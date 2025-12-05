Hà Nội

Bí ẩn chiếc cốc bạc 3.000 năm, chuyên gia vắt óc giải mã

Kho tri thức

Bí ẩn chiếc cốc bạc 3.000 năm, chuyên gia vắt óc giải mã

Một chiếc cốc bạc 3.000 năm tuổi đã được tìm thấy ở Ardabil, tuy nhiên mục đích thực sự của nó vẫn chưa rõ ràng.

Thiên Đăng (Theo arkeolojikhaber)
Trong quá trình khai quật khảo cổ học tại thành phố Khalkhal ở tỉnh Ardabil, tây bắc Iran, các chuyên gia đến từ Bảo tàng Khảo cổ học Halhal bất ngờ tìm thấy một cổ vật lạ. Ảnh: @Bảo tàng Khảo cổ học Halhal.
Sau khi làm sạch vật thể này, kết hợp với kỹ thuật thăm dò, phân tích khảo cổ học chuyên sâu, kết quả cho thấy đó là một chiếc cốc cổ. Ảnh: @Bảo tàng Khảo cổ học Halhal.
Về niên đại, chiếc cốc cổ này đã 3.000 năm tuổi. Ảnh: @Bảo tàng Khảo cổ học Halhal.
Hiện vật lịch sử này có niên đại từ thời Vương quốc Manna, đế chế cai trị khu vực này từ năm 850 đến năm 616 Trước Công Nguyên. Ảnh: @Bảo tàng Khảo cổ học Halhal.
Phát biểu với hãng thông tấn chính thức của Iran IRNA, ông Nadir Fellahi, Chủ tịch Tổ chức Di sản văn hóa, Thủ công mỹ nghệ và Du lịch Ardabil cho biết, chiếc cốc này làm hoàn toàn từ chất liệu bạc thời cổ đại, và nó có thể được so sánh ngang bằng với những chiếc cốc bạc được phát hiện ở vùng Hasanlu thuộc Tây Azerbaijan. Ảnh: @Bảo tàng Khảo cổ học Halhal.
Các chuyên gia đang tiến hành nghiên cứu chuyên sâu để xác định nguồn gốc của bạc và công dụng của chiếc cốc bạc này thực sự là gì. Ảnh: @Bảo tàng Khảo cổ học Halhal.
Sau khi hoàn thành hết các quy trình thăm dò nghiên cứu chuyên sâu, chiếc cốc bạc nói trên sẽ được trưng bày tại Bảo tàng Khảo cổ học Halhal. Ảnh: @Bảo tàng Khảo cổ học Halhal.
