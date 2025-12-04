Phát hiện bất ngờ về nghi lễ cổ đại trong ngôi mộ ở Sudan

Nghiên cứu mới của các chuyên gia phát hiện bằng chứng đầu tiên về nghi lễ tang lễ chưa được biết đến tại vương quốc ở châu Phi gần 4.000 năm trước.
Nhạc sĩ Dương Khắc Linh từng học Nhạc viện Hà Lan, trường Đại học Portsmouth (Anh) trước khi trở Việt Nam hoạt động nghệ thuật.
Không gian sống của Huyền Lizzie gây ấn tượng với phong cách Hàn Quốc, góc nào cũng đẹp và tinh tế.
Văn hóa BJ khoe thân bùng nổ tại Hàn Quốc khiến giới trẻ dè chừng khi hẹn hò và tìm kiếm tình yêu.
"Siêu trăng lạnh" sẽ đạt độ tròn tuyệt đối vào lúc 6h14 sáng 5/12 theo giờ Việt Nam. Người yêu thiên văn tại Việt Nam có thể quan sát hiện tượng thiên văn này.
Trước khi bị bắt gặp cùng nhau sánh đôi gần đây thì Linh Ka và Dương Domic đã được cư dân mạng soi ra loạt 'hint' hẹn hò.
Top 5 người đẹp trình diễn áo tắm đẹp nhất Miss Cosmo 2025 gồm đại diện Brazil, Ấn Độ, Mexico, Myanmar và Panama.
Trên trang cá nhân, Á hậu Hương Ly chia sẻ bộ ảnh cưới trước ngày trọng đại và tâm sự về người bạn đời.
Thượng Hải triển khai robot cảnh sát hình người đầu tiên, mở ra kỷ nguyên an ninh đô thị tự động hóa.
Mẫu xe máy số Honda Dream NCX 2026 thế hệ mới thay đổi một số chi tiết ở diện mạo, giữ nguyên động cơ 125 phân khối vừa được nhập khẩu, phân phối tại Việt Nam.
Sau hơn một thập kỷ vắng bóng, nam diễn viên Lương Thế Thành bất ngờ tái xuất và gây “sốt” với vẻ ngoài phong trần, lịch lãm.
Sau hơn hai năm chính thức về chung một nhà, cặp đôi TikToker đình đám Linda Ngô và Phong Đạt vừa chính thức công bố tin vui mang thai con đầu lòng.
Làn sóng nghiên cứu mạng lưới đá cổ lớn tại Núi Tangkil đang định hình lại hiểu biết của giới khảo cổ học về cảnh quan cổ đại miền Tây Java.
Voi ma mút hoàng gia (Mammuthus imperator) là một trong những loài voi lớn nhất từng tồn tại, để lại nhiều dấu ấn ngoạn mục trong kỷ băng hà.
Toyota vừa ra mắt bản nâng cấp Corolla 2026 tại châu Âu. Dù thế hệ mới vẫn chưa xuất hiện, phiên bản hiện hành tiếp tục được duy trì với một số cải tiến nhẹ.
Dương Cẩm Lynh diện đầm quây ôm sát tông đỏ kết hợp khăn choàng lông trắng. Đỗ Thị Hà khoe bức ảnh check-in đời thường ở Nha Trang.
Mùa cam chín nhuộm vàng các triền đồi Lục Ngạn, mang đến không gian miệt vườn rực rỡ và những trải nghiệm hái quả, chụp ảnh, dạo chơi thu hút du khách gần xa.
Đêm trước trận chiến cuối cùng ở Donbass, tuyến phòng thủ “không còn đường lui” của Kiev; quân Ukraine bị bao vây ở Mirnohrad vẫn hy vọng có thể đột phá.
Chỉ một thời gian ngắn sau 'vượt cạn', Hàn Hằng khiến nhiều người ngạc nhiên khi đã lấy lại vóc dáng thon gọn chẳng khác gì thời con gái.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 5/12, Bảo Bình nếu không mù quáng tham lam sẽ thu hút tài lộc, giàu sang phú quý. Sư Tử tình duyên tiêu cực.
Mẫu sedan hạng sang cỡ lớn Audi A6 2026 vừa ra mắt Việt Nam được nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức và phân phối chính hãng với mức giá từ 2,799 tỷ đồng.