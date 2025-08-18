Ngày 19/8, tỉnh Gia Lai tổ chức khởi công và khánh thành 8 công trình

Lễ khởi công Dự án Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phù Mỹ giai đoạn 1 được tổ chức tại xã Phù Mỹ Đông nhằm triển khai, cụ thể hóa Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2025 - 2030, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương và Cảng Phù Mỹ, gắn kết các hoạt động xúc tiến, kêu gọi đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp; tạo hành lang pháp lý, môi trường đầu tư thuận lợi để thu hút các dự án sản xuất công nghiệp nhằm chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế…

Dự án Đầu tư xây dựng và Kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Phù Mỹ. Ảnh H. Đại

Dự án Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phù Mỹ, giai đoạn 1 do Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Phù Mỹ làm chủ đầu tư có quy mô diện tích 436,87 ha, với tổng vốn đầu tư trên 4.569 tỷ đồng. Dự án được UBND tỉnh Bình Định trước đây chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư vào ngày 18/2/2025 với thời gian triển khai 48 tháng.

Vào ngày 19/8/2025, UBND tỉnh Gia Lai sẽ tổ chức lễ khởi công Dự án Đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát tại vị trí phạm vi đầu tư mở rộng Cảng hàng không Phù Cát ở km 41+200, Quốc lộ 19B, phường An Nhơn. Dự án có tổng mức đầu tư 3.246 tỷ đồng. Thời gian thực hiện từ năm 2025 - 2028.

Dự án Đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 sân bay Phù Cát. Ảnh H. CH

Quy mô dự án có các hạng mục chính gồm dựng đường cất hạ cánh số 2 dài 3.048m, rộng 45m, nằm song song và cách đường cất hạ cánh số 1 hiện hữu 215 m về phía Tây; xây dựng 3 đường lăn nối từ đường cất hạ cánh mới về đường cất hạ cánh hiện hữu (mỗi đường dài 170m, rộng 23m) và 2 đường lăn thoát nhanh; hệ thống đường vành đai, hành lang, đèn tín hiệu…

Bên cạnh các dự án nói trên, trong ngày 19/8, UBND tỉnh Gia Lai cũng phối hợp chủ đầu tư tổ chức lễ khởi công Dự án Khu sản xuất, chế biến nông, lâm sản tập trung và Khu công nghiệp Phù Mỹ - Giai đoạn 1. Lễ khởi công Dự án Khu sản xuất, chế biến nông, lâm sản tập trung sẽ được tổ chức tại thôn 2, xã Tây Sơn.

Dự án Khu sản xuất, chế biến nông, lâm sản tập trung do Công ty cổ phần Vinanutrifood Bình Định làm chủ đầu tư; tổng đầu tư giai đoạn 1 lên đến gần 500 tỷ đồng. Dự án được UBND tỉnh Bình Định trước đây phê duyệt vào ngày 17/1/2024. Thời gian thực hiện từ quý I/2024 đến quý IV/2027.

Ngoài các dự án trên, theo UBND tỉnh Gia Lai, tỉnh đang tập trung đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo điều kiện khởi công các dự án mới, có quy mô lớn, đột phá trong năm 2025.

Bao gồm Dự án Đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku; các khu tái định cư phục vụ Dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam; Dự án Đường nối cao tốc Bắc - Nam đến Khu công nghiệp Phù Mỹ và Bến cảng Phù Mỹ; Tuyến đường kết nối từ Khu đô thị Khoa học và Giáo dục Quy Hòa đến Khu đô thị Long Vân.

Khởi công và hoàn thành các khu, cụm công nghiệp (CCN) như CCN Bình An (huyện Tuy Phước), CCN Nam Bình Nghi, CCN Tây Giang (huyện Tây Sơn), CCN Cát Hanh (huyện Phù Cát), CCN Trung Hiệp, CCN Trung Thành (huyện Phù Mỹ)…

Cũng trong ngày 19/8, UBND tỉnh Gia Lai cũng tổ chức khánh thành 2 dự án giao thông. Đó là Dự án Xây dựng tuyến đường tránh phía Nam thị trấn Phú Phong (địa điểm tổ chức tại km1+000 thuộc dự án, cách nút giao với Quốc lộ 19 tại km31+350 khoảng 1 km, xã Tây Sơn). Dự án tổng mức đầu tư hơn 791 tỷ đồng, chiều dài tuyến gần 18 km, được khởi công vào tháng 8/2022.

Dự án Tuyến đường kết nối từ đường phía Tây tỉnh (ĐT.638) đến đường ven biển (ĐT.639) trên địa bàn huyện Phù Mỹ (địa điểm tổ chức tại nút giao dự án với Quốc lộ 1 tại km 1173+900, thuộc thôn Diêm Tiêu, xã Phù Mỹ). Dự án có tổng mức đầu tư 818,592 tỷ đồng, chiều dài tuyến 19,2 km; được khởi công từ tháng 6/2022.