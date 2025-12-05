Điều độc nhất bên trong lăng Gia Long lớn nhất cố đô Huế

Hà Nội

Kho tri thức

Lăng Gia Long mang dấu ấn kiến trúc và phong thủy độc đáo hiếm gặp, phản ánh tư duy xây dựng lăng tẩm đặc sắc của triều Nguyễn.

Quốc Lê
Là lăng lớn nhất trong hệ thống lăng mộ triều Nguyễn. Khuôn viên lăng Gia Long rộng hàng chục km² với nhiều công trình phụ cận.
Nằm xa kinh thành hơn các lăng khác. Vị trí biệt lập giữa núi rừng khiến không gian của lăng Gia Long có phần tĩnh lặng hơn so với các lăng vua Nguyễn khác.
Vị trí được chọn theo thế “núi chầu sông tụ”. Địa thế lăng có nhiều dãy núi bao bọc, hợp phong thủy hoàng gia.
Hoàng đế và Hoàng hậu được an táng cạnh nhau. Gia Long và Thừa Thiên Cao Hoàng hậu được chôn chung, tạo điểm khác biệt hiếm có.
Kiến trúc đơn giản nhưng bề thế và trang nghiêm. Lăng có kiến trúc giản dị so với các lăng vua Nguyễn tẩm đời sau, nhưng vẫn đầy sự uy nghiêm do quy mô kiến trúc to lớn.
Có hồ nước tự nhiên ở trung tâm. Hồ nước gắn liền với cảnh quan phong thủy của lăng, giúp điều hòa khí hậu toàn khu.
Đường vào lăng dài và uốn lượn. Đường vào lăng kéo dài qua nhiều lớp cảnh quan, tạo nên một hành trình lý thú trước khi tới chính khu tẩm.
Có nhiều dấu ấn lịch sử kháng chiến. Khu vực lăng Gia Long từng là nơi hoạt động của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong các cuộc kháng chiến.
