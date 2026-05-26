Hành vi quái đản của lỗ đen siêu khối lượng gây chấn động giới thiên văn

Một lỗ đen siêu khối lượng, sau khi "ăn quá nhiều", đang nhanh chóng "ợ hơi" và phóng ra vật chất.

Một khám phá đáng kinh ngạc được thực hiện bởi kính viễn vọng không gian tia X XMM-Newton của Cơ quan Vũ trụ Châu Âu ( ESA ) đã gây chấn động cộng đồng thiên văn toàn cầu. Cụ thể, khi các nhà nghiên cứu phân tích một nhân thiên hà hoạt động (AGN) trong thiên hà Seyfert, họ đã quan sát thấy một lỗ đen siêu khối lượng có tên PG1211+143. Lỗ đen này đang nuốt chửng vật chất xung quanh với tốc độ không thể tưởng tượng được, phóng ra vật chất dư thừa với tốc độ gần bằng một phần ba tốc độ ánh sáng theo kiểu "ợ hơi".

Có thể thấy, nghiên cứu này không chỉ thách thức sự hiểu biết hiện tại của chúng ta về hành vi của lỗ đen mà còn cung cấp những manh mối hoàn toàn mới về sự tiến hóa của các thiên hà trong vũ trụ.

Được biết, lỗ đen siêu khối lượng PG1211+143, nằm cách Trái đất khoảng 1,2 tỷ năm ánh sáng, có khối lượng gấp khoảng 40 triệu lần khối lượng Mặt Trời. Các nhóm nghiên cứu, sử dụng các quan sát cực kỳ nhạy bén từ kính viễn vọng không gian tia X XMM-Newton, đã phát hiện ra rằng chỉ trong vòng năm tuần, một dòng vật chất khổng lồ tương đương với 10 lần khối lượng Trái đất đã lao về phía lỗ đen siêu khối lượng này với tốc độ đáng kinh ngạc. Hiện tượng bồi tụ nhanh chóng này vượt xa phạm vi ổn định được dự đoán bởi các mô hình lý thuyết trước đó.

Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là sau màn "nuốt chửng" điên cuồng như vậy, lỗ đen đã không nuốt chửng toàn bộ vật chất. Thay vào đó, nó phun trào dữ dội những luồng vật chất năng lượng cao ra ngoài. Những luồng vật chất này di chuyển với tốc độ đáng kinh ngạc, xấp xỉ 0,27 lần tốc độ ánh sáng, hay gần 80.000 km/giây. Khi vật chất bị phun trào với tốc độ gần bằng tốc độ ánh sáng này di chuyển trong không gian xung quanh hạt nhân thiên hà hoạt động, nó làm nóng khí xung quanh lên đến hàng triệu độ C, tạo ra một vùng rộng lớn và cực kỳ nóng.

Ý nghĩa của khám phá này nằm ở tác động sâu sắc của lỗ đen siêu khối lượng đối với các mô hình lý thuyết về sự hình thành và tiến hóa của các thiên hà. Ngoài ra, sự phóng vật chất cực nhanh và môi trường nhiệt độ cao do PG1211+143 tạo ra có thể ảnh hưởng đến thiên hà chủ của nó theo những cách phức tạp hơn.