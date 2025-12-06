Hà Nội

Kho tri thức

Bí ẩn về hoàng đế có 127 con trai nhưng không ai là... con ruột

Hoàng đế Trung Quốc Chu Hậu Chiếu có hơn 100 con trai nhưng không ai trong số họ là con ruột. Chuyện kỳ quái gì đã xảy ra với vị hoàng đế này?

Theo Tĩnh Nhu/Soundofhope, VĐH

Trong lịch sử năm nghìn năm của Trung Quốc đã sản sinh rất nhiều triều đại, đương nhiên cũng có rất nhiều hoàng đế. Có thể trở thành vua một nước, nắm giữ quyền lực tối cao, với hậu cung gồm ba nghìn mỹ nhân là điều mà nhiều người đàn ông mơ ước.

Tuy nhiên, trên thực tế, trở thành hoàng đế không hẳn là vạn sự đều như ý. Cho dù trong hậu cung có nhiều mỹ nữ cũng không có gì đảm bảo sẽ có con nối dõi, có con nối dõi cũng không hẳn sẽ được yên vị lâu dài trên ngai vàng. Trong lịch sử quả thật có một vị hoàng đế đã gặp phải tình cảnh đáng buồn như vậy.

Ảnh minh hoạ.
Ông trị vì 16 năm và có 127 người con trai, nhưng không ai trong số đó là con của ông. Vị hoàng đế này là vị hoàng đế thứ 11 của triều đại nhà Minh – Minh Vũ Tông.

Hoàng đế nhà Minh - Minh Vũ Tông

Ngoại trừ Chu Nguyên Chương và Chu Đệ, các hoàng đế nhà Minh hầu như không có hoàng đế nào tốt đẹp về đường con cái. Càng khốn đốn hơn khi nhắc đến Chu Hậu Chiếu – vị vua thậm chí còn không có lấy một người con trai.

Chu Hậu Chiếu là người thông minh nhưng rất ham chơi. Khi lên 2 tuổi ông đã được phong Hoàng thái tử, đến năm 14 tuổi thì lên ngôi. Không hài lòng với việc biến cung điện thành sân chơi của riêng mình, ông còn xây dựng thêm Báo Phòng ở bên ngoài Tây Hoa Môn.

Ban đầu, ông dự định dùng nơi này để nuôi hổ báo nhằm thỏa mãn đam mê săn bắn của mình, nhưng về sau thì biến thành nơi vui chơi hưởng lạc với các phi tần và thoát khỏi sự ràng buộc bí bách của cung cấm. Tại đây, ông cho tuyển chọn một số lượng lớn mỹ nữ đưa vào ở.

Nhưng Minh Vũ Tông lên ngôi nhiều năm mà ngay cả con gái cũng không có, huống chi là con trai. Mọi người có thể suy đoán, vấn đề nhất định là ở tính hiếu dâm khiến ông khó có con. Một người đàn ông trưởng thành mà vẫn chưa có con nối dõi nên thái giám xung quanh đã nghĩ ra một cách để ông ta nhận con nuôi.

Cho rằng, đó là ý kiến hay, thân là hoàng đế, tự nhiên có rất nhiều người nhận ông làm nghĩa phụ. Con đỡ đầu đầu tiên của Chu Hậu Chiếu tên là Tiền Ninh, anh ta bắn cung rất giỏi và làm được rất nhiều việc được Minh Vũ Tông rất sủng ái.

Sau đó, Chu Hậu Chiếu mất kiểm soát và nhanh chóng nhận nuôi thêm một đứa con trai khác là Giang Bân. Từ đó về sau, bất cứ bé trai nào mình thích ông đều nhận là con trai mình. Cuối cùng đến khi băng hà, ông nhận tổng cộng 127 người con trai. Nhưng suy cho cùng, họ với ông không có huyết thống, nên không thể thừa kế ngai vàng. Sau cùng, Chu Hậu Thông là người thuận theo vai vế hoàng tộc (em họ của hoàng đế) trong “Hoàng Minh tổ huấn” mà lên ngôi.

Khi Chu Hậu Chiếu cải trang để trải nghiệm cuộc sống của một ngư dân, ông đã học cách thả lưới để bắt cá. Nhưng vô tình rơi xuống nước, dù không chết đuối nhưng vì nó mà lâm bạo bệnh và băng hà ở tuổi 30.

Hoàng đế Chu Hậu Chiếu tuy ham chơi đùa nhưng lại rất có tài chính trị, đầu óc thông minh và gần gũi với dân chúng. Ngoài ra, ông còn là người cương quyết giết chết Lưu Cẩn trong thời gian tại vị, dập tắt các cuộc nổi dậy của An Hóa vương và Ninh vương; đánh bại vua Bắc Nguyên ở Mông Cổ là Dayan Khan trong trận Ứng Châu, ngăn chặn xâm lược Trung Nguyên trong nhiều năm.

Ông cũng tích cực nghiên cứu văn hóa các nước khác và thúc đẩy giao lưu với Châu Âu, liên minh với người Mã Lai chống lại quân Bồ Đào Nha, thể hiện phẩm chất của một vị vua đầy triển vọng. Minh Vũ Tông là một vị hoàng đế nhiều tài nhưng cũng lắm tật.

#hoàng đế #hoàng đế Trung Hoa #Trung Hoa #lịch sử Trung Hoa #Chu Hậu Chiếu #Minh Vũ Tông

Kho tri thức

Vua Ung Chính mắc bệnh gì mà đột tử chỉ sau 3 ngày phát bệnh?

Bi kịch cuối đời vị hoàng đế khai quốc nhà Lương khiến hậu thế sửng sốt

