Bộ mặt thật của 'hành tinh đỏ' khiến nhiều người bất ngờ

Bộ mặt thật của "hành tinh đỏ" Sao Hỏa đã được hé lộ, thông qua một phân tích toàn diện từ thành phần khoáng chất đến quan sát hình ảnh.

Thiên Đăng - (Theo Technice)

Từ lâu, sao Hỏa với vẻ ngoài màu nâu đỏ đặc trưng, ​​tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời đêm và được biết đến với cái tên "Hành tinh Đỏ". Cái tên này đã ăn sâu vào tâm trí mọi người, khơi gợi sự tò mò và khám phá vô tận về hành tinh láng giềng này.

Tuy nhiên, màu sắc thực sự của sao Hỏa là gì? Tạp chí SPACE, trích dẫn thông tin từ tờ The Conversation, cho biết tên tiếng Anh "Mars" (sao Hỏa) bắt nguồn từ La Mã cổ đại, bởi vì màu sắc của sao Hỏa gợi lên hình ảnh chiến tranh và máu. Tuy nhiên, màu đỏ của sao Hỏa thực chất đến từ oxit sắt (gỉ sét) trong đá và bụi bao phủ bề mặt của nó.

Ảnh: @Space.

Một báo cáo trên tạp chí SPACE chỉ ra rằng, khi xem xét kỹ hơn các bức ảnh bề mặt sao Hỏa được chụp bởi các robot thám hiểm sao Hỏa, người ta thấy rằng, sao Hỏa không hoàn toàn màu đỏ, mà có màu nâu gỉ hoặc nâu nhạt. Các tàu thăm dò từ Trái đất cũng đã chụp ảnh những tảng đá có màu gỉ sắt. Năm 1976, những bức ảnh đầu tiên của tàu đổ bộ Viking cho thấy, bề mặt sao Hỏa được bao phủ bởi một lớp bụi màu cam gỉ sắt.

Trên thực tế, bề mặt sao Hỏa không đồng nhất về màu sắc. Ví dụ, các chỏm băng ở hai cực sao Hỏa có màu trắng. Những chỏm băng này chứa băng nước, một loại băng phổ biến trên Trái Đất, nhưng nó cũng được bao phủ bởi một lớp băng khô (carbon dioxide rắn). Khi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, băng khô thăng hoa nhanh chóng, và kích thước của các chỏm băng tăng hoặc giảm theo các mùa trên sao Hỏa.

Ngoài ra, sao Hỏa cũng phát ra ánh sáng vô hình đối với mắt người, có thể đo được bằng camera trên các kính viễn vọng đặc biệt. Ánh sáng vô hình này có thể được coi là cả dòng năng lượng sóng và dòng photon. Năng lượng của mỗi photon liên quan đến màu sắc của nó; ví dụ, photon xanh lam và tím có năng lượng cao hơn dòng photon cam và đỏ. Photon tia cực tím có năng lượng cao hơn và có thể gây hại cho tế bào người, vì vậy phi hành gia cần sử dụng các bộ đồ chuyên dụng để bảo vệ khi di chuyển trên sao Hỏa.

Kho tri thức

Băng trên sao Hỏa có thể chứa chìa khóa cho sự sống

Liệu băng trên sao Hỏa có chứa chìa khóa cho sự sống? Các nhà khoa học phát hiện ra các axit amin trong băng có thể tồn tại đến 50 triệu năm.

Tàu đổ bộ Phoenix của NASA đã thực hiện một khám phá đột phá vào năm 2008: đó là việc tìm thấy băng nước bên dưới bề mặt sao Hỏa. Các sứ mệnh tiếp theo đã xác nhận sự tồn tại của các lớp băng khổng lồ bên dưới sao Hỏa, đủ để bao phủ toàn bộ bề mặt sao Hỏa với độ sâu 1,5m.

Giờ đây, một nghiên cứu mới do Alexander Pavlov, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Vũ trụ Goddard của NASA dẫn đầu, chỉ ra rằng băng nước bên dưới bề mặt sao Hỏa có thể hoạt động như một hệ thống làm lạnh tự nhiên, bảo quản vi sinh vật hoặc axit amin trong tối đa 50 triệu năm và đã bảo vệ chúng khỏi bức xạ vũ trụ. Được công bố trên tạp chí Astrobiology, nghiên cứu này cung cấp những manh mối quan trọng cho việc tìm kiếm sự sống trên sao Hỏa trong tương lai.

Tàu thăm dò Perseverance phân tích đá Kenmore ngay trên sao Hỏa

Tàu thám hiểm Perseverance của NASA đã khoan và phân tích một loại đá đặc biệt có tên "Kenmore" nhằm làm sáng tỏ bí ẩn về việc liệu môi trường sao Hỏa cổ đại có từng phù hợp cho sự sống?

Theo Tạp chí SPACE dẫn tin, tàu thăm dò Perseverance đã sử dụng các công cụ mài mòn tiên tiến để cạo bỏ lớp bị phong hóa trên bề mặt tảng đá Kenmore, làm lộ ra các lớp đá nguyên sơ không bị ảnh hưởng bởi gió, bức xạ và bụi. Quá trình này, kết hợp giữa mài cơ học và làm sạch bằng luồng khí nitơ, cho phép các nhà khoa học quan sát kỹ cấu trúc và thành phần bên trong của tảng đá sao Hỏa.

Ảnh: @NASA.
"Quái vật bụi" trên sao Hỏa khiến các nhà khoa học kinh ngạc

"Quái vật bụi" trên sao Hỏa phá kỷ lục tốc độ gió, vượt quá 160 km/h. Vì vậy, những thách thức trong việc hạ cánh trong tương lai càng tăng cao.

Lốc xoáy bụi trên sao Hỏa thường xuyên xuất hiện, giống như những cơn lốc xoáy nhỏ trên Trái Đất - ngắn ngủi nhưng cực kỳ mạnh mẽ. Những cơn lốc xoáy này được tạo ra bởi sự thay đổi áp suất do sự nóng lên của bề mặt, tạo thành các cột thẳng đứng hút không khí xung quanh, tạo ra các xoáy mang theo một lượng lớn bụi trên bề mặt sao Hỏa.

Mặc dù bầu khí quyển của sao Hỏa mỏng hơn Trái Đất hơn 100 lần, nhưng trọng lực thấp hơn cho phép những lốc xoáy bụi này phát triển lớn hơn nhiều so với trên Trái Đất. Giờ đây, các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng tốc độ gió mà chúng tạo ra thậm chí còn nhanh hơn so với nghiên cứu trước đây và chúng được gọi là "quái vật bụi".

Sự thật bất ngờ về bụi mặt trăng

Sự thật bất ngờ về bụi mặt trăng

Nghiên cứu cho thấy, bụi mặt trăng ít độc hại hơn ô nhiễm không khí đô thị, điều này góp phần tăng thêm sự an toàn cho chuyến trở lại Mặt trăng của nhân loại.

