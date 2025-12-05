Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Vén màn bí ẩn phòng chôn cất 35 xác ướp Ai Cập

Kho tri thức

Vén màn bí ẩn phòng chôn cất 35 xác ướp Ai Cập

Một phòng chôn cất chứa 35 xác ướp đầy bí ẩn đã được phát hiện ở Ai Cập, nằm gần Lăng mộ của Aga Khan, một trong những vị imam nổi tiếng của giáo phái Ismaili.

Thiên Đăng (Theo arkeolojikhaber)
Trên bờ sông Nile ở Bờ Tây thành phố Aswan, Ai Cập, các chuyên gia đến từ Bộ Du Lịch và Cổ Vật Ai Cập bất ngờ tìm thấy quần thể chôn cất cổ xưa phi thường. Ảnh: @Du Lịch và Cổ Vật Ai Cập.
Trên bờ sông Nile ở Bờ Tây thành phố Aswan, Ai Cập, các chuyên gia đến từ Bộ Du Lịch và Cổ Vật Ai Cập bất ngờ tìm thấy quần thể chôn cất cổ xưa phi thường. Ảnh: @Du Lịch và Cổ Vật Ai Cập.
Các kỹ thuật thăm dò, phân tích khảo cổ học chuyên sâu cho thấy, đó là một phòng chôn cất chứa tới 35 xác ướp Ai Cập cổ đại. Ảnh: @Du Lịch và Cổ Vật Ai Cập.
Các kỹ thuật thăm dò, phân tích khảo cổ học chuyên sâu cho thấy, đó là một phòng chôn cất chứa tới 35 xác ướp Ai Cập cổ đại. Ảnh: @Du Lịch và Cổ Vật Ai Cập.
Ước tính, những xác ướp này có niên đại từ thế kỷ thứ 6 Trước Công Nguyên. Ảnh: @Du Lịch và Cổ Vật Ai Cập.
Ước tính, những xác ướp này có niên đại từ thế kỷ thứ 6 Trước Công Nguyên. Ảnh: @Du Lịch và Cổ Vật Ai Cập.
Phòng chôn cất cổ này nằm gần Lăng mộ của Aga Khan, một trong những vị imam nổi tiếng của giáo phái Ismaili. Ảnh: @Du Lịch và Cổ Vật Ai Cập.
Phòng chôn cất cổ này nằm gần Lăng mộ của Aga Khan, một trong những vị imam nổi tiếng của giáo phái Ismaili. Ảnh: @Du Lịch và Cổ Vật Ai Cập.
Một chiếc cáng làm bằng gỗ cọ và vải lanh cũng được tìm thấy cùng với các xác ướp. Người ta cho rằng, người Ai Cập cổ đại có thể đã sử dụng nó để vận chuyển thi thể đến phòng chôn cất này. Ảnh: @Du Lịch và Cổ Vật Ai Cập.
Một chiếc cáng làm bằng gỗ cọ và vải lanh cũng được tìm thấy cùng với các xác ướp. Người ta cho rằng, người Ai Cập cổ đại có thể đã sử dụng nó để vận chuyển thi thể đến phòng chôn cất này. Ảnh: @Du Lịch và Cổ Vật Ai Cập.
Trong khi đó, nhiều hiện vật cổ đại cũng được tìm thấy rải rác khắp phòng chôn cất. Một số đồ tùy táng dường như là đồ cúng được để lại bên cạnh các xác ướp. Trong số đó có những chiếc bình vẫn còn đựng thức ăn thừa. Ảnh: @Du Lịch và Cổ Vật Ai Cập.
Trong khi đó, nhiều hiện vật cổ đại cũng được tìm thấy rải rác khắp phòng chôn cất. Một số đồ tùy táng dường như là đồ cúng được để lại bên cạnh các xác ướp. Trong số đó có những chiếc bình vẫn còn đựng thức ăn thừa. Ảnh: @Du Lịch và Cổ Vật Ai Cập.
Các nhà khảo cổ cũng tìm thấy những mảnh vỡ của mặt nạ tang lễ mạ vàng, và một bức tượng nhỏ hình chim đầu người, tượng trưng cho linh hồn của một người. Ảnh: @Du Lịch và Cổ Vật Ai Cập.
Các nhà khảo cổ cũng tìm thấy những mảnh vỡ của mặt nạ tang lễ mạ vàng, và một bức tượng nhỏ hình chim đầu người, tượng trưng cho linh hồn của một người. Ảnh: @Du Lịch và Cổ Vật Ai Cập.
Các chuyên gia khảo cổ học cho biết, họ đặc biệt coi trọng những xác ướp này vì chúng có thể làm sáng tỏ một thời kỳ cổ đại vẫn còn nhiều điều bí ẩn chưa biết. Ảnh: @Du Lịch và Cổ Vật Ai Cập.
Các chuyên gia khảo cổ học cho biết, họ đặc biệt coi trọng những xác ướp này vì chúng có thể làm sáng tỏ một thời kỳ cổ đại vẫn còn nhiều điều bí ẩn chưa biết. Ảnh: @Du Lịch và Cổ Vật Ai Cập.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời”. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
Thiên Đăng (Theo arkeolojikhaber)
#phòng chôn cất #xác ướp #Ai Cập #lăng mộ #hài cốt #nghi lễ

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT