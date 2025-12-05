Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Tận mục bàn cờ vua 1.200 năm tuổi ở Tây Tạng

Kho tri thức

Tận mục bàn cờ vua 1.200 năm tuổi ở Tây Tạng

Một bàn cờ vua cổ được chạm khắc trên đá, do hai nhà quý tộc Tây Tạng giới thiệu đến khu vực này, và nó từng rất phổ biến trong giới thượng lưu Tây Tạng.

Thiên Đăng (Theo arkeolojikhaber)
Khi tiến hành khai quật tại làng Garzê, Tây Tạng, các chuyên gia đến từ Cục Văn hóa và Du lịch Tây Tạng bất ngờ tìm thấy một di tích cổ xưa kỳ lạ. Ảnh: @Cục Văn hóa và Du lịch Tây Tạng.
Khi tiến hành khai quật tại làng Garzê, Tây Tạng, các chuyên gia đến từ Cục Văn hóa và Du lịch Tây Tạng bất ngờ tìm thấy một di tích cổ xưa kỳ lạ. Ảnh: @Cục Văn hóa và Du lịch Tây Tạng.
Đó là một di tích tựa như bàn cờ vua cổ. Ảnh: @Cục Văn hóa và Du lịch Tây Tạng.
Đó là một di tích tựa như bàn cờ vua cổ. Ảnh: @Cục Văn hóa và Du lịch Tây Tạng.
Mỗi ô vuông trên bàn cờ vua cổ này được khắc khéo léo trên tảng đá nặng khoảng hai tấn. Ảnh: @Cục Văn hóa và Du lịch Tây Tạng.
Mỗi ô vuông trên bàn cờ vua cổ này được khắc khéo léo trên tảng đá nặng khoảng hai tấn. Ảnh: @Cục Văn hóa và Du lịch Tây Tạng.
Mỗi ô cờ có kích thước mỗi cạnh khoảng 2,5 cm. Ảnh: @Cục Văn hóa và Du lịch Tây Tạng.
Mỗi ô cờ có kích thước mỗi cạnh khoảng 2,5 cm. Ảnh: @Cục Văn hóa và Du lịch Tây Tạng.
Các kỹ thuật thăm dò, phân tích khảo cổ học chuyên sâu cho thấy, bàn cờ vua Tây Tạng này có niên đại từ thời Vương quốc Thổ Phồn (Tubo) ở Tây Tạng, vốn cai trị khu vực này hơn 1.200 năm trước (khoảng năm 618-842 Sau Công Nguyên). Ảnh: @Cục Văn hóa và Du lịch Tây Tạng.
Các kỹ thuật thăm dò, phân tích khảo cổ học chuyên sâu cho thấy, bàn cờ vua Tây Tạng này có niên đại từ thời Vương quốc Thổ Phồn (Tubo) ở Tây Tạng, vốn cai trị khu vực này hơn 1.200 năm trước (khoảng năm 618-842 Sau Công Nguyên). Ảnh: @Cục Văn hóa và Du lịch Tây Tạng.
Bàn cờ vua này hơi khác so với bàn cờ vua hiện đại chúng ta thấy ngày nay. Ảnh: @Cục Văn hóa và Du lịch Tây Tạng.
Bàn cờ vua này hơi khác so với bàn cờ vua hiện đại chúng ta thấy ngày nay. Ảnh: @Cục Văn hóa và Du lịch Tây Tạng.
Trò chơi cờ vua cổ xưa này được cho là do hai nhà quý tộc Tây Tạng giới thiệu đến khu vực này và từng rất phổ biến trong giới thượng lưu Tây Tạng. Ảnh: @Cục Văn hóa và Du lịch Tây Tạng.
Trò chơi cờ vua cổ xưa này được cho là do hai nhà quý tộc Tây Tạng giới thiệu đến khu vực này và từng rất phổ biến trong giới thượng lưu Tây Tạng. Ảnh: @Cục Văn hóa và Du lịch Tây Tạng.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện mộ cổ niên đại khoảng 5.000 năm tại Trung Quốc”. Nguồn video: @VTV24.
Thiên Đăng (Theo arkeolojikhaber)
#bàn cờ vua #tây tạng #trò chơi #đá #tảng đá #bàn cờ

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT