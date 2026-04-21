Bí mật của nhà thờ nhỏ làm thay đổi lịch sử hội họa châu Âu

Ẩn mình dưới chân núi Vitosha, một nhà thờ nhỏ bé cất giữ kho báu nghệ thuật làm thay đổi cách nhìn về hội họa Trung Cổ.

T.B (tổng hợp)

Nằm ở ngoại ô thủ đô Sofia của Bulgaria, nhà thờ Boyana là một công trình khiêm tốn về kích thước nhưng lại có tầm vóc lớn trong lịch sử nghệ thuật châu Âu. Được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới năm 1979, nhà thờ này nổi tiếng nhờ những bức bích họa có niên đại từ thế kỷ 13 – sớm hơn nhiều so với thời kỳ Phục Hưng, nhưng lại mang tinh thần hiện thực và biểu cảm đáng kinh ngạc.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Công trình gồm ba phần được xây dựng qua nhiều giai đoạn, trong đó phần cổ nhất có từ thế kỷ 10. Tuy nhiên, điều làm nên danh tiếng của nhà thờ Boyana chính là lớp bích họa được vẽ năm 1259 dưới thời Đệ nhị Đế chế Bulgaria.

Những hình ảnh này không còn mang tính biểu tượng cứng nhắc thường thấy trong nghệ thuật Byzantine, mà thể hiện con người với cảm xúc rõ ràng, ánh mắt có chiều sâu, khuôn mặt mang nét suy tư, thậm chí có cả sự mệt mỏi và đời thường. Đây được xem là bước chuyển mình quan trọng, báo hiệu cho sự xuất hiện của chủ nghĩa hiện thực trong hội họa châu Âu.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Một trong những chi tiết đáng chú ý là chân dung của những người bảo trợ công trình, như Sebastokrator Kaloyan và vợ ông – những nhân vật lịch sử được khắc họa với nét riêng biệt, gần như “có cá tính”. Điều này cho thấy nghệ sĩ thời đó không chỉ sao chép hình mẫu tôn giáo mà còn quan sát đời sống thực tế. Chính vì vậy, nhiều nhà nghiên cứu coi nhà thờ Boyana là “cây cầu” nối giữa nghệ thuật Byzantine truyền thống và phong cách nhân văn của thời Phục Hưng sau này.

﻿﻿

Ảnh: Wikimedia Commons.

Không gian bên trong nhà thờ khá nhỏ, nhưng chính sự hạn chế này lại khiến người xem có cảm giác gần gũi, như được “đối diện” trực tiếp với các nhân vật trong tranh. Ánh sáng dịu nhẹ càng làm nổi bật màu sắc trầm ấm của các bức bích họa, tạo nên một bầu không khí vừa linh thiêng vừa sâu lắng. Bên ngoài, công trình được bao quanh bởi cây cối xanh mát dưới chân núi Vitosha, càng tăng thêm vẻ yên bình và tách biệt khỏi nhịp sống hiện đại.

Ngày nay, nhà thờ Boyana không chỉ là một địa điểm tôn giáo mà còn là minh chứng sống động cho sự tiến hóa của nghệ thuật. Giữa những biến động của lịch sử, nơi đây vẫn lưu giữ được những nét vẽ từ gần 800 năm trước, như một lời nhắc rằng cái đẹp và cảm xúc con người luôn vượt qua giới hạn của thời gian.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước.
Bài liên quan

Kho tri thức

Cảnh tượng choáng ngợp ở thủ đô 500 tuổi, diện tích nhỏ nhất châu Âu

Valletta là thủ đô nhỏ bé nhưng giàu lịch sử của Malta, nơi hội tụ kiến trúc cổ kính, văn hóa Địa Trung Hải và nhiều di sản đặc sắc.

Một trong những thủ đô nhỏ nhất châu Âu. Valletta có diện tích rất khiêm tốn, chỉ khoảng 0,8 km², nhưng lại sở hữu mật độ di tích lịch sử dày đặc đáng kinh ngạc. Ảnh: Pinterest.
Valletta có diện tích rất khiêm tốn, chỉ khoảng 0,8 km², nhưng lại sở hữu mật độ di tích lịch sử dày đặc đáng kinh ngạc.
Được xây dựng bởi Hiệp sĩ Malta. Thành phố được thành lập vào thế kỷ 16 bởi các Hiệp sĩ Cứu tế sau chiến thắng trong Cuộc vây hãm Malta, mang ý nghĩa phòng thủ và biểu tượng quyền lực. Ảnh: Pinterest.
Thành phố được thành lập vào thế kỷ 16 bởi các Hiệp sĩ Cứu tế sau chiến thắng trong Cuộc vây hãm Malta, mang ý nghĩa phòng thủ và biểu tượng quyền lực.
Kho tri thức

Lạc vào thiên đường có thật nằm giữa sa mạc Sahara và Đại Tây Dương

Nằm giữa sa mạc Sahara và Đại Tây Dương, di sản thế giới Vườn quốc gia Banc d'Arguin (Mauritania) là thiên đường hoang dã độc đáo của Tây Phi.

Sự giao thoa giữa sa mạc và đại dương. Vườn quốc gia Banc d’Arguin nằm ở rìa sa mạc Sahara, nơi cát vàng gặp làn nước xanh, tạo nên một cảnh quan hiếm thấy và đầy tương phản. Ảnh: Pinterest.
Vườn quốc gia Banc d'Arguin nằm ở rìa sa mạc Sahara, nơi cát vàng gặp làn nước xanh, tạo nên một cảnh quan hiếm thấy và đầy tương phản.
Hệ sinh thái biển phong phú. Vùng nước nông giàu dinh dưỡng của Vườn quốc gia nuôi dưỡng các loài cá, động vật thân mềm và giáp xác, đóng vai trò quan trọng trong chuỗi thức ăn biển. Ảnh: Pinterest.
Vùng nước nông giàu dinh dưỡng của Vườn quốc gia nuôi dưỡng các loài cá, động vật thân mềm và giáp xác, đóng vai trò quan trọng trong chuỗi thức ăn biển.
Kho tri thức

Bí mật khu định cư pháo đài sa mạc cổ đại

Cuộc khai quật tại di tích nghìn năm tuổi ở Uzbekistan đã hé lộ một di sản bị chôn vùi, từng kết nối Trung Á với phần còn lại của thế giới.

Nằm ở rìa phía Nam của sa mạc Kyzylkum thuộc Trung Á, nơi những bãi cát gặp một ốc đảo, là khu di tích cổ Bolshaya Kyrk-Kyz Kala, dịch trực tiếp là "Pháo đài lớn của bốn mươi cô gái". Ảnh: @China Daily.
Được xây dựng từ thế kỷ thứ 3 Trước Công Nguyên và có người sinh sống cho đến thế kỷ thứ 8 Sau Công Nguyên, pháo đài này đã trường tồn qua hàng thiên niên kỷ với gió và cát, đứng sừng sững như một nhân chứng cho sự hưng thịnh và suy tàn của các khu định cư dọc theo hạ lưu sông Amu Darya ở Karakalpakstan, một nước cộng hòa tự trị của Uzbekistan nằm ở phía Đông Nam và Tây Nam của Biển Aral. Ảnh: @China Daily.
