Khám phá vườn quốc gia lưu giữ hàng chục di tích cổ của người Inca

Kho tri thức

Khám phá vườn quốc gia lưu giữ hàng chục di tích cổ của người Inca

Vườn quốc gia Machu Picchu (Peru) không chỉ có kỳ quan Machu Picchu mà còn sở hữu hệ sinh thái phong phú và lịch sử lâu đời của người Inca.

T.B (tổng hợp)
Bao quanh khu di tích nổi tiếng. Vườn quốc gia Machu Picchu là lớp bảo vệ tự nhiên cho thành phố cổ Machu Picchu. Ảnh: natgeofe.com.
Nhiều di tích Inca khác. Không chỉ Machu Picchu, nơi đây còn có hàng chục công trình cổ khác của người Inca. Ảnh: ecoperutours.com.
Nằm trong dải rừng mây Andes. Cảnh quan luôn mờ sương tạo nét huyền bí khó quên. Ảnh: Pinterest.
Đa dạng sinh học cao. Có hơn 400 loài chim và hàng trăm loài động vật đặc hữu được ghi nhận tại đây. Ảnh: wcs.org.
Có nhiều tuyến trekking nổi tiếng. Đường mòn Inca xuyên qua vườn quốc gia là hành trình mơ ước của người mê khám phá. Ảnh: Pinterest.
Khí hậu thay đổi theo độ cao. Từ rừng rậm đến núi đá, khí hậu và cảnh quan biến đổi chỉ trong vài kilomet. Ảnh: wikimedia.org.
Là di sản thế giới UNESCO. Vườn quốc gia Machu Picchu được công nhận là Di sản thế giới vào năm 1983 nhờ giá trị tự nhiên và văn hóa đặc sắc. Ảnh: backroads.com.
Mời quý độc giả xem video: Vịnh Hạ Long - Di sản thiên nhiên thế giới kỳ vĩ / Quảng Ninh TV
T.B (tổng hợp)
#Di tích cổ của người Inca #Vườn quốc gia Machu Picchu #Hệ sinh thái phong phú #Lịch sử và di sản UNESCO #Cảnh quan rừng mây Andes #Đa dạng sinh học cao

