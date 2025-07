Biến chứng nguy hiểm vì tự uống thuốc phá thai tại nhà

Trường hợp nào không nên phá thai bằng thuốc? Phá thai bằng thuốc là phương pháp được chỉ định để chấm dứt quá trình mang thai ngoài ý muốn. Tuy nhiên, việc tự ý thực hiện tại nhà, không qua quá trình tư vấn và thăm khám có thể dẫn đến những hậu quả vô cùng nghiêm trọng.



Phá thai bằng thuốc là phương pháp phá thai nội khoa, sử dụng thuốc phá thai khẩn cấp để chấm dứt sự tiếp diễn của quá trình phát triển thai nghén diễn ra một cách tự nhiên, an toàn, không cần can thiệp bất cứ phương pháp phẫu thuật ngoại khoa nào. Thai phụ sử dụng thuốc phá thai ở những tuần đầu tiên của thai kỳ sẽ mang lại tác dụng làm ngưng sự phát triển của thai nhi, sau đó kích thích dạ con co bóp mạnh và đẩy phôi thai ra bên ngoài tử cung.