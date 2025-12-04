Hà Nội

Khám phá di tích bí hiểm nhất Trung Đông của người Nabataean cổ

Petra Nhỏ, hay “Little Petra”, là một di tích của nền văn minh Nabataean ít được biết đến nhưng chứa nhiều thông tin quý giá về thế giới cổ đại.

T.B (tổng hợp)
Tên gọi địa phương gọi là Siq al-Barid. Tên này nghĩa là “hẻm lạnh”, do khu vực Petra Nhỏ ít ánh nắng. Ảnh: Pinterest.
Là tiền đồn của Petra Lớn. Nơi đây từng phục vụ thương nhân trên tuyến đường hương liệu đi qua Petra thời cổ đại. Ảnh: Pinterest.
Có không gian sinh hoạt dạng hang. Nhiều hốc đá được dùng làm chỗ nghỉ chân hoặc nơi trú ẩn. Ảnh: Pinterest.
Có hệ thống bậc thang chạm khắc tinh xảo. Các cấu trúc đá ở Petra Nhỏ nhỏ gọn nhưng đẹp tinh tế. Ảnh: wikimedia.org.
Có tranh tường hiếm hoi của người Nabataean. Một số bức vẽ còn giữ được màu sắc nguyên thủy. Ảnh: engagingcultures.com.
Ít đông đúc hơn Petra Lớn. Khung cảnh yên tĩnh hơn rất nhiều, thích hợp khám phá. Ảnh: ancientjordan.com.
Xuất hiện trong nhiều nghiên cứu khảo cổ mới. Nhiều khám phá gần đây tại Petra Nhỏ làm rõ hơn đời sống cư dân Nabataean. Ảnh: stockfood.com.
Miễn phí vé vào tham quan. Khác với Petra Lớn, du khách không phải trả phí tham quan Petra Nhỏ. Ảnh: universes.art.
