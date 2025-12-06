Hà Nội

Nghề chăn tuần lộc và săn cá voi của người Chukchi Siberia

Kho tri thức

Nghề chăn tuần lộc và săn cá voi của người Chukchi Siberia

Tộc người Chukchi sống ở vùng Viễn Đông băng giá của nước Nga sở hữu nhiều truyền thống và lối sống độc đáo gắn liền với môi trường khắc nghiệt.

T.B (tổng hợp)
Sống ở vùng Đông Bắc Siberia. Người Chukchi cư trú trong khu vực Chukotka với khí hậu lạnh giá quanh năm. Ảnh: Pinterest.
Nổi tiếng với nghề chăn tuần lộc. Đây là hoạt động sinh kế quan trọng và mang tính biểu tượng của người Chukchi. Ảnh: Pinterest.
Có truyền thống săn cá voi. Cộng đồng Chukchi ven biển dựa vào săn bắt cá voi để duy trì cuộc sống. Ảnh: denalisunrisepublications.com.
Nhà ở là lều yaranga. Loại lều lớn, bọc da động vật giúp người Chukchi giữ ấm trong mùa đông dài. Ảnh: stockfood.com.
Ẩm thực giàu thịt và mỡ. Người Chukchi ăn khẩu phần ăn nhiều protein để thích nghi với khí hậu cực lạnh. Ảnh: b37mrtl.ru.
Trang phục làm từ da thú. Họ mặc quần áo truyền thống làm từ da tuần lộc, cáo, hải cẩu. Ảnh: Pinterest.
Ngôn ngữ thuộc hệ Chukotko-Kamchatkan. Đây là ngôn ngữ ít người biết và đang có nguy cơ mai một. Ảnh: Pinterest.
Văn hóa xem trọng truyền khẩu. Các câu chuyện, bài hát và huyền thoại của người Chukchi được truyền miệng qua nhiều thế hệ. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Khởi nguồn nền văn minh / VTV2
