Bí ẩn vùng tối khổng lồ đang lan rộng trên sao Hỏa

Một vùng tối khổng lồ bí ẩn nằm bên trong một hõm chảo lớn tiếp tục lan rộng sau 50 năm kể từ khi được phát hiện trên bề mặt sao Hỏa.

Vùng tối tiếp tục lan rộng ở Utopia Planitia trên sao Hỏa. Ảnh: ESA/DLR/FU Berlin.

Vùng tối khổng lồ bí ẩn trên là một khu vực bề mặt bị phủ bởi tro bụi và đá núi lửa từ các đợt phun trào cổ đại cách đây hàng triệu năm, trước khi sao Hỏa chuyển sang giai đoạn "tử vong" về mặt địa chất.

Vùng tối đã được phát hiện ở Utopia Planitia - đồng bằng rộng khoảng 3.300 km ở bán cầu Bắc của sao Hỏa. Các tàu thăm dò theo chương trình Viking của NASA vào thời điểm đến sao Hỏa đã lần đầu chụp được ảnh vùng tối khổng lồ bí ẩn ở Utopia Planitia.

Kể từ đó, một số hình ảnh được chụp bởi các tàu vũ trụ cho thấy "bóng tối" đang lan rộng ra xung quanh bề mặt sao Hỏa. Trong số này, có những hình ảnh mới từ tàu quỹ đạo Mars Express của Cơ quan Không gian châu Âu (ESA), được chụp năm 2024 và mới công bố ngày 15/4.

Đến nay, các chuyên gia, nhà khoa học vẫn chưa thể xác định chính xác mức độ bao phủ của vùng tối trên sao Hỏa. Theo dữ liệu mới nhất từ ESA, những đoạn ranh giới phía Nam của nó đã dịch chuyển thêm ít nhất 320 km về phía Nam. Số liệu này cho thấy vùng tối đang mở rộng với tốc độ khoảng 6,5 km mỗi năm.

Các nhà khoa học cho rằng, vùng tối đang lan rộng khắp sao Hỏa nhiều khả năng liên quan đến gió trên hành tinh đỏ. Đây là hiện tượng tự nhiên lâu nay vẫn bào mòn bề mặt sao Hỏa và cuốn theo bụi, tro khắp nơi.

Chuyên gia của ESA đưa ra 2 giả thuyết về việc này. Giả thuyết đầu tiên là tro bụi theo thời gian bị gió cuốn đi và phân tán. Trong khi đó, giả thuyết thứ hai cho rằng, một lớp bụi màu vàng nhạt từng phủ lên vùng tro đen đã bị thổi bay, làm lộ ra bề mặt tối bên dưới. Hiện các nhà khoa học chưa có bằng chứng rõ ràng để khẳng định giả thuyết nào là chính xác.