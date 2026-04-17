Giả thuyết khó tin việc con người từng đặt chân lên Sao Hỏa

Trong thế giới của các thuyết âm mưu, ý tưởng rằng con người đã bí mật đặt chân lên Sao Hỏa từ nhiều thập kỷ trước không phải là điều mới mẻ. Trái với lịch sử khoa học chính thống – nơi các sứ mệnh không gian mới chỉ dừng lại ở việc đưa robot thám hiểm lên hành tinh đỏ – một số người tin rằng các chương trình không gian bí mật đã đi xa hơn rất nhiều so với những gì công chúng được biết.

Một trong những câu chuyện nổi tiếng nhất xoay quanh khái niệm “chương trình không gian bí mật” (Secret Space Program). Theo đó, từ thời NASA và thậm chí trước cả kỷ nguyên Apollo, các cường quốc như Mỹ đã phát triển công nghệ tiên tiến cho phép du hành liên hành tinh. Một số “người tiết lộ” tuyên bố rằng họ từng tham gia các nhiệm vụ quân sự trên Sao Hỏa, thậm chí mô tả chi tiết về căn cứ bí mật và các hoạt động khai thác tài nguyên.

Một nhánh khác của thuyết âm mưu này lại gắn với cái gọi là “Dự án Pegasus”, trong đó cho rằng con người đã thử nghiệm dịch chuyển tức thời để đến Sao Hỏa từ những năm 1970. Một số nhân vật tự nhận từng “du hành” đến đó khi còn nhỏ, gặp gỡ các sinh vật lạ hoặc tham gia các nhiệm vụ xây dựng cơ sở hạ tầng. Những câu chuyện này thường đi kèm với các chi tiết ly kỳ nhưng thiếu bằng chứng kiểm chứng.

Ngoài lời kể của con người, một số người tin rằng bằng chứng nằm ngay trong các hình ảnh do tàu thăm dò gửi về. Những bức ảnh chụp bề mặt Sao Hỏa đôi khi xuất hiện các hình dạng giống khuôn mặt, cấu trúc nhân tạo hoặc “tàn tích kiến trúc”. Nổi tiếng nhất là “Khuôn mặt trên Sao Hỏa”, một cấu trúc tự nhiên từng bị hiểu nhầm là công trình do trí tuệ con người tạo ra. Dù sau này các hình ảnh có độ phân giải cao hơn đã chứng minh đó chỉ là hiệu ứng ánh sáng và địa hình, nó vẫn là “biểu tượng” của những người tin vào các bí mật bị che giấu.

Một số thuyết còn đi xa hơn, cho rằng các cơ quan chính phủ đã cố tình che giấu sự thật nhằm tránh gây hoảng loạn hoặc để giữ lợi thế công nghệ. Theo lập luận này, việc công bố rằng con người đã đặt chân lên Sao Hỏa – hoặc phát hiện sự sống ngoài Trái Đất – có thể làm thay đổi hoàn toàn nhận thức của nhân loại, từ khoa học đến tôn giáo.

Tuy nhiên, từ góc nhìn khoa học, chưa có bằng chứng đáng tin cậy nào chứng minh con người từng đặt chân lên Sao Hỏa. Các sứ mệnh như Curiosity hay Perseverance đều được theo dõi công khai và việc đưa con người đến hành tinh này vẫn là một thách thức kỹ thuật cực lớn, chưa được thực hiện tính đến hiện tại. Khoảng cách xa, bức xạ vũ trụ và điều kiện khắc nghiệt trên Sao Hỏa khiến mọi kế hoạch có người lái đều đòi hỏi công nghệ vượt xa những gì đã được công bố trước đây.

Dẫu vậy, sức hấp dẫn của những thuyết âm mưu này không hề suy giảm. Chúng phản ánh sự kết hợp giữa trí tưởng tượng, sự hoài nghi và niềm khao khát khám phá của con người. Trong một thế giới mà thông tin có thể bị thao túng, việc đặt câu hỏi là điều tự nhiên – nhưng việc phân biệt giữa giả thuyết và bằng chứng vẫn là yếu tố then chốt.

Có lẽ, chính sự mơ hồ giữa thực và ảo đã khiến câu chuyện về “con người trên Sao Hỏa” trở thành một trong những huyền thoại hiện đại hấp dẫn nhất. Biết đâu, trong tương lai, khi con người thực sự đặt chân lên hành tinh đỏ, những câu chuyện tưởng như hoang đường hôm nay sẽ được nhìn lại dưới một góc độ hoàn toàn khác.