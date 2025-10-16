Hà Nội

Xã hội

Bệnh nhân tâm thần vừa ra viện tấn công 2 người thương vong

Vũ Xuân Võ là người mắc bệnh tâm thần, thuộc diện quản lý của UBND xã Bát Xát (Lào Cai), vừa đi điều trị về thì tấn công làm hai người thương vong.

Khánh Hoài

Ngày 16/10, thông tin từ UBND xã Bát Xát (tỉnh Lào Cai), các lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân một người tâm thần gây án khiến 2 người thương vong trên địa bàn.

Theo đó, khoảng 21h ngày 15/10/2025, tại thôn 3, xã Bản Vược cũ, nay thuộc xã Bát Xát (tỉnh Lào Cai), Vũ Xuân Võ (sinh năm 1989, trú tại thôn 3, xã Bát Xát) - người có bệnh án tâm thần, vừa được đưa về địa phương sau thời gian điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I - có biểu hiện kích động, đập phá đồ đạc tại nhà bố đẻ là ông Vũ Xuân Ngừng, gây thương tích cho mẹ kế là bà Hoàng Thị Xuân (sinh năm 1954) và em trai là Vũ Ngọc Trai (sinh năm 1995).

a2.jpg
Vũ Xuân Võ bị lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng xã Bát Xát đã nhanh chóng phối hợp với lực lượng Biên phòng và Ban Chỉ huy Quân sự xã đến hiện trường, vụ việc được nhanh chóng khống chế, các nạn nhân được đưa đi cấp cứu.

Tuy nhiên, bà Hoàng Thị Xuân đã tử vong trên đường tới bệnh viện; anh Vũ Ngọc Trai đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh Lào Cai trong tình trạng nguy kịch.

Theo UBND xã Bát Xát, Vũ Xuân Võ là người mắc bệnh tâm thần, thuộc diện quản lý của UBND xã Bát Xát. Trước đó ngày 2/8, Công an xã Bát Xát có văn bản đề xuất đưa Võ đi điều trị bắt buộc tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I trong thời gian 2 tháng.

Đến ngày 10/10, Võ được đưa về nhà sau thời gian điều trị. Tối 15/10, Võ có biểu hiện kích động, đập phá tài sản rồi gây án như trên.

