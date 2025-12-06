Tàn tích giấu bí mật về nền văn minh đã mất ở châu Phi

Nằm giữa rừng rậm ven biển Kenya, tàn tích Gede chứa đựng vô số điều kỳ lạ và bí ẩn về một nền văn minh đã biến mất.
Chiếc siêu xe Hypercar Bugatti Bolide cuối cùng đã lăn bánh khởi nhà máy Molsheim để đến tay khách hàng, khép lại hành trình của khối động cơ W16 huyền thoại.
Các chuyên gia tìm thấy hàng loạt mỏ neo kim loại và dấu vết tàu thuyền cổ, mở ra cánh cửa mới vào lịch sử hàng hải của khu vực.
Alan Dye, người đứng sau thiết kế Liquid Glass, rời Apple để gia nhập Meta, gây chấn động giới công nghệ.
Từ Chandra Bahadur Dangi đến cặp đôi Paulo và Katyucia, những kỷ lục về chiều cao thấp nhất thế giới đều gây ấn tượng mạnh.
Theo Cục Khí tượng Hàn Quốc, thủ đô Seoul đã chứng kiến trận tuyết rơi đầu tiên vào mùa đông năm nay.
Chiếc superbike Ducati Panigale V4 2025 đã chính thức có mặt tại thị trường Việt Nam, xe được phân phối chính hãng với mức giá bán từ 989 triệu đồng.
Vũ khí và chiến thuật nào của Quân đội Nga, đã giúp họ nhanh chóng xoay chuyển tình thế chiến trường trong thời gian qua, nhất là ở mặt trận Pokrovsk?
Musk Foundation sở hữu khối tài sản khổng lồ nhưng phần lớn tiền lại chảy vào các tổ chức liên quan.
Omoda & Jaecoo Việt Nam mới đây đã hé lộ kế hoạch lắp ráp hai mẫu xe mới là Jaecoo J5 và Omoda 4 tại nhà máy ở Hưng Yên và dự định sẽ sớm ra mắt vào 2026.
Xuất hiện tại buổi thử đồ cho một show thời trang, hot girl Xoài Non nhanh chóng thu hút mọi ánh nhìn bởi diện mạo có phần thay đổi so với trước đây.
Mới đây, MC Trần Nguyễn Minh Nghi khiến cộng đồng mạng thích thú khi đăng tải loạt ảnh với phong cách trẻ trung, ngọt ngào và vô cùng nhí nhảnh.
Hoa hậu Jennifer Phạm và ông xã – doanh nhân Đức Hải vừa chia sẻ loạt khoảnh khắc lãng mạn trong chuyến du lịch dài ngày tại Hàng Châu (Trung Quốc).
Tại sự kiện Miss Cosmo, Thanh Thanh Huyền tiếp tục khẳng định đẳng cấp nhan sắc khi xuất viện với vai trò MC.
Dọc nhiều tuyến phố Hà Nội, “ma trận” bảng, biển quảng cáo để tràn lan trên vỉa hè, thân cây, cột điện... gây mất mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
Xuất hiện trên sân đấu pickleball, Milan Phạm ngay lập tức thu hút ánh nhìn nhờ gương mặt sắc sảo, thần thái tập trung cùng vóc dáng săn chắc.
Khe Sanh vào mùa lá phong hương đẹp nhất trong năm, trở thành điểm dã ngoại lý tưởng để du khách cắm trại, chèo SUP giữa thiên nhiên nguyên sơ.
Tháp cột đá cổ xưa tại Kars vẫn là một bí ẩn lớn, không rõ nguồn gốc, cấu trúc hay lịch sử hình thành của nó.
Đồng hồ trên sao Hỏa chạy nhanh hơn 477 micro giây so với trên Trái đất mỗi ngày. Do đó, các chuyên gia cho rằng cần một múi giờ hoàn toàn mới cho hành tinh đỏ.
Mới đây, Nissan đã trình làng mẫu SUV đô thị mới mang tên Kait 2026. Mẫu xe này sẽ thay thế dòng Kicks Play, phiên bản kế nhiệm của Kicks từng bán tại Việt Nam.
Á hậu Hương Ly và doanh nhân Tùng Anh diện áo dài, có nhiều khoảnh khắc ngọt ngào trong ngày trọng đại.