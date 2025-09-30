Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

5 loại lá trong vườn nhà giúp giảm rụng, nuôi dưỡng tóc tự nhiên

Gội đầu bằng lá bưởi, sả, trầu không, ổi hay dâu tằm giúp giảm gãy rụng, nuôi dưỡng tóc chắc khỏe, an toàn và tiết kiệm ngay tại nhà.

Vân Giang (Tổng hợp)

Thay vì tìm đến các sản phẩm hóa mỹ phẩm, nhiều người đang quay lại với thói quen gội đầu bằng lá cây dân gian. Không chỉ an toàn, phương pháp này còn mang lại hiệu quả nuôi dưỡng tóc từ gốc đến ngọn. 5 loại lá quen thuộc dưới đây được xem là “bí quyết xanh” cho một mái tóc chắc khỏe.

36d98ab02966a338fa77.jpg
Ảnh minh họa

Lá bưởi – tinh dầu thơm, kích thích mọc tóc

Từ xa xưa, phụ nữ Việt đã có thói quen đun lá và vỏ bưởi lấy nước gội đầu. Nhờ chứa nhiều limonene và vitamin C, loại lá này giúp tăng lưu thông máu dưới da đầu, kích thích nang tóc phát triển.

d18cabd70b01815fd810.jpg
Ảnh minh họa

Gội đầu bằng nước lá bưởi còn mang lại cảm giác dễ chịu, hương thơm dịu mát lưu lại trên tóc khá lâu.

Lá dâu tằm – dưỡng tóc đen bóng

Lá dâu chứa flavonoid và carotenoid – những chất chống oxy hóa, giúp tóc thêm khỏe mạnh, giữ được độ đen bóng tự nhiên. Khi nấu chung lá dâu với lá bưởi hoặc lá sả, công dụng dưỡng tóc càng rõ rệt hơn.

la-dau-tam.jpg
Ảnh minh họa

Đây là bí quyết được nhiều bà, nhiều mẹ truyền lại để chăm sóc mái tóc dài truyền thống.

Lá sả – làm sạch, ngăn ngừa gàu

Tinh dầu citral trong sả có đặc tính kháng khuẩn mạnh, giúp làm sạch bụi bẩn, mồ hôi và dầu thừa trên da đầu. Khi gội bằng nước lá sả, tóc không chỉ mềm mượt hơn mà còn giảm ngứa, giảm gàu rõ rệt. Đây cũng là lựa chọn đơn giản, dễ chuẩn bị trong những ngày oi nóng.

Lá ổi – giảm rụng, tăng độ đàn hồi

Giàu vitamin B và C, lá ổi là nguyên liệu rẻ tiền nhưng có lợi ích lớn trong việc ngăn rụng tóc. Nước lá ổi nấu sôi để nguội có thể dùng gội trực tiếp hoặc ủ tóc khoảng 15 phút trước khi xả sạch.

la-oi.jpg
Ảnh minh họa

Cách làm này giúp tóc chắc sợi, hạn chế gãy rụng, đặc biệt hữu ích với phụ nữ sau sinh.

Lá trầu không – sát khuẩn, giảm viêm

Trong lá trầu không có nhiều hợp chất phenolic có khả năng ức chế vi khuẩn, nấm gây hại.

la-trau-khong.jpg
Ảnh minh họa

Người bị gàu lâu ngày hoặc viêm da đầu có thể sử dụng loại lá này để gội, vừa làm sạch, vừa giảm tình trạng ngứa ngáy khó chịu. Nhiều người còn kết hợp trầu không với sả hoặc bưởi để tăng hiệu quả kháng khuẩn.

Theo các khuyến nghị, chỉ cần gội đầu 2–3 lần mỗi tuần bằng nước lá đã đun sôi là đủ. Phương pháp này sẽ phát huy tác dụng tốt hơn khi kết hợp cùng chế độ ăn giàu protein, vitamin và hạn chế căng thẳng. Tuy nhiên, với người có da đầu nhạy cảm, nên thử trước trên một vùng nhỏ để tránh kích ứng.

Không cầu kỳ hay tốn kém, việc gội đầu bằng lá tự nhiên không chỉ giúp tóc khỏe đẹp mà còn gợi nhắc đến một thói quen truyền thống giản dị, gắn liền với đời sống của nhiều thế hệ.

#lá bưởi giảm rụng tóc #gội đầu bằng lá sả #làm đẹp tóc tự nhiên #dưỡng tóc bằng lá dâu tằm #chăm sóc tóc bằng lá ổi #lá trầu không trị gàu

Bài liên quan

Sống Khỏe

Không chỉ bổ dưỡng, rau chân vịt giúp nuôi tóc khỏe, giảm rụng rõ rệt

Rau chân vịt không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn giúp giảm rụng tóc, kích thích mọc tóc nếu dùng đúng cách qua ăn uống, mặt nạ dưỡng hoặc xịt tóc tự nhiên.

Rau chân vịt (hay còn gọi là cải bó xôi) không chỉ là thực phẩm giàu chất dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe tổng thể mà còn được biết đến như một “người bạn đồng hành” đáng tin cậy trong hành trình chăm sóc tóc.

Nhờ chứa hàm lượng cao vitamin A, C, sắt và các chất chống oxy hóa, rau chân vịt giúp nuôi dưỡng da đầu, kích thích mọc tóc và hạn chế tình trạng tóc gãy rụng. Việc sử dụng loại rau này đúng cách sẽ mang lại hiệu quả tích cực, an toàn cho mái tóc mà không cần đến các sản phẩm hóa chất đắt tiền.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Cách nuôi dưỡng da đầu

Nhiều người chăm tóc nhưng lại bỏ quên da đầu – nơi nuôi dưỡng sợi tóc từ gốc. Da đầu khỏe, tóc mới chắc và ít gãy rụng.

Mái tóc đẹp bắt đầu từ nền da đầu khỏe mạnh. Dầu gội chỉ giúp làm sạch, nhưng nuôi dưỡng da đầu mới là chìa khóa giúp tóc mọc chắc khỏe, hạn chế rụng tóc.

dau.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn internet
Xem chi tiết

Kiến thức cần biết

Bí quyết nuôi dưỡng chân tóc khỏe mạnh

Để phục hồi, nuôi dưỡng chân tóc khỏe mạnh một cách tự nhiên, cần chăm sóc tóc từ bên trong, duy trì lối sống lành mạnh, lựa chọn sản phẩm phù hợp.

Ăn uống lành mạnh, nuôi dưỡng tóc từ gốc

Một trong những yếu tố quan trọng nhất để nuôi dưỡng chân tóc là bổ sung đầy đủ dinh dưỡng. Tóc chủ yếu được cấu tạo từ protein (keratin), do đó, chế độ ăn giàu đạm sẽ giúp tóc chắc khỏe hơn.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới