 01/4/2026 của Đảng và Nghị quyết số 148-NQ/ĐULHHVN ngày 11/11/2025 của Đảng ủy LHHVN về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đồng thời, Hội nghị cũng thực hiện quy trình phát triển đảng, xem xét chuyển chính thức cho 01 đảng viên dự bị dưới sự báo cáo của đồng chí Trần Thị Hồng Ánh.

Sau phần thảo luận tập thể của Ban Chấp hành và tiếp thu ý kiến của các đại biểu tham dự, Hội nghị đã thống nhất thông qua dự thảo Kết luận hội nghị dưới sự điều hành của Chủ trì để làm cơ sở triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trong tháng 6/2026, quyết tâm tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc LHHVN lần thứ IX.

