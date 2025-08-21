6 thói quen hằng ngày khiến tóc nhanh bạc mà bạn không ngờ

Nhiều thói quen hằng ngày tưởng vô hại như căng thẳng, thiếu ngủ hay lạm dụng rượu bia, thuốc lá có thể đẩy nhanh quá trình tóc bạc trước tuổi.

Tóc bạc sớm là nỗi lo của nhiều người trẻ, không chỉ làm giảm tự tin trong giao tiếp, mà còn ảnh hưởng đến công việc, các mối quan hệ và tâm trạng. Trong khi gene di truyền đóng vai trò quan trọng, thực tế, lối sống, chế độ ăn uống và thói quen sinh hoạt hàng ngày cũng góp phần thúc đẩy quá trình lão hóa của tóc.

Dưới đây là 6 sai lầm phổ biến khiến tóc bạc nhanh mà bạn nên lưu ý:

Căng thẳng kéo dài

Căng thẳng liên tục khiến hệ thần kinh giao cảm và tuyến thượng thận hoạt động quá mức, làm tăng hormone cortisol – loại hormone căng thẳng có thể làm suy giảm chức năng của melanocyte, tế bào sản xuất melanin – sắc tố quyết định màu tóc.

Ngoài ra, stress còn khiến mạch máu co lại, giảm lưu lượng máu đến da đầu. Nang tóc thiếu oxy và dưỡng chất, tóc vì thế yếu và bạc nhanh hơn. Những ai thường xuyên làm việc quá tải, áp lực tinh thần cao cần chú ý cân bằng cuộc sống, nghỉ ngơi hợp lý và tập các phương pháp thư giãn.

Thiếu hụt dinh dưỡng

Một chế độ ăn thiếu các dưỡng chất như vitamin B12, sắt, kẽm, đồng, biotin (B7) và protein sẽ khiến nang tóc không đủ “nguyên liệu” để sản xuất melanin. Khi đó, tóc dễ bạc sớm, mảnh và thiếu sức sống.

Để bảo vệ mái tóc, hãy bổ sung đa dạng thực phẩm giàu protein, rau xanh, hải sản, trứng và các loại hạt giàu khoáng chất.

Mất ngủ thường xuyên

Giấc ngủ là thời gian cơ thể tái tạo tế bào, trong đó có melanocyte. Thiếu ngủ làm gián đoạn quá trình này, đồng thời tạo ra mất cân bằng hormone, giảm lưu thông máu đến da đầu.

Kết quả là tóc yếu, mảnh, dễ gãy và bạc sớm. Ngủ đủ 7–8 tiếng mỗi đêm, tránh thức khuya và giữ giấc ngủ đều đặn sẽ giúp tóc khỏe và hạn chế bạc sớm.

Tiếp xúc quá nhiều với ánh nắng mặt trời

Tia UV từ ánh nắng mạnh có thể phá hủy cấu trúc keratin trong tóc, khiến tóc khô xơ, gãy rụng. Đồng thời, ánh nắng kích thích sự hình thành gốc tự do, gây tổn hại đến melanocyte và thúc đẩy quá trình bạc tóc.

Để bảo vệ tóc, nên đội mũ, dùng kem chống nắng cho tóc khi ra ngoài và hạn chế tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng trong thời gian dài.

Lạm dụng caffeine và đồ uống có cồn

Caffeine thúc đẩy cơ thể đào thải canxi, magiê và một số khoáng chất, còn đồ uống có cồn làm giảm khả năng hấp thu vitamin nhóm B, những vi chất quan trọng để tóc sản xuất melanin.

Ngoài ra, cả caffeine và đồ uống có cồn đều khiến tóc mất nước, giảm độ đàn hồi, gián tiếp làm tóc bạc nhanh hơn. Hạn chế cà phê, trà đặc, rượu bia và nước ngọt có cồn sẽ giúp bảo vệ sắc tố tóc và sức khỏe tổng thể.

Hút thuốc lá

Khói thuốc chứa nicotine và CO làm co mạch, cản trở lưu thông máu đến da đầu. Nang tóc thiếu oxy và dưỡng chất cần thiết, các chất độc trong khói thuốc thúc đẩy stress oxy hóa, phá hủy melanocyte, khiến tóc bạc sớm.

Theo WHO, tỷ lệ nam giới hút thuốc tại Việt Nam là 42,3%, trong khi nữ chỉ 1,7%. Đây cũng là lý do vì sao nam giới thường gặp tóc bạc sớm nhiều hơn.