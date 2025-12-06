Chuyên gia đưa ra giả thuyết gây sốc về nơi ở của MH370

Trong khi tìm kiếm chính thức bắt đầu lại, các giả thuyết về MH370 còn có thể nằm trong rừng Campuchia hoặc phía nam Ấn Độ Dương.

Mới đây, Chính phủ Malaysia đã xác nhận sẽ nối lại chiến dịch tìm kiếm chiếc máy bay MH370 mất tích bí ẩn vào cuối năm 2025. Cuộc tìm kiếm này diễn ra sau hơn 11 năm kể từ khi chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia Airlines biến mất không dấu vết.

Vào ngày 8 tháng 3 năm 2014, chiếc Boeing 777-200ER này đang trên đường từ Kuala Lumpur, Malaysia, đến Bắc Kinh, Trung Quốc, nhưng đã mất liên lạc với kiểm soát không lưu lúc 1:19 sáng trên Biển Đông, chưa đầy một giờ sau khi cất cánh.

Các chuyên gia tin rằng máy bay đã chệch khỏi lộ trình đã định, bay về phía tây trong vài giờ trước khi biến mất. Toàn bộ 227 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn trên chuyến bay được coi là đã tử vong.

Công ty Ocean Infinity tiếp tục sứ mệnh

Bộ trưởng Giao thông Malaysia, Anthony Loke, đã công bố thông tin về việc nối lại tìm kiếm. Công ty robot hàng hải Ocean Infinity có trụ sở tại Southampton sẽ được trả 70 triệu đô la Mỹ (khoảng 1.715 tỷ đồng Việt Nam) để tiếp tục sứ mệnh tìm kiếm ở một khu vực mới trên phía nam Ấn Độ Dương.

MH370 vẫn là bí ẩn khiến cả thế giới dõi theo

Thỏa thuận giữa chính phủ Malaysia và Ocean Infinity vẫn là thỏa thuận "không tìm thấy, không tính phí". Mặc dù đã có một nỗ lực tìm kiếm vào tháng 3 năm nay nhưng đã bị hoãn do điều kiện thời tiết xấu.

Công ty Ocean Infinity xác nhận sẽ nối lại các hoạt động tìm kiếm đáy biển vào ngày 30 tháng 12 năm nay, kéo dài ngắt quãng tổng cộng 55 ngày. Cuộc tìm kiếm mới này sẽ được tiến hành ở khu vực mục tiêu được đánh giá là có xác suất tìm thấy máy bay cao nhất.

Giả thuyết về phi công

Nhiều chuyên gia tin rằng máy bay đã thực hiện một cú ngoặt lớn chưa đầy một giờ sau khi cất cánh. Chuyên gia Vincent Lyne từ Đại học Tasmania tin rằng ông biết vị trí xác máy bay.

Ông Lyne cho rằng hư hỏng trên cánh tà máy bay MH370 được tìm thấy trước đó chỉ ra rằng phi công đã triển khai thiết bị hạ cánh để giúp máy bay tiếp đất. Ông cho rằng phi công đã gần như thực hiện một vụ biến mất hoàn hảo đáng kinh ngạc ở phía nam Ấn Độ Dương.

Theo ông, việc này đã thành công nếu máy bay không va phải một con sóng bằng cánh phải và nếu không có sự khám phá các liên lạc vệ tinh thường xuyên bởi Inmarsat. Ông so sánh hư hỏng này tương tự như chiếc máy bay mà Cơ trưởng Chesley 'Sully' Sullenberger đã hạ cánh thành công xuống sông Hudson vào năm 2009.

Giả thuyết trong rừng Campuchia

Bên cạnh giả thuyết về Ấn Độ Dương, chuyên gia công nghệ Ian Wilson lại đưa ra giả thuyết khác. Ông cho rằng xác máy bay MH370 nằm trong một khu rừng rậm ở Campuchia.

Ông Wilson giải thích rằng bằng cách đo lường hình ảnh vệ tinh Google, ông thấy vật thể đó dài khoảng 69 mét. Ông đã dành hàng giờ để tìm kiếm nơi một chiếc máy bay có thể rơi xuống và cuối cùng chỉ ra địa điểm đó là phần rừng xanh và tối nhất mà ông có thể nhìn thấy.