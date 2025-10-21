Hà Nội

Sống Khỏe

Bí quyết làm dầu gội dừa tại nhà giúp tóc mềm mượt, giảm gãy rụng

Không cần ra salon, chỉ với vài nguyên liệu từ dừa, bạn có thể tự làm dầu gội giúp tóc giảm gãy rụng, mềm mượt và óng ả tự nhiên ngay tại nhà.

Vân Giang (Tổng hợp)

Dầu dừa và các chế phẩm từ dừa vốn nổi tiếng với khả năng dưỡng ẩm, kháng khuẩn và nuôi dưỡng tóc từ gốc đến ngọn. Kết hợp thêm các thành phần thiên nhiên như lô hội, tinh dầu hay quế, bạn sẽ có ngay hỗn hợp gội đầu vừa sạch tóc, vừa dưỡng sâu mà không lo hóa chất gây khô xơ.

f48cc3309cf311ad48e2.jpg
Ảnh minh họa

Dưới đây là một số công thức dầu gội dừa đơn giản, có thể thực hiện tại nhà:

Dầu gội từ dầu dừa – dưỡng sâu và chống gãy rụng

Không chỉ nổi tiếng trong việc dưỡng da, dầu dừa còn là “cứu tinh” cho mái tóc yếu, dễ gãy rụng. Nhờ chứa nhiều axit béo bão hòa và vitamin E, dầu dừa giúp phục hồi độ đàn hồi, khóa ẩm và bảo vệ tóc khỏi tác nhân môi trường.

dau-goi-tu-dau-dua-duong-sau-va-chong-gay-rung.jpg
Ảnh minh họa

Cách làm:

Pha 1/2 cốc nước cốt dừa với 1/2 thìa dầu dừa nguyên chất.

Thêm 1/2 cốc glycerin và 1 cốc xà phòng Castile lỏng.

Cho vài giọt tinh dầu oải hương để tạo hương thơm thư giãn.

Thoa hỗn hợp lên tóc ướt, massage nhẹ nhàng trong 2–3 phút, sau đó xả sạch bằng nước ấm.

Công thức này phù hợp với tóc yếu hoặc thường xuyên tạo kiểu, giúp tóc chắc khỏe hơn và giảm gãy rụng rõ rệt sau một thời gian sử dụng.

Dầu gội sữa dừa – phục hồi tóc khô xơ, hư tổn

Sữa dừa giàu protein, chất béo và vitamin E – những dưỡng chất thiết yếu giúp phục hồi tóc hư tổn, đặc biệt là với người thường xuyên uốn, nhuộm hoặc tiếp xúc với ánh nắng.

17798e23d3e05ebe07f1.jpg
Ảnh minh họa

Cách thực hiện:

Trộn 1/4 cốc sữa dừa với 1 thìa bột quế.

Cho thêm 1 thìa dầu ô liu và vài giọt tinh dầu tràm trà để tăng khả năng làm sạch da đầu.

Dùng hỗn hợp massage nhẹ nhàng lên tóc, ủ trong 5 phút rồi xả sạch.

Công thức này không chỉ giúp loại bỏ bụi bẩn và bã nhờn, mà còn cung cấp độ ẩm sâu, giúp tóc mềm mại và óng ả hơn sau vài lần sử dụng.

Dầu gội từ nước dừa – thanh mát và kích thích mọc tóc

Nước dừa không chỉ giúp cơ thể giải nhiệt mà còn có tác dụng dưỡng tóc nhờ chứa nhiều vitamin nhóm B, vitamin C và các khoáng chất thiết yếu. Hợp chất cytokinin trong nước dừa còn hỗ trợ kích thích nang tóc phát triển, giúp tóc mọc nhanh và khỏe hơn.

dau-goi-tu-nuoc-dua.jpg
Ảnh minh họa

Cách làm:

Trộn đều 2 thìa nước dừa tươi với 4 thìa xà phòng Castile dạng lỏng.

Thêm 1 thìa gel lô hội để tăng độ ẩm và vài giọt tinh dầu bạc hà hoặc hương thảo để kích thích da đầu.

Massage nhẹ nhàng hỗn hợp lên tóc ướt trong 2–3 phút rồi gội lại bằng nước ấm.

Dầu gội này phù hợp với người có tóc dầu hoặc tóc dễ gãy rụng, giúp làm sạch nhẹ nhàng và nuôi dưỡng tóc từ chân đến ngọn.

Bài liên quan

Sống Khỏe

5 loại lá trong vườn nhà giúp giảm rụng, nuôi dưỡng tóc tự nhiên

Gội đầu bằng lá bưởi, sả, trầu không, ổi hay dâu tằm giúp giảm gãy rụng, nuôi dưỡng tóc chắc khỏe, an toàn và tiết kiệm ngay tại nhà.

Thay vì tìm đến các sản phẩm hóa mỹ phẩm, nhiều người đang quay lại với thói quen gội đầu bằng lá cây dân gian. Không chỉ an toàn, phương pháp này còn mang lại hiệu quả nuôi dưỡng tóc từ gốc đến ngọn. 5 loại lá quen thuộc dưới đây được xem là “bí quyết xanh” cho một mái tóc chắc khỏe.

36d98ab02966a338fa77.jpg
Ảnh minh họa
Xem chi tiết

Sống Khỏe

Ăn gì để tóc chắc khỏe, giảm gãy rụng trong thời điểm giao mùa?

Rụng tóc thời điểm giao mùa khiến nhiều người lo lắng. Bổ sung thực phẩm giàu protein, biotin, sắt và vitamin giúp tóc chắc khỏe, giảm gãy rụng tự nhiên.

Rụng tóc vào thời điểm giao mùa là tình trạng phổ biến, khiến nhiều người lo lắng về sức khỏe và thẩm mỹ của mái tóc. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ độ ẩm cao, sự thay đổi nhiệt độ và gió, khiến tóc dễ xơ rối, gãy rụng. Bên cạnh đó, thiếu hụt dưỡng chất trong chế độ ăn uống cũng là yếu tố làm tình trạng rụng tóc trở nên nghiêm trọng hơn.

gay-rung.jpg
Ảnh minh họa
Xem chi tiết

Sống Khỏe

6 thói quen hằng ngày khiến tóc nhanh bạc mà bạn không ngờ

Nhiều thói quen hằng ngày tưởng vô hại như căng thẳng, thiếu ngủ hay lạm dụng rượu bia, thuốc lá có thể đẩy nhanh quá trình tóc bạc trước tuổi.

Tóc bạc sớm là nỗi lo của nhiều người trẻ, không chỉ làm giảm tự tin trong giao tiếp, mà còn ảnh hưởng đến công việc, các mối quan hệ và tâm trạng. Trong khi gene di truyền đóng vai trò quan trọng, thực tế, lối sống, chế độ ăn uống và thói quen sinh hoạt hàng ngày cũng góp phần thúc đẩy quá trình lão hóa của tóc.

toc-ba-som.jpg
Ảnh minh họa
Xem chi tiết

