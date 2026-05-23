Băng trên sao Hỏa có thể chứa chìa khóa cho sự sống

Liệu băng trên sao Hỏa có chứa chìa khóa cho sự sống? Các nhà khoa học phát hiện ra các axit amin trong băng có thể tồn tại đến 50 triệu năm.

Tàu đổ bộ Phoenix của NASA đã thực hiện một khám phá đột phá vào năm 2008: đó là việc tìm thấy băng nước bên dưới bề mặt sao Hỏa. Các sứ mệnh tiếp theo đã xác nhận sự tồn tại của các lớp băng khổng lồ bên dưới sao Hỏa, đủ để bao phủ toàn bộ bề mặt sao Hỏa với độ sâu 1,5m.

Giờ đây, một nghiên cứu mới do Alexander Pavlov, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Vũ trụ Goddard của NASA dẫn đầu, chỉ ra rằng băng nước bên dưới bề mặt sao Hỏa có thể hoạt động như một hệ thống làm lạnh tự nhiên, bảo quản vi sinh vật hoặc axit amin trong tối đa 50 triệu năm và đã bảo vệ chúng khỏi bức xạ vũ trụ. Được công bố trên tạp chí Astrobiology, nghiên cứu này cung cấp những manh mối quan trọng cho việc tìm kiếm sự sống trên sao Hỏa trong tương lai.

Sao Hỏa thiếu từ trường và bầu khí quyển dày đặc như Trái Đất, cho phép tia vũ trụ trực tiếp bắn phá bề mặt của nó. Tiếp xúc lâu dài sẽ phá hủy các phân tử hữu cơ và dấu vết của sự sống. Trong một phòng thí nghiệm mô phỏng môi trường Sao Hỏa, nhóm nghiên cứu đã đông lạnh vi khuẩn E. coli và axit amin ở nhiệt độ thấp (-51°C) và bắn phá chúng bằng tia gamma để mô phỏng thời khắc 50 triệu năm tiếp xúc với bức xạ trên bề mặt Sao Hỏa.

Kết quả thật đáng kinh ngạc, khoảng 10% axit amin vẫn còn nguyên vẹn trong mẫu băng nước tinh khiết, trong khi ở các mẫu axit amin chứa trong đất mặt sao Hỏa thì bị phá hủy nhanh chóng bởi bức xạ, dẫn đến tỷ lệ sống sót thấp hơn đáng kể. Nghiên cứu chỉ ra rằng, bản thân băng nước đã có tác dụng bảo vệ axit amin.

Theo Christopher House thuộc Đại học Pennsylvania State, các sứ mệnh thám hiểm trong tương lai có thể xuyên sâu vào các lớp băng sẽ có cơ hội tìm thấy dấu vết của sự sống. Điều này có ý nghĩa quan trọng đối với các sứ mệnh thám hiểm sao Hỏa trong tương lai.

Các tàu thăm dò Curiosity và Perseverance của NASA hiện đang tìm kiếm bằng chứng về sự sống cổ đại tại miệng núi lửa Gale và miệng núi lửa Jezero, nhưng nghiên cứu này cho thấy rằng, các tàu thăm dò trong tương lai nên được trang bị các công cụ khai quật mạnh mẽ để khám phá các vùng băng giá nguyên chất bên dưới lớp đất mặt vĩnh cửu trên sao Hỏa và khai quật các chất hữu cơ bị chôn vùi.