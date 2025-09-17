Hà Nội

Sống Khỏe

Ăn gì để tóc chắc khỏe, giảm gãy rụng trong thời điểm giao mùa?

Rụng tóc thời điểm giao mùa khiến nhiều người lo lắng. Bổ sung thực phẩm giàu protein, biotin, sắt và vitamin giúp tóc chắc khỏe, giảm gãy rụng tự nhiên.

Vân Giang (Tổng hợp)

Rụng tóc vào thời điểm giao mùa là tình trạng phổ biến, khiến nhiều người lo lắng về sức khỏe và thẩm mỹ của mái tóc. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ độ ẩm cao, sự thay đổi nhiệt độ và gió, khiến tóc dễ xơ rối, gãy rụng. Bên cạnh đó, thiếu hụt dưỡng chất trong chế độ ăn uống cũng là yếu tố làm tình trạng rụng tóc trở nên nghiêm trọng hơn.

gay-rung.jpg
Ảnh minh họa

Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc lựa chọn đúng thực phẩm trong chế độ ăn hằng ngày có thể cải thiện đáng kể sức khỏe mái tóc, mà không cần phụ thuộc hoàn toàn vào serum hay thực phẩm chức năng.

Trứng và phô mai

Là nguồn protein chất lượng cao, giúp cung cấp các axit amin thiết yếu cho sự phát triển của tóc.

trung-va-pho-mai.jpg
Ảnh minh họa

Protein là thành phần cấu trúc chủ yếu của tóc, hỗ trợ làm chắc nang tóc từ gốc đến ngọn, giảm tình trạng tóc mỏng và dễ gãy. Ngoài ra, trứng còn chứa biotin, vitamin D và sắt, tất cả đều quan trọng cho sức khỏe mái tóc.

Quả óc chó

Giàu omega-3, vitamin E và các khoáng chất, giúp nuôi dưỡng da đầu, cải thiện độ đàn hồi và tăng độ bóng tự nhiên cho tóc. Các axit béo thiết yếu trong quả óc chó còn giúp giảm viêm và ngăn ngừa tóc khô xơ.

Hạt bí ngô, hạt lanh

Cung cấp kẽm, vitamin B và vitamin E dồi dào, hỗ trợ phát triển nang tóc từ sâu bên trong, tăng cường khả năng tái tạo tế bào tóc và giảm gãy rụng. Kẽm còn tham gia vào quá trình sản xuất dầu tự nhiên cho da đầu, giúp tóc mềm mượt hơn.

Cá béo

Cá hồi, cá thu hay cá trích chứa nhiều omega-3 và vitamin D, giúp duy trì độ ẩm tự nhiên của tóc, nuôi dưỡng da đầu và hạn chế viêm nang tóc. Omega-3 còn giúp tóc chắc khỏe, giảm tình trạng khô xơ và gãy rụng, đặc biệt trong thời điểm giao mùa.

Rau bina

Dồi dào sắt, vitamin A, C và K, rau bina giúp cải thiện tuần hoàn máu, cung cấp dưỡng chất cần thiết cho nang tóc. Vitamin C còn thúc đẩy tổng hợp collagen, tăng độ đàn hồi cho sợi tóc và hỗ trợ phục hồi tóc hư tổn.

Củ dền

Tăng cường lưu thông máu và cung cấp nitrat tự nhiên, giúp nuôi dưỡng nang tóc từ sâu bên trong.

cu-den.jpg
Ảnh minh họa

Việc cải thiện tuần hoàn máu giúp tóc nhận đủ dưỡng chất, tăng độ chắc khỏe và giảm gãy rụng. Củ dền còn chứa vitamin C và sắt, tăng sức đề kháng cho tóc.

Khoai lang, cà rốt, ớt chuông

Nhóm thực phẩm giàu beta-carotene, tiền chất của vitamin A, đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của tóc. Vitamin A hỗ trợ sản xuất dầu tự nhiên trên da đầu, giữ tóc mềm mượt, thúc đẩy tái tạo tế bào tóc và nang tóc, giúp tóc chắc khỏe, giảm gãy rụng và bóng khỏe tự nhiên.

Ngoài việc bổ sung thực phẩm giàu dưỡng chất, các chuyên gia khuyên mọi người nên duy trì thói quen uống đủ nước mỗi ngày, giúp giữ độ ẩm cho tóc và da đầu. Đồng thời, việc đảm bảo lượng protein hợp lý từ thịt nạc, trứng, các loại đậu cũng là yếu tố quan trọng để tóc chắc khỏe.

Những thói quen đơn giản nhưng kiên trì này sẽ giúp hạn chế tình trạng rụng tóc, duy trì mái tóc bóng khỏe và giảm gãy rụng ngay cả trong giai đoạn thời tiết thay đổi. Việc kết hợp chế độ ăn uống khoa học cùng lối sống lành mạnh chính là “chìa khóa” để bảo vệ mái tóc.

