Chuyện chưa kể về cuộc gặp lịch sử Bác Hồ với trí thức và sự ra đời ngày KHCN

TSKH Nghiêm Vũ Khải kể, khi ông đề xuất lấy ngày 18/5, Bác Hồ có cuộc gặp lịch sử với trí thức làm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam, tất cả đều đồng tình.

Mai Loan

Lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất, Hội phổ biến Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam vào ngày 18/5/1963 đã trở thành kim chỉ nam cho hoạt động khoa học và công nghệ nước nhà.

Và tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII, Luật Khoa học và Công nghệ được thông qua, đã thống nhất chọn ngày 18/5 hàng năm là Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (nay là ngày Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam). Sự ra đời của ngày này xuất phát từ đề xuất của TSKH. Nghiêm Vũ Khải, nguyên Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

bac-ho.png
Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ I Hội Phổ biến khoa học, kỹ thuật Việt Nam ngày 18/5/1963. Ảnh tư liệu.

Lời dặn của Bác Hồ: Khoa học phải phục vụ nhân dân

Ngày 18/5/1963, Chủ tịch Hồ Chí Minh tham dự Đại hội đại biểu lần thứ nhất của Hội Phổ biến Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, tiền thân của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam sau này.

Đây là cuộc gặp lịch sử giữa vị lãnh tụ anh minh với đại diện giới trí thức. Từ đây, tư tưởng của Người về trí thức ngày càng thấm sâu trong quan điểm của Đảng và từng bước được cụ thể hóa thành những chủ trương, chính sách của Nhà nước.

Trong cuộc gặp gỡ này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói chuyện và giao nhiệm vụ cho đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam.

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Khoa học phải đi từ sản xuất mà ra và phải trở lại phục vụ sản xuất, phục vụ quần chúng nhằm nâng cao năng suất lao động và không ngừng cải thiện đời sống của nhân dân, bảo đảm cho chủ nghĩa xã hội thắng lợi. Như vậy, nhiệm vụ của khoa học, kỹ thuật là cực kỳ quan trọng, cho nên mọi ngành, mọi người đều phải tham gia công tác khoa học, kỹ thuật, để nâng cao năng suất lao động, sản xuất ra nhiều của cải vật chất, để xây dựng chủ nghĩa xã hội thắng lợi”.

Cũng tại cuộc gặp này, Người đã căn dặn, giao nhiệm vụ cho những trí thức trong việc phổ biến khoa học: “Những điều đem phổ biến phải thiết thực, phải chính xác, phải làm sao cho quần chúng có thể hiểu và làm được. Sau khi đã phổ biến, ta phải theo dõi, giúp đỡ quần chúng học tập và áp dụng cho tốt. Nếu chỉ phổ biến rồi bỏ mặc quần chúng, không quan tâm theo dõi họ thực hiện được hay không, kết quả tốt hay xấu, như vậy là thiếu tinh thần trách nhiệm”.

Người dặn dò: “Các đồng chí phải đi xuống tận các xí nghiệp, hợp tác xã, hỏi han công nhân, nông dân yêu cầu gì, họ làm ăn và sinh sống như thế nào và phổ biến những điều cần thiết giúp đỡ họ cải tiến kỹ thuật, phát triển sản xuất, cải thiện đời sống. Các đồng chí phải là những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa và khoa học, kỹ thuật; phải góp tài góp sức để cải biến bộ mặt xã hội của nước ta, làm cho Nhân dân ta sản xuất và công tác theo khoa học và đời sống của Nhân dân ta văn minh, tức là khoa học, lành mạnh và vui tươi. Đó là nhiệm vụ rất nặng nề mà cũng rất vẻ vang”.

Người khẳng định, Đảng, Chính phủ và Nhân dân ta đặc biệt đặt nhiều hy vọng vào Hội phổ biến khoa học, kỹ thuật, mong Đại hội có những quyết nghị thiết thực và “mong các cô, các chú cố gắng thi đua làm trọn nhiệm vụ, cố gắng rèn luyện mình thành những chiến sĩ xuất sắc trong công việc phổ biến khoa học, kỹ thuật”.

Những năm qua, những lời căn dặn của Người đã trở thành kim chỉ nam cho hoạt động khoa học và công nghệ nước nhà và Liên hiệp hội Việt Nam.

Tại Lễ kỷ niệm 60 năm Bác Hồ gặp mặt đội ngũ trí thức (18/5/1963 - 18/5/2023) và 40 năm Ngày thành lập Liên hiệp hội Việt Nam (26/3/1983 - 26/3/2023), TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp hội Việt Nam khẳng định: “Thấm nhuần lời dạy của Bác kính yêu “là một bộ phận trong lực lượng cách mạng, trí thức có nhiệm vụ thi đua phụng sự Tổ quốc, phụng sự Nhân dân”, đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam luôn mang trên mình nhiệt huyết cách mạng, khát vọng vươn lên, đưa khoa học và công nghệ trở thành động lực, là quốc sách hàng đầu để phát triển đất nước”.

Dấu mốc ngày lễ cho khoa học từ cuộc gặp lịch sử

TSKH Nghiêm Vũ Khải, nguyên Phó Chủ tịch Liên hiệp hội Việt Nam xúc động khi nhắc lại hành trình tìm kiếm dấu mốc lịch sử cho Ngày Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam (18/5), ngày được chính thức ghi nhận trong Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013.

nghiem-vu-khai.jpg
TSKH Nghiêm Vũ Khải tại Lễ Kỷ niệm Ngày Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo do LHHVN tổ chức. Ảnh: Mai Loan.

Ông kể, vào năm 2012, trong quá trình xây dựng dự thảo Luật KH&CN, Bộ trưởng Nguyễn Quân khi đó đã giao nhiệm vụ tìm một ngày thật sự có ý nghĩa để tôn vinh đội ngũ trí thức và ngành khoa học công nghệ nước nhà.

Với suy nghĩ của người làm chính sách, ông Khải cho rằng những sự kiện lịch sử gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn có sức lan tỏa và tạo được sự đồng thuận lớn. Đặc biệt, sinh thời, Bác Hồ đặc biệt coi trọng đội ngũ trí thức, nhà khoa học, luôn xem khoa học kỹ thuật là động lực để phát triển đất nước và nâng cao đời sống Nhân dân. Những quan điểm ấy không chỉ thể hiện trong nhiều bài nói, bài viết của Người mà còn được cụ thể hóa qua các cuộc gặp gỡ, động viên giới trí thức tham gia phụng sự Tổ quốc. Chính từ suy nghĩ ấy, ông bắt đầu hành trình tìm kiếm một dấu mốc phù hợp.

Thời điểm đó, các công cụ hỗ trợ tìm kiếm chưa phát triển như hiện nay, ông Khải phải tự tra cứu trên Google bằng nhiều từ khóa khác nhau. Ban đầu, cụm từ “Bác Hồ với khoa học công nghệ” không cho kết quả như mong muốn.

Thế rồi ông sực nhớ ra, ở thập niên 1960, khái niệm phổ biến khi ấy là “khoa học kỹ thuật”, chứ chưa dùng cụm từ “khoa học công nghệ” như hiện nay. Ngay sau khi đổi hướng tìm kiếm sang “Bác Hồ với khoa học và kỹ thuật”, ông đã tìm thấy sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt: ngày 18/5/1963, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự và phát biểu tại Đại hội lần thứ nhất Hội Phổ biến khoa học và kỹ thuật Việt Nam.

Điều trùng hợp ý nghĩa là thời điểm thảo luận dự luật (năm 2013) cũng đúng dịp tròn 50 năm sự kiện này. Khi đề xuất chọn ngày 18/5 là Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam được đưa ra, phương án lập tức nhận được sự đồng thuận cao từ lãnh đạo Bộ KH&CN, Chính phủ đến Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.

“Tất cả đều thống nhất. Và ngày 18/6/2013, tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII, Luật Khoa học và Công nghệ được thông qua, đã thống nhất chọn ngày 18 tháng 5 hàng năm là Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (nay là ngày Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam)”, TSKH Nghiêm Vũ Khải nhớ lại.

Từ đó, ngày 18/5 đã trở thành ngày hội của đội ngũ trí thức và những người làm khoa học cả nước, kết nối tư tưởng của Bác Hồ với hành trình khoa học kỹ thuật và đổi mới sáng tạo hôm nay.

Người kỹ sư theo Bác Hồ về nước đặt nền móng ngành đúc – luyện kim

Từ bỏ vinh hoa, gác hạnh phúc riêng nơi đất Pháp, kỹ sư Võ Quý Huân theo Bác Hồ về nước phụng sự Tổ quốc, đặt nền móng ngành đúc – luyện kim.

Năm 1946, kỹ sư Võ Quý Huân là một trong bốn trí thức Việt kiều tại Pháp được Chủ tịch Hồ Chí Minh lựa chọn cùng trở về nước phục vụ kháng chiến, kiến quốc. Từ những ngày đầu ở chiến khu, ông đã tham gia xây dựng lò cao sản xuất gang đầu tiên, nghiên cứu chế tạo các mẻ thép phục vụ quân giới, đồng thời đặt nền móng cho công tác đào tạo cán bộ kỹ thuật ngành đúc - luyện kim và công nghiệp Việt Nam sau này.

Gác hạnh phúc riêng, bỏ cuộc sống đủ đầy, theo Bác về phụng sự Tổ quốc

GS.VS Nguyễn Quốc Sỹ: Lương cao, biệt thự đẹp chưa đủ giữ chân nhà khoa học

Theo GS.VS Nguyễn Quốc Sỹ, điều giữ chân các nhà khoa học không phải lương cao, biệt thự đẹp mà là nhiệm vụ lớn, cơ chế cởi mở, sự tôn trọng dành cho trí thức.

Trao đổi với Tri thức và Cuộc sống, GS.VS Nguyễn Quốc Sỹ, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam cho rằng, muốn giữ chân nhà khoa học và thu hút trí thức quốc tế, Việt Nam không thể chỉ dựa vào lương cao hay ưu đãi vật chất, mà phải có những nhiệm vụ đủ lớn để người tài được sáng tạo và cống hiến.

gsvs-nguyen-quoc-sy-2.jpg
GS.VS Nguyễn Quốc Sỹ, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam. Ảnh: Mai Loan.
GS.TSKH Nguyễn Đình Đức: Phát huy nguồn lực trí thức để đất nước cất cánh

GS.TSKH Nguyễn Đình Đức cho rằng, muốn Việt Nam bứt phá, tự chủ và hùng cường thì phải dựa vào khoa học công nghệ, có cơ chế thực chất để quy tụ nhân tài.

Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thời gian tới đặt ra yêu cầu phát huy mạnh mẽ vai trò của đội ngũ trí thức, khoa học công nghệ và phản biện chính sách. Trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống, GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, cần tạo ra cơ chế thực chất để quy tụ nhân tài, phát huy sức mạnh trí thức và đưa khoa học công nghệ trở thành động lực phát triển đất nước.

gs-nguyen-dinh-duc.jpg
GS.TSKH. Nguyễn Đình Đức. Ảnh: Mai Loan.
