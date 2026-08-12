'Thành phố chết' Pompeii và những bí mật vẫn khiến giới khảo cổ kinh ngạc

Gần 2.000 năm sau thảm họa, Pompeii vẫn khiến khảo cổ học kinh ngạc bởi những dấu vết đời thường được núi lửa “đóng băng” trong thời gian.

Khi nhắc đến Pompeii, người ta thường hình dung những con đường La Mã cổ đại, các ngôi nhà đổ nát và những khuôn đúc thi thể nạn nhân. Nhưng thành phố này còn cất giữ một bức tranh đời sống sinh động đến mức đáng kinh ngạc.

Ảnh: mcsc.gov

Năm 79, núi lửa Vesuvius phun trào dữ dội, chôn vùi Pompeii dưới nhiều lớp tro, đá bọt và vật liệu núi lửa. Điều đặc biệt là thảm họa lại vô tình biến thành một “chiếc hộp thời gian” khổng lồ. Nhà cửa, đường phố, cửa hàng, đồ dùng và thậm chí những dấu vết rất nhỏ của cuộc sống thường nhật được bảo tồn qua nhiều thế kỷ.

Ảnh: dhogle.wordpress

Một trong những điều thú vị nhất nằm trên các bức tường. Người Pompeii cổ đại cũng thích viết lên tường chẳng khác con người ngày nay. Hàng nghìn dòng graffiti được tìm thấy, từ những lời nhắn cá nhân, câu đùa, nội dung tình cảm cho đến những khẩu hiệu vận động tranh cử. Một số thậm chí mang tính công kích hoặc phỉ báng. UNESCO xem kho graffiti này là một nguồn tư liệu đặc biệt để tìm hiểu đời sống chính trị và xã hội La Mã.

Pompeii cũng cho thấy người La Mã có một nền văn hóa ăn uống khá phát triển. Các quầy bán thức ăn và đồ uống, thường được gọi là thermopolia, xuất hiện trong thành phố, với những chiếc bình lớn đặt ngay trong quầy. Điều đó cho thấy việc mua thức ăn chế biến sẵn không hề xa lạ với cư dân cổ đại.

Ảnh: geopop.

Một bí mật khác nằm trong những “thi thể” nổi tiếng. Thực tế, phần lớn các khuôn đúc không phải là xác người nguyên vẹn. Khi cơ thể phân hủy, chúng để lại những khoảng rỗng trong lớp tro núi lửa đã cứng lại. Từ thế kỷ XIX, các nhà khảo cổ đổ thạch cao vào những khoảng trống ấy, tạo nên khuôn hình phản ánh tư thế cuối cùng của nạn nhân.

Và Pompeii vẫn chưa kể hết câu chuyện. Các cuộc khai quật hiện đại tiếp tục phát hiện đồ ăn, thực vật, động vật, chữ viết và những căn phòng chưa được nghiên cứu đầy đủ. Những phát hiện ấy đang biến Pompeii từ một “thành phố chết” thành một trong những nguồn tư liệu sống động nhất về xã hội La Mã thế kỷ I.

Điều đáng kinh ngạc nhất có lẽ là: Vesuvius đã hủy diệt Pompeii, nhưng chính vụ phun trào ấy lại giúp con người hiện đại nhìn thấy cuộc sống của một thành phố La Mã gần 2.000 năm trước rõ hơn bất kỳ nơi nào khác.