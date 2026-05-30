AI giải mã mật mã bí ẩn 'đánh đố' nhân loại hơn 400 năm

Các nhà khoa học cho biết đã sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm giải mã nhiều mật mã cổ xưa. Trong số này, AI đã giúp giải mã mật mã Borg hơn 400 năm tuổi.

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang bắt đầu đóng vai trò quan trọng trong việc nghiên cứu các tài liệu lịch sử. Các công nghệ dựa trên AI đã và đang giúp các nhà khoa học giải mã những mật mã cổ xưa, bí ẩn làm "đau đầu" giới nghiên cứu suốt nhiều thế kỷ.

Các chuyên gia ước tính có tới 1% tài liệu trong các kho lưu trữ và thư viện trên thế giới được mã hóa hoàn toàn hoặc một phần. Chúng bao gồm các báo cáo ngoại giao, luận văn y học, tài liệu của các hội kín và thư từ cá nhân.

Một trong những ví dụ nổi tiếng nhất là mật mã Borg - một bản thảo có niên đại thế kỷ 17 được lưu giữ hơn 400 năm trong kho lưu trữ của Thư viện Vatican. Văn bản được viết bằng hàng chục ký hiệu khác thường và các chuyên gia mãi chưa tìm được "chìa khóa" để giải mã nội dung của bản thảo.

Với sự hỗ trợ của các phương pháp học máy, giới nghiên cứu đã giải mã thành công nội dung của mật mã Borg - văn bản dài 408 trang. Họ phát hiện nội dung bản thảo gồm hàng trăm khuyến nghị và đơn thuốc y tế, bao gồm các phương pháp điều trị bệnh kiết lỵ, sốt và các bệnh khác.

Mật mã Borg đã được các chuyên gia giải mã nhờ AI. Ảnh: Beáta Megyesi.

Bà Beáta Megyesi, Giáo sư ngôn ngữ học tính toán tại Đại học Stockholm ở Thụy Điển cho biết, việc nghiên cứu, giải mã văn bản cổ như mật mã Borg giống như một cuộc điều tra trinh thám. Trong đó, mỗi ký hiệu được giải mã sẽ đưa chúng ta đến gần hơn việc hiểu rõ một thế giới đã mất từ lâu.

Trước khi có AI, việc giải mã các văn bản, tài liệu cổ xưa có thể mất hàng tháng hoặc thậm chí hàng năm. Minh chứng là các nhà mật mã học ở Pháp đã mất khoảng 6 tháng để giải mã một bức thư dài 3 trang của hoàng đế Charles V. Bức thư được viết cách đây hơn 500 năm bằng 120 ký hiệu khó giải.

Các phương pháp giải mã dựa trên AI có thể đẩy nhanh đáng kể quá trình này. Chúng có thể nhận dạng chữ viết tay cũ, chuyển đổi bản thảo, tài liệu cổ xưa sang định dạng kỹ thuật số và xác định các mẫu trong mật mã.

Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng việc sử dụng những công cụ như trên để phân tích, giải mã thư từ trong Chiến tranh Ba mươi năm, thư của Nữ hoàng Mary nổi tiếng Scotland và các tài liệu lịch sử khác.

Hiện nay, một nhóm các nhà khoa học quốc tế đang phát triển một hệ thống để giải mã nội dung các bản thảo cổ xưa, bí ẩn như một phần của dự án Descrypt. Hệ thống này sẽ có khả năng nhận dạng và giải mã văn bản đồng thời mà không cần trải qua giai đoạn xử lý thủ công trung gian.

Các chuyên gia tin rằng, những công nghệ như vậy sẽ giúp tìm hiểu nội dung của hàng ngàn tài liệu lịch sử vẫn còn là bí ẩn. Họ kỳ vọng với sự trợ giúp của AI sẽ tiến gần hơn đến việc giải mã một số loại chữ viết cổ mà đến nay giới khoa học vẫn chưa giải mã thành công.