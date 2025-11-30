Hà Nội

Vua Ung Chính mắc bệnh gì mà đột tử chỉ sau 3 ngày phát bệnh?

Kho tri thức

Vua Ung Chính mắc bệnh gì mà đột tử chỉ sau 3 ngày phát bệnh?

Vua Ung Chính là một trong những hoàng đế nổi tiếng của nhà Thanh. Liên quan đến cuộc đời ông hoàng này, nguyên nhân tử vong đến nay vẫn là bí ẩn lớn.

Tâm Anh (TH)
Hoàng đế Ung Chính (1677 - 1735) hay còn gọi Thanh Thế Tông là vị vua thứ 5 của nhà Thanh trong lịch sử Trung Hoa. Ông hoàng này có tên thật là Ái Tân Giác La Dận Chân và là con trai thứ 4 của vua Khang Hi.
Sau khi vua Khang Hi băng hà, Ái Tân Giác La Dận Chân kế vị và trở thành tân vương của nhà Thanh. Ông cai trị đất nước trong hơn một thập kỷ rồi đột ngột băng hà, để lại nhiều bí ẩn về nguyên nhân tử vong.
Theo “Thanh sử cảo”, vào ngày 21 tháng 8 (âm lịch) năm 1735, vua Ung Chính mắc bệnh nhưng vẫn làm việc, xử lý việc triều chính như mọi người. Đến ngày 23 tháng 8, bệnh tình của ông chuyển biến xấu rồi đột ngột qua đời.
Căn cứ vào những ghi chép này, từ lúc vua Ung Chính phát bệnh cho tới khi qua đời chỉ chưa đầy 3 ngày. Thêm nữa, trước khi phát bệnh 1 ngày, tức ngày 21 tháng 8 âm lịch năm đó, hoàng đế Ung Chính vẫn tiếp kiến triều thần bình thường.
Những điều này khiến nhiều người tò mò căn bệnh nào đã khiến vua Ung Chính đột ngột qua đời như vậy? Liên quan đến vấn đề này, một số giả thuyết được đưa ra để lý giải cái chết của Thanh Thế Tông.
Trong đó, một giả thuyết suy đoán vua Ung Chính bị trúng gió nên dẫn tới đột tử. Một nguyên nhân khác được cho là do ông hoàng này lạm dụng đan dược.
Lúc sinh thời, hoàng đế Ung Chính thường thức khuya dậy sớm để xử lý công việc triều chính. Lối sống này khiến sức khỏe của ông giảm sút nên đã sử dụng đan dược nhằm giúp cơ thể khỏe mạnh và trường sinh bất tử.
Tuy nhiên, do lạm dụng đan dược được bào chế từ nhiều độc dược nguy hiểm như thủy ngân, lưu huỳnh, thạch tín… trong thời gian dài khiến sức khỏe của vua Ung Chính không thể trường thọ mà khiến ông mất mạng.
Nhiều triều đại phong kiến trong lịch sử Trung Hoa ghi nhận không ít hoàng đế đoản mệnh vì sử dụng đan dược. Đồng thời, nguyên nhân cái chết của họ cũng không được chính sử ghi lại rõ ràng, chỉ viết chung chung là vì bệnh.
Trong khi ấy, một giai thoại kể rằng, vua Ung Chính mất sau khi bị nữ thích khách Lã Tứ Nương ám sát và bị chặt đầu. Tuy nhiên, những tài liệu chính sử liên quan tới Thanh cung không có vụ án nào liên quan tới việc người nhà họ Lã hành thích hoàng đế thứ 5 của nhà Thanh. Ảnh trong bài mang tính minh họa.
Tâm Anh (TH)
