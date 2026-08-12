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Kho tri thức

Thiên thạch từng rơi trúng ô tô: 3 vụ va chạm hy hữu được ghi nhận

Mỗi năm có hàng nghìn mảnh đá vũ trụ rơi xuống Trái đất, nhưng chỉ ba trường hợp được xác nhận đã va thẳng vào ô tô.

Hà Vy

Mỗi năm, Trái đất hứng chịu tới khoảng 10.000 mảnh đá từ không gian. Phần lớn rơi xuống đại dương nên chẳng mấy ai biết đến. Nhưng đôi khi, một mảnh đá vũ trụ lại rơi đúng vào nơi có người sinh sống, thậm chí trúng cả ô tô.

Đến nay mới có 3 trường hợp được xác nhận thiên thạch va vào xe hơi. Một trường hợp khác vào năm 2021 đã rơi xuống ngay gần một chiếc xe.

Chiếc Pontiac bị “đá trời” đâm xuyên

Vụ đầu tiên xảy ra tại thị trấn Benld, bang Illinois, Mỹ, vào ngày 29/9/1938.

Nguồn: acculabs

Ed McCain bước vào gara để khởi động chiếc Pontiac của mình thì phát hiện một lỗ thủng ở hàng ghế sau. Ban đầu, ông nghĩ những con chuột phá phách nên gọi hàng xóm tới kiểm tra.

Nhưng rồi họ nhận thấy trên mái gara cũng có một lỗ thủng. Sau khi tìm kiếm, hai người phát hiện một mảnh đá nằm mắc trong lò xo của ghế xe.

Theo các nhà nghiên cứu, nhiều khả năng thiên thạch đã xuyên qua mái gara, tiếp tục đâm thủng nóc chiếc Pontiac rồi xuyên qua hàng ghế sau. Nó còn va vào bộ phận giảm thanh bên dưới xe trước khi bật ngược lên và mắc lại ở phần lò xo của ghế.

Không ai tận mắt nhìn thấy vụ va chạm, vì vậy trường hợp này thường được xem là một phát hiện hơn là một vụ thiên thạch rơi được chứng kiến. Tuy nhiên, đây vẫn là trường hợp đầu tiên được biết đến về một thiên thạch đâm trúng ô tô.

Chiếc Chevy Malibu nổi tiếng nhất

Hơn 50 năm sau, một vụ va chạm khác xảy ra tại Peekskill, New York.

Tối 9/10/1992, hàng nghìn người ở khu vực miền đông nước Mỹ nhìn thấy một quả cầu lửa màu xanh lớn lao qua bầu trời. Vụ việc còn được ghi lại trong 16 đoạn video khác nhau.

Khoảng 19h50, thiên thạch rơi xuống Peekskill và đâm thẳng vào một chiếc Chevy Malibu đang đỗ. Mảnh thiên thạch nặng khoảng 12 kg xuyên qua cốp xe, suýt trúng bình nhiên liệu rồi rơi xuống đất bên dưới. Chủ xe, Michelle Knapp, nghe thấy tiếng động lớn bên ngoài và chạy ra kiểm tra. Ban đầu, vụ việc thậm chí được ghi nhận như một hành động phá hoại.

Chiếc xe khi đó chỉ vừa được Knapp mua với giá 400 USD. Sau vụ việc, cô bán nó cho một nhà sưu tập thiên thạch với giá được báo cáo lên tới 25.000 USD.

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Thiên thạch Peekskill đã xuyên qua cốp xe và rơi xuống đất bên dưới chiếc Chevy.

Vụ Peekskill đặc biệt có giá trị đối với các nhà khoa học vì đường bay của thiên thạch có thể được xác định nhờ những video ghi lại khoảnh khắc nó lao xuống Trái đất.

Thiên thạch 4,6 tỷ năm tuổi đâm vào SUV

Trường hợp thứ ba xảy ra tại Canada vào ngày 25/9/2009.

Một thiên thạch được nhìn thấy bay qua bầu trời khu vực Grimsby, phía tây hồ Ontario. Sau đó, các nhà khoa học công bố hình ảnh, video và khu vực có khả năng là nơi nó rơi xuống.

Đúng lúc đó, gia đình Yvonne Garchinski nhận ra chiếc SUV của họ có kính chắn gió bị vỡ và một mảnh đá nằm trên nắp capo. Con trai bà đã phát hiện chiếc xe từ ngày hôm trước nhưng nghĩ rằng nó bị ai đó phá hoại và báo cảnh sát.

Sau khi xem tin tức về thiên thạch, Garchinski nhận ra hai sự việc có thể liên quan. Gia đình sau đó giao mảnh đá có kích thước tương đương một quả bóng golf cho các nhà khoa học.

Kết quả phân tích cho thấy đó là một thiên thạch chondrite thông thường. Dù có vẻ không đặc biệt, mảnh đá này thực tế đã tồn tại khoảng 4,6 tỷ năm - gần bằng tuổi của Hệ Mặt trời.

Một vụ suýt thành trường hợp thứ tư

Năm 2021, một thiên thạch khác cũng tiến rất gần đến một chiếc ô tô.

Ngày 28/2, hệ thống camera của UK Fireball Alliance ghi lại một thiên thể lao qua bầu trời nước Anh và giúp xác định khu vực nó có khả năng rơi xuống ở phía bắc Gloucestershire.

Gia đình Wilcock đang ở trong nhà thì nghe thấy một âm thanh lạ bên ngoài. Sáng hôm sau, họ phát hiện một vệt đen trên đường lái xe và thu được 319g vật chất. Phân tích cho thấy đó là một loại thiên thạch chondrite giàu carbon. Tổng cộng khoảng 600g vật chất từ vụ rơi này đã được thu hồi, bao gồm cả một phần mặt đường, và hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên ở London.

Thiên thạch Winchcombe không đâm vào ô tô, nhưng nó cho thấy những vật thể từ không gian có thể rơi xuống rất gần con người.

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Thiên thạch Winchcombe rơi xuống đường lái xe của gia đình Wilcock vào tháng 2 năm 2021.

Và có thể ba vụ va chạm với ô tô chưa phải con số cuối cùng. Vẫn có khả năng từng có những chiếc xe khác bị “đá trời” ghé thăm mà con người chưa bao giờ biết đến.

Tổng hợp
#thiên thạch #va chạm ô tô #đá vũ trụ #khoa học #hi hữu #trái đất

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