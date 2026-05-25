Bộ mặt thật của 'hành tinh đỏ' khiến nhiều người bất ngờ

Từ lâu, sao Hỏa với vẻ ngoài màu nâu đỏ đặc trưng, ​​tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời đêm và được biết đến với cái tên "Hành tinh Đỏ". Cái tên này đã ăn sâu vào tâm trí mọi người, khơi gợi sự tò mò và khám phá vô tận về hành tinh láng giềng này.

Tuy nhiên, màu sắc thực sự của sao Hỏa là gì? Tạp chí SPACE, trích dẫn thông tin từ tờ The Conversation, cho biết tên tiếng Anh "Mars" (sao Hỏa) bắt nguồn từ La Mã cổ đại, bởi vì màu sắc của sao Hỏa gợi lên hình ảnh chiến tranh và máu. Tuy nhiên, màu đỏ của sao Hỏa thực chất đến từ oxit sắt (gỉ sét) trong đá và bụi bao phủ bề mặt của nó.

Một báo cáo trên tạp chí SPACE chỉ ra rằng, khi xem xét kỹ hơn các bức ảnh bề mặt sao Hỏa được chụp bởi các robot thám hiểm sao Hỏa, người ta thấy rằng, sao Hỏa không hoàn toàn màu đỏ, mà có màu nâu gỉ hoặc nâu nhạt. Các tàu thăm dò từ Trái đất cũng đã chụp ảnh những tảng đá có màu gỉ sắt. Năm 1976, những bức ảnh đầu tiên của tàu đổ bộ Viking cho thấy, bề mặt sao Hỏa được bao phủ bởi một lớp bụi màu cam gỉ sắt.

Trên thực tế, bề mặt sao Hỏa không đồng nhất về màu sắc. Ví dụ, các chỏm băng ở hai cực sao Hỏa có màu trắng. Những chỏm băng này chứa băng nước, một loại băng phổ biến trên Trái Đất, nhưng nó cũng được bao phủ bởi một lớp băng khô (carbon dioxide rắn). Khi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, băng khô thăng hoa nhanh chóng, và kích thước của các chỏm băng tăng hoặc giảm theo các mùa trên sao Hỏa.

Ngoài ra, sao Hỏa cũng phát ra ánh sáng vô hình đối với mắt người, có thể đo được bằng camera trên các kính viễn vọng đặc biệt. Ánh sáng vô hình này có thể được coi là cả dòng năng lượng sóng và dòng photon. Năng lượng của mỗi photon liên quan đến màu sắc của nó; ví dụ, photon xanh lam và tím có năng lượng cao hơn dòng photon cam và đỏ. Photon tia cực tím có năng lượng cao hơn và có thể gây hại cho tế bào người, vì vậy phi hành gia cần sử dụng các bộ đồ chuyên dụng để bảo vệ khi di chuyển trên sao Hỏa.