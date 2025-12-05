Hà Nội

Kho tri thức

Bình kỳ lạ dưới hồ thiêng Maya ẩn chứa điều gì bí mật?

Những chiếc bình bí ẩn lồng vào nhau được khai quật từ hồ thiêng của người Maya hé lộ nhiều thông tin đặc biệt thú vị.

Hồ Petén Itzá, nằm ở tỉnh Petén của Guatemala, được đặt theo tên của người Maya từng sinh sống quanh hồ. Ảnh: @Đại học Jagiellonian.
Các cuộc khai quật khảo cổ nhiều năm qua đã phát hiện ra ít nhất 27 khu định cư của người Maya xung quanh bờ hồ này. Ảnh: @Đại học Jagiellonian.
Đây cũng là hồ nước linh thiêng mà người Maya tôn sùng tín ngưỡng. Ảnh: @Đại học Jagiellonian.
Gần đây, khi tiến hành khai quật dưới nước ở Hồ Petén Itzá này, các chuyên gia đến từ trường Đại học Jagiellonian bất ngờ tìm thấy vật thể lạ bí ẩn. Ảnh: @Đại học Jagiellonian.
Đó là ba chiếc bình lồng vào nhau và ở bình trong cùng có chứa một mảnh gỗ cháy. Ảnh: @Đại học Jagiellonian.
Các nhà khảo cổ học tin rằng, các thầy tế Maya đã ném vật thể này xuống nước như lễ vật trong các nghi lễ bản địa. Ảnh: @Đại học Jagiellonian.
Tuy nhiên, rất khó để giải thích làm thế nào những chiếc bình được đặt theo cách này lại có thể chạm tới đáy hồ mà vẫn còn nguyên vẹn. Các chuyên gia nghi ngờ chúng không bị ném xuống nước mà được đưa xuống đáy bằng tay. Ảnh: @Đại học Jagiellonian.
Thiên Đăng (Theo arkeolojikhaber)
