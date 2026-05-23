Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Băng trên sao Hỏa có thể chứa chìa khóa cho sự sống

Liệu băng trên sao Hỏa có chứa chìa khóa cho sự sống? Các nhà khoa học phát hiện ra các axit amin trong băng có thể tồn tại đến 50 triệu năm.

Thiên Đăng - (Theo Technice)

Tàu đổ bộ Phoenix của NASA đã thực hiện một khám phá đột phá vào năm 2008: đó là việc tìm thấy băng nước bên dưới bề mặt sao Hỏa. Các sứ mệnh tiếp theo đã xác nhận sự tồn tại của các lớp băng khổng lồ bên dưới sao Hỏa, đủ để bao phủ toàn bộ bề mặt sao Hỏa với độ sâu 1,5m.

Giờ đây, một nghiên cứu mới do Alexander Pavlov, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Vũ trụ Goddard của NASA dẫn đầu, chỉ ra rằng băng nước bên dưới bề mặt sao Hỏa có thể hoạt động như một hệ thống làm lạnh tự nhiên, bảo quản vi sinh vật hoặc axit amin trong tối đa 50 triệu năm và đã bảo vệ chúng khỏi bức xạ vũ trụ. Được công bố trên tạp chí Astrobiology, nghiên cứu này cung cấp những manh mối quan trọng cho việc tìm kiếm sự sống trên sao Hỏa trong tương lai.

anh-chup-man-hinh-2026-05-21-132524.png
Ảnh: @Space.

Sao Hỏa thiếu từ trường và bầu khí quyển dày đặc như Trái Đất, cho phép tia vũ trụ trực tiếp bắn phá bề mặt của nó. Tiếp xúc lâu dài sẽ phá hủy các phân tử hữu cơ và dấu vết của sự sống. Trong một phòng thí nghiệm mô phỏng môi trường Sao Hỏa, nhóm nghiên cứu đã đông lạnh vi khuẩn E. coli và axit amin ở nhiệt độ thấp (-51°C) và bắn phá chúng bằng tia gamma để mô phỏng thời khắc 50 triệu năm tiếp xúc với bức xạ trên bề mặt Sao Hỏa.

Kết quả thật đáng kinh ngạc, khoảng 10% axit amin vẫn còn nguyên vẹn trong mẫu băng nước tinh khiết, trong khi ở các mẫu axit amin chứa trong đất mặt sao Hỏa thì bị phá hủy nhanh chóng bởi bức xạ, dẫn đến tỷ lệ sống sót thấp hơn đáng kể. Nghiên cứu chỉ ra rằng, bản thân băng nước đã có tác dụng bảo vệ axit amin.

Theo Christopher House thuộc Đại học Pennsylvania State, các sứ mệnh thám hiểm trong tương lai có thể xuyên sâu vào các lớp băng sẽ có cơ hội tìm thấy dấu vết của sự sống. Điều này có ý nghĩa quan trọng đối với các sứ mệnh thám hiểm sao Hỏa trong tương lai.

Các tàu thăm dò Curiosity và Perseverance của NASA hiện đang tìm kiếm bằng chứng về sự sống cổ đại tại miệng núi lửa Gale và miệng núi lửa Jezero, nhưng nghiên cứu này cho thấy rằng, các tàu thăm dò trong tương lai nên được trang bị các công cụ khai quật mạnh mẽ để khám phá các vùng băng giá nguyên chất bên dưới lớp đất mặt vĩnh cửu trên sao Hỏa và khai quật các chất hữu cơ bị chôn vùi.

Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “2 chiếc thuyền độc đáo bậc nhất của ngành khảo cổ học”. Nguồn video: @THVL 24News.
#Băng #sao Hỏa #chìa khóa sự sống #axit amin #hữu cơ

Bài liên quan

Kho tri thức

Tàu vũ trụ bay áp sát sao Hỏa để săn tìm tiểu hành tinh kim loại quý hiếm

Tàu vũ trụ Psyche của NASA mới bay áp sát sao Hỏa để tận dụng lực hấp dẫn tăng tốc tới tiểu hành tinh kim loại quý hiếm trong Hệ Mặt trời.

Vào ngày 15/5, tàu vũ trụ Psyche của NASA đã thực hiện chuyến bay áp sát sao Hỏa để tận dụng lực hấp dẫn của hành tinh này nhằm tăng tốc săn tìm một tiểu hành tinh kim loại vô cùng quý hiếm trong Hệ Mặt trời.

Để có thể tận dụng lực hấp dẫn của sao Hỏa, tàu Psyche đã bay lướt qua hành tinh đỏ với vận tốc lên tới 19.848 km/h. Đây là chuyến bay áp sát ở cự ly đặc biệt gần khi khoảng cách giữa tàu và bề mặt sao Hỏa chỉ vào khoảng 4.500 km, tương đương khoảng cách từ bờ Đông sang bờ Tây nước Mỹ.

Xem chi tiết

Kho tri thức

16 lưu vực sông cổ đại trên sao Hỏa- chìa khóa để khám phá sự sống

Các nhà khoa học đã xác định được 16 lưu vực sông cổ đại trên sao Hỏa, nơi có thể chứa đựng những manh mối về sự sống.

Một nghiên cứu mới cho thấy, sao Hỏa từng sở hữu một hệ thống sông ngòi quy mô lớn, và những lưu vực cổ đại này có thể là những địa điểm lý tưởng để tìm kiếm sự sống. Timothy A. Goudge và nhóm của ông từ Viện Khoa học Không gian Blue Marble đã xác định được 16 lưu vực thoát nước lớn bằng cách sử dụng dữ liệu từ các thung lũng, hồ cổ đại và trầm tích trên sao Hỏa.

Những khu vực này có thể đã cung cấp môi trường thủy văn cần thiết cho sự tồn tại của sự sống. Kết quả nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Xem chi tiết

Kho tri thức

Tìm kiếm dấu hiệu sự sống là ưu tiên hàng đầu trên sao Hỏa

Các chuyên gia cho rằng, các sứ mệnh đầu tiên của nhân loại khi đặt chân lên sao Hỏa là tìm kiếm dấu hiệu sự sống.

Một đánh giá gần đây do Viện Hàn lâm Khoa học, Kỹ thuật và Y học Quốc gia (NASEM) Mỹ công bố chỉ ra rằng "tìm kiếm dấu hiệu của sự sống trong quá khứ hoặc hiện tại trên sao Hỏa" nên là một trong những mục tiêu khoa học ưu tiên hàng đầu cho các sứ mệnh đưa con người lên sao Hỏa trong tương lai gần nhất.

Báo cáo chỉ ra rằng, sao Hỏa từng có sông, hồ và bầu khí quyển dày đặc, và môi trường của nó có thể tương tự như Trái Đất thời kỳ đầu. Do đó, dấu vết của sự sống có thể vẫn được bảo tồn trong đá trầm tích, dưới lòng đất hoặc trong các khoáng chất chứa nước.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới