Bí mật ẩn sau công trình đá 5.500 năm tuổi ở Jordan

Cấu trúc kỳ lạ được phát hiện ở Jordan thách thức hiểu biết hiện nay về lịch sử Trung Đông. Liệu đây là nơi thờ cúng, quan sát thiên văn hay trung tâm nghi lễ?

Thiên Đăng (Theo heritagedaily)
Khi tiến hành khai quật trên một ngọn đồi tại Murayghat, miền trung Jordan, các nhà khảo cổ học đến từ trường Đại học Copenhagen đã bất ngờ phát hiện nhiều cảnh quan đồ sộ phi thường. Ảnh: @Đại học Copenhagen.
Đó là những cụm mộ đá, cụm đá nguyên khối xếp chồng và những công trình đá đồ sộ khác trải dài trên quy mô rộng lớn. Ảnh: @Đại học Copenhagen.
Ước tính, những kiến trúc cảnh quan cổ xưa này có niên đại đã 5.500 năm tuổi, thuộc nền văn hóa Chalcolithic. Ảnh: @Đại học Copenhagen.
Theo Tiến sĩ Susanne Kerner, trưởng dự án và là nhà khảo cổ học tại Đại học Copenhagen, đây không phải là nhà ở, mà chúng là nơi tụ họp cho các nghi lễ tâm linh bản địa và chôn cất cộng đồng. Ảnh: @Đại học Copenhagen.
Murayghat từng là trung tâm nghi lễ của các cộng đồng dân cư phân tán cổ xưa, có lẽ là nơi hành hương, tưởng nhớ, hoặc đổi mới trong thời kỳ bất ổn. Ảnh: @Đại học Copenhagen.
“Các di tích công trình đá và sự hiện diện của chúng trên khắp cảnh quan rộng lớn có thể đóng vai trò như những dấu ấn về bản sắc và lãnh thổ”, Tiến sĩ Susanne Kerner giải thích thêm. Ảnh: @Đại học Copenhagen.
Tại nơi này, các chuyên gia còn tìm thấy các bát nghi lễ lớn, cối đá xay, công cụ bằng đá lửa, sừng động vật và đồ tạo tác bằng đồng, tất cả đều chỉ ra hoạt động nghi lễ và các cuộc tụ họp xã hội bản địa. Ảnh: @Đại học Copenhagen.
“Chúng tôi tin rằng, Murayghat mang đến cho chúng ta những hiểu biết mới đầy hấp dẫn về cách các xã hội sơ khai đối phó với sự gián đoạn thời cuộc, bằng cách xây dựng các tượng đài đá, công trình đá, xác định lại vai trò xã hội và tạo ra các hình thức cộng đồng mới”, Tiến sĩ Susanne Kerner nói.
