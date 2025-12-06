Hà Nội

Tàn tích giấu bí mật về nền văn minh đã mất ở châu Phi

Kho tri thức

Tàn tích giấu bí mật về nền văn minh đã mất ở châu Phi

Nằm giữa rừng rậm ven biển Kenya, tàn tích Gede chứa đựng vô số điều kỳ lạ và bí ẩn về một nền văn minh đã biến mất.

T.B (tổng hợp)
Là một thành phố cổ thuộc nền văn hóa Swahili. Gede phát triển mạnh từ thế kỷ 12 đến 17 rồi bất ngờ bị bỏ hoang. Ảnh: Pinterest.
Là một thành phố cổ thuộc nền văn hóa Swahili. Gede phát triển mạnh từ thế kỷ 12 đến 17 rồi bất ngờ bị bỏ hoang. Ảnh: Pinterest.
Có tường bao kiên cố. Thành phố có hai lớp tường bảo vệ, phản ánh mức độ tổ chức cao. Ảnh: Pinterest.
Có tường bao kiên cố. Thành phố có hai lớp tường bảo vệ, phản ánh mức độ tổ chức cao. Ảnh: Pinterest.
Kiến trúc đá san hô độc đáo. Các công trình được dựng bằng đá san hô lấy từ bờ biển Ấn Độ Dương. Ảnh: Pinterest.
Kiến trúc đá san hô độc đáo. Các công trình được dựng bằng đá san hô lấy từ bờ biển Ấn Độ Dương. Ảnh: Pinterest.
Có hệ thống dẫn nước tinh vi. Nhiều giếng, bể chứa và kênh dẫn được thiết kế thông minh. Ảnh: wikimedia.org.
Có hệ thống dẫn nước tinh vi. Nhiều giếng, bể chứa và kênh dẫn được thiết kế thông minh. Ảnh: wikimedia.org.
Kinh tế dựa vào thương mại. Hàng hóa từ Ba Tư, Ấn Độ và Trung Quốc từng được buôn bán tại đây. Ảnh: wikimedia.org.
Kinh tế dựa vào thương mại. Hàng hóa từ Ba Tư, Ấn Độ và Trung Quốc từng được buôn bán tại đây. Ảnh: wikimedia.org.
Chưa rõ lý do suy tàn. Không có ghi chép lịch sử giải thích vì sao thành phố bị bỏ hoang. Ảnh: amboseliparkkenya.com.
Chưa rõ lý do suy tàn. Không có ghi chép lịch sử giải thích vì sao thành phố bị bỏ hoang. Ảnh: amboseliparkkenya.com.
Được bao phủ bởi rừng rậm. Tàn tích ẩn trong khu rừng xanh, tạo vẻ huyền bí đặc trưng. Ảnh: samsonsafaris.com.
Được bao phủ bởi rừng rậm. Tàn tích ẩn trong khu rừng xanh, tạo vẻ huyền bí đặc trưng. Ảnh: samsonsafaris.com.
Hiện là di tích quốc gia của Kenya. Gede được bảo tồn và mở cửa cho công chúng tham quan. Ảnh: content4travel.com.
Hiện là di tích quốc gia của Kenya. Gede được bảo tồn và mở cửa cho công chúng tham quan. Ảnh: content4travel.com.
Mời quý độc giả xem video: Khởi nguồn nền văn minh / VTV2
#Di tích nền văn minh cổ đại #Thành phố cổ Gede #Kiến trúc đá san hô #Hệ thống dẫn nước cổ đại #Thương mại quốc tế cổ đại #Suy tàn và bí ẩn lịch sử

