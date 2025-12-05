Bí ẩn chiếc cốc bạc 3.000 năm, chuyên gia vắt óc giải mã

Mới đây, một bộ ảnh check-in giữa rừng hoa mận trắng xóa của một cô gái xinh đẹp khiến netizen phải xuýt xoa, rần rần truy tìm danh tính 'nữ chính' bộ ảnh.
Cuối năm Ất Tỵ, ba con giáp này được dự báo bùng nổ tài lộc. Bước sang Bính Ngọ, vận may tiếp tục tăng tốc, mở ra cơ hội đổi vận khiến ai cũng tò mò.
Tỷ phú trẻ nhất thế giới Brendan Foody tiết lộ làm việc suốt 3 năm không nghỉ ngày nào, thành tích vượt cả Mark Zuckerberg.
Trận chiến kéo dài hơn một năm giành Pokrovsk giống như một "chu kỳ tử thần" của Nga, đã làm binh lính Ukraine kiệt sức; ý chí khó có thể lấp đầy cho năng lực.
Căn hộ thông tầng Đào Hỷ Nhi mới tậu nằm ngay trung tâm, có diện tích rộng rãi, tràn ngập ánh sáng, tầm nhìn thẳng ra thành phố.
Vườn quốc gia Machu Picchu (Peru) không chỉ có kỳ quan Machu Picchu mà còn sở hữu hệ sinh thái phong phú và lịch sử lâu đời của người Inca.
Bị chê chậm chạp và thua đau trước OpenAI, Google đang đặt cược cả hệ sinh thái trị giá gần 4.000 tỷ USD vào chiến lược AI-first mới để giành lại vị thế dẫn đầu
Năm 1966, hàng ngàn người đã nhìn thấy một quả cầu lửa khổng lồ lao qua bầu trời rồi rơi xuống một khu rừng ở Pennsylvania. Một số người cho rằng đó là một UFO.
Những ngày qua, bức tranh 2 quả thanh long bỗng viral mạnh mẽ trên mạng xã hội bởi có độ chân thật đến mức dân mạng 'nghi ngờ thị giác'.
Hot Tiktoker Việt Phương Thoa vừa khiến netizen 'đứng ngồi không yên' khi tung loạt ảnh check-in đầy ấn tượng bên ngọn núi biểu tượng của Nhật Bản - Núi Phú Sĩ.
Trong bộ ảnh ghi dấu tuổi 35, Diễm My 9X gây chú ý khi khoe nhan sắc “gái một con” mặn mà cùng phong cách thanh lịch, nhẹ nhàng.
Ban tổ chức Miss Charm 2025 tung bộ ảnh chân dung của 36 thí sinh cuộc thi. Đại diện Việt Nam năm nay là Á hậu Mai Ngô.
Hồ sơ kiểu dáng trong Công báo tháng 11/2025 vừa qua gây chú ý với 3 mẫu xe VinFast mới, đánh dấu hướng phát triển đa dạng hơn từ SUV đến sedan sang trọng.
Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn rực sáng với hàng triệu đèn LED dù còn ba tuần nữa mới đến Giáng sinh, thu hút đông đảo du khách và người dân đến check-in mỗi tối.
Tính năng Listening Age trong Spotify Wrapped 2025 khiến mạng xã hội dậy sóng vì tiết lộ tuổi âm nhạc khác xa tuổi thật.
Hot TikToker CiiN (Bùi Thảo Ly) vừa có màn tái xuất mạng xã hội đầy ấn tượng sau chuỗi ngày vướng vào những lùm xùm tình cảm gây xôn xao dư luận.
Những chiếc bình bí ẩn lồng vào nhau được khai quật từ hồ thiêng của người Maya hé lộ nhiều thông tin đặc biệt thú vị.
Lần đầu tiên trong lịch sử, Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) sử dụng tất cả 8 cổng ghép nối, phục vụ cả tàu chở người và chở hàng.
NSƯT Kim Tuyến khoe hình thể miễn chê ở tuổi U40 khi diện váy ren trắng. Diễn viên Hiếu Su khoe ảnh cơ bắp.
Mặt trận Myrnohrad, tướng Syrskyi đề nghị cứu 1.000 quân bị bao vây; Quân đội Nga quyết tâm xóa bỏ cứ điểm Gryshyne ở phía bắc thành phố Pokrovsk.