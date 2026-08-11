Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Ngôi mộ cổ hơn Kim tự tháp Giza và hiện tượng chỉ xuất hiện mỗi năm một lần

Hơn 5.000 năm trước, khi những thành phố đầu tiên còn chưa xuất hiện, người Ireland cổ đã xây một công trình bí ẩn hướng thẳng về Mặt Trời.

Thanh Bình (tổng hợp)

Nằm trong thung lũng sông Boyne của Ireland, Newgrange là một trong những công trình thời Đồ đá mới ấn tượng nhất châu Âu. Công trình này được xây khoảng năm 3200 TCN, tức ra đời trước cả Đại Kim tự tháp Giza và Stonehenge nhiều thế kỷ. Newgrange thuộc quần thể khảo cổ Brú na Bóinne, nơi tập trung những ngôi mộ hành lang và công trình nghi lễ quan trọng của châu Âu thời tiền sử.

Ảnh: guide-irlande

Nhìn từ xa, Newgrange giống một ngọn đồi khổng lồ phủ cỏ. Nhưng bên trong nó là một hành lang bằng đá dài khoảng 19 m dẫn tới căn phòng trung tâm hình chữ thập. Toàn bộ công trình được tạo nên từ những khối đá lớn, với phần mái được ghép khéo léo đến mức căn phòng bên trong có thể chống thấm suốt hàng thiên niên kỷ.

Điều khiến Newgrange thực sự đặc biệt nằm ở Mặt Trời.

Các nhà xây dựng thời Đồ đá mới đã định hướng hành lang chính xác về phía đông nam, nơi Mặt Trời mọc vào thời điểm đông chí. Phía trên lối vào còn có một cấu trúc nhỏ gọi là “hộp mái” (roof box). Vào buổi sáng quanh ngày đông chí, ánh sáng Mặt Trời xuyên qua khe này, chạy dọc hành lang tối và chiếu vào căn phòng bên trong. Hiện tượng này có thể kéo dài khoảng 17 phút, tùy điều kiện thời tiết.

Đáng kinh ngạc hơn, Newgrange không phải một “đài quan sát” đơn giản. Đây trước hết là một ngôi mộ hành lang, được xây dựng trong một cảnh quan nghi lễ rộng lớn. Bên trong đã tìm thấy hài cốt người và những đồ vật liên quan đến việc chôn cất. Những phiến đá xung quanh công trình cũng được trang trí bằng các hoa văn hình học, nổi bật nhất là những hình xoắn ba nổi tiếng.

Ảnh: heritageireland

Vậy người Neolithic xây Newgrange để làm gì? Chúng ta chưa có câu trả lời chắc chắn. Ánh sáng đông chí có thể liên quan đến các nghi lễ về cái chết, sự tái sinh hoặc chu kỳ của Mặt Trời, nhưng đây vẫn là những cách diễn giải khảo cổ học chứ không phải điều đã được chứng minh hoàn toàn.

Điều chắc chắn là những người xây Newgrange sở hữu kiến thức đáng kinh ngạc về đá, kiến trúc và chuyển động biểu kiến của Mặt Trời. Họ không có kính thiên văn, máy tính hay thiết bị đo đạc hiện đại, nhưng vẫn tạo ra một công trình mà hơn 5.000 năm sau, con người vẫn có thể đứng trong bóng tối và chờ một tia nắng đầu tiên xuất hiện.

Có lẽ đó chính là điều kỳ diệu nhất của Newgrange: một công trình được xây để đánh dấu khoảnh khắc của Mặt Trời đã vượt qua thời gian lâu hơn rất nhiều nền văn minh từng tồn tại.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước
#Công trình cổ Newgrange #Ý nghĩa nghi lễ mặt trời trong tiền sử #Kiến thức xây dựng thời Đồ đá mới #Ý nghĩa các hoa văn hình học cổ đại #Chức năng mộ hành lang và nghi lễ

Bài liên quan

Kho tri thức

Nghệ nhân Kỷ Băng hà khắc tượng chim từ ngà voi ma mút

Các cuộc khai quật tại hang Hohle Fels thuộc khu vực Di sản Thế giới UNESCO Swabian Jura ở tây nam nước Đức đã phát hiện ra hai bức tượng chim tuyệt đẹp có niên đại 40.000 năm được chạm khắc từ ngà voi ma mút. 

Những phát hiện đáng chú ý này đến từ các tầng văn hóa Aurignacian phong phú tại Hohle Fels, nơi đã tạo ra một số tác phẩm nghệ thuật tạo hình cổ nhất được biết đến và có niên đại từ thời kỳ đầu tiên con người hiện đại đến vùng Thượng Danube.

two-bird-figurines-fou-1.jpg
Hai bức tượng chim được điêu khắc từ ngà voi có kích thước bé bằng đầu ngón tay.
Xem chi tiết

Kho tri thức

Giải mã 'chiếc tai khổng lồ' được UNESCO vinh danh là di sản thế giới

Giữa vùng đồng quê yên bình của nước Anh, một chiếc "tai khổng lồ" hướng lên bầu trời đã góp phần thay đổi cách nhân loại khám phá vũ trụ.

Nằm tại hạt Cheshire, Jodrell Bank Observatory là một trong những trung tâm thiên văn vô tuyến nổi tiếng nhất thế giới. Được thành lập năm 1945 bởi nhà vật lý vô tuyến Bernard Lovell, nơi đây đã góp phần đặt nền móng cho ngành thiên văn vô tuyến hiện đại. Nhờ những đóng góp nổi bật về khoa học và lịch sử, năm 2019, UNESCO đã công nhận Jodrell Bank là Di sản Thế giới. Đây là một trong số rất ít di sản trên thế giới được vinh danh chủ yếu vì giá trị khoa học và công nghệ.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Tận mục xưởng chế tác đá trong di tích Cách Tân Kiều ở Quảng Tây

Di tích Cách Tân Kiều được công nhận là một xưởng chế tác đá Thời kỳ đồ đá mới quan trọng, nơi người cổ đại sản xuất các công cụ bằng đá một cách có hệ thống.

Di tích Cách Tân Kiều thuộc Thời kỳ đồ đá mới nằm tại thành phố Bách Sắc, Quảng Tây, miền nam Trung Quốc. Các nhà khảo cổ cho rằng nơi đây từng là một "xưởng chế tác" Thời kỳ đồ đá mới, nơi con người tiền sử sản xuất các công cụ bằng đá.

Rải rác khắp khu di chỉ là những khối đá lớn có bề mặt phẳng, từng được người nguyên thủy sử dụng làm bệ kê và làm bàn đẽo gọt trong quá trình chế tác các loại công cụ. Xung quanh các khối đá này, các nhà khảo cổ đã phát hiện búa đá, rìu đá cùng nhiều loại công cụ bằng đá khác.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Tại sao khủng long không tiến hóa để trở nên nhỏ hơn?

Tại sao khủng long không tiến hóa để trở nên nhỏ hơn?

Trong một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Evolution, các nhà khoa học từ Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Mỹ và Đại học Princeton đã sử dụng các mô hình toán học để xem xét sự tiến hóa về kích thước cơ thể ở các loài động vật có xương sống.