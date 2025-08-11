Hà Nội

Bạn đọc

Bến Tre: Công ty Thuận Thành "một mình một ngựa" trúng gói thầu hơn 3,6 tỷ đồng

Công ty TNHH Xây dựng công trình Thuận Thành là nhà thầu duy nhất tham gia và trúng gói thầu xây lắp tại huyện Ba Tri (Bến Tre cũ) với tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách 2,7%, đặt ra câu hỏi về tính cạnh tranh.

Hải Đăng - HD

Tại gói thầu xây lắp thuộc Dự án Sửa chữa đường ĐX.01, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre cũ, chỉ có duy nhất Công ty TNHH Xây dựng công trình Thuận Thành tham gia và được phê duyệt trúng thầu. Việc "một mình một sân" cùng mức giá giảm không đáng kể so với dự toán đang đặt ra những câu hỏi về hiệu quả đầu tư công.

Ngày 02/08/2025, ông Dương Văn Phúc, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long, đã ký Quyết định số 203/QĐ-SXD phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu xây lắp thuộc một dự án giao thông quan trọng tại tỉnh Bến Tre cũ. Điều đáng nói, quá trình lựa chọn nhà thầu cho dự án này chỉ ghi nhận sự tham gia của duy nhất một doanh nghiệp.

snapedit-1754879017618-5475.jpg
Nguồn MSC

Lộ diện nhà thầu trúng thầu

  • Tên gói thầu: Xây lắp công trình (Bao gồm chi phí đảm bảo ATGT trong thi công).
  • Mã thông báo mời thầu (TBMT): IB2500299061, đăng tải ngày 22:32 02/08/2025.
  • Dự án: Sửa chữa đường ĐX.01 đoạn từ ĐH.12 (cầu trạm Y tế) đến đường ĐX.05, xã An Phú Trung, huyện Ba Tri.
  • Chủ đầu tư: Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long.
  • Bên mời thầu: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Việt Trí Tín.
  • Giá gói thầu: 3.773.175.000 VND.

Đơn vị được phê duyệt trúng thầu là Công ty TNHH Xây dựng công trình Thuận Thành (MST: 1300646406), có địa chỉ đăng ký tại Số nhà 66/313 đường tỉnh 887, Ấp 3, xã Phước Long, tỉnh Vĩnh Long, do ông Trần Văn Giêm làm Giám đốc.

Giá trúng thầu của Công ty Thuận Thành là 3.670.460.351 VND. So với giá gói thầu, mức giá này tiết kiệm được khoảng 102,7 triệu đồng, tương đương tỷ lệ 2,72%.

Năng lực nhà thầu Thuận Thành ra sao?

Theo tìm hiểu, nhà thầu Thuận Thành được thành lập từ năm 2011, hoạt động với quy mô doanh nghiệp nhỏ. Tuy nhiên, doanh nghiệp này lại có một lịch sử đấu thầu khá dày dặn. Dữ liệu cho thấy, công ty đã tham gia 70 gói thầu, trong đó trúng 56 gói, trượt 12 gói, 1 gói chưa có kết quả và 1 gói đã bị hủy. Hầu hết các hoạt động đấu thầu của công ty này đều tập trung tại tỉnh Bến Tre cũ.

Về năng lực chuyên môn, Công ty Thuận Thành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực thi công công trình giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật, dân dụng… Do đó, về mặt pháp lý, doanh nghiệp hoàn toàn đủ điều kiện để thực hiện gói thầu trên.

Tuy nhiên, Báo cáo đánh giá E-HSDT số 419/BC-2025/VTT của bên mời thầu đã xác nhận một thực tế: tại thời điểm đóng thầu, chỉ có duy nhất Công ty Thuận Thành nộp hồ sơ dự thầu. Việc không có bất kỳ đối thủ cạnh tranh nào đã khiến con đường đến với chiến thắng của nhà thầu này trở nên vô cùng rộng mở.

Góc nhìn pháp lý và chuyên gia

Sự thiếu vắng cạnh tranh trong một gói thầu sử dụng vốn ngân sách luôn là vấn đề được dư luận quan tâm. Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết: “Điều 3 của Luật Đấu thầu 2023 đã nêu rõ 4 mục tiêu cốt lõi của hoạt động đấu thầu, đó là: Cạnh tranh, Công bằng, Minh bạch và Hiệu quả kinh tế. Một gói thầu chỉ có một nhà thầu tham gia, dù không vi phạm trực tiếp quy trình, nhưng rõ ràng đã chưa thể đạt được mục tiêu quan trọng nhất là ‘Cạnh tranh’. Khi không có cạnh tranh, mục tiêu ‘Hiệu quả kinh tế’, tức là tiết kiệm tối đa cho ngân sách nhà nước, cũng sẽ rất khó để đạt được.

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Lê Văn Hải phân tích: “Trong hoạt động giám sát và thanh tra đấu thầu, các gói thầu chỉ có một nhà thầu tham gia và có tỷ lệ tiết kiệm thấp (dưới 5%) luôn là ‘cờ đỏ’ (red flag) cần được xem xét kỹ lưỡng. Nó có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân: hồ sơ mời thầu có những tiêu chí quá đặc thù gây hạn chế cạnh tranh, thời gian chuẩn bị hồ sơ quá ngắn, hoặc thông tin mời thầu không được phổ biến rộng rãi. Dù lý do là gì, kết quả cuối cùng là hiệu quả của đồng vốn nhà nước chưa đạt mức tối ưu.

Việc một nhà thầu duy nhất tham gia và trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách thấp liệu có phải là trường hợp cá biệt, hay đây là một "công thức" quen thuộc tại các dự án ở Bến Tre mà Công ty Thuận Thành tham gia? Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin trong kỳ 2.

Gói thầu chiếu sáng tại Bình Dương: Nhà thầu kiến nghị tiêu chí 'lạ', giá dự thầu chênh 35%

Một gói thầu nâng cấp hệ thống chiếu sáng tại huyện Bàu Bàng (Bình Dương cũ) đang gây xôn xao khi hồ sơ mời thầu vướng kiến nghị vì đưa ra các tiêu chí kỹ thuật chuẩn châu Âu, giá dự thầu của các nhà thầu chênh lệch tới 1,4 tỷ đồng

Hoạt động đấu thầu qua mạng, với mục tiêu cao nhất là đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế, luôn là tâm điểm giám sát của xã hội. Mới đây, một gói thầu tại Bàu Bàng (Bình Dương cũ) vướng kiến nghị, đặt ra câu hỏi lớn về vai trò của bên mời thầu và tính cạnh tranh thực chất của cuộc chơi.

Ngày 20/06/2025, Công ty TNHH Tư vấn Công nghệ Xây dựng Quang Minh (Bên mời thầu) đã tiến hành mở thầu Gói thầu "Thi công xây lắp" (Mã TBMT: IB2500262172), thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu PL2500142620 của dự án "Nâng cấp hệ thống chiếu sáng các tuyến đường Lai Uyên 02, 10, 12, 17, 18, 20, 31, 37, 41, 44, 51, 57, 58, 71, 73, 76, 78, 79, 102, 103" tại huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương (cũ)

Gói thầu Thủy lợi Bến Tre: Chấn Hưng và đối tác 'một mình một ngựa' về đích

Liên danh Công ty Chấn Hưng và Thủy lợi Hà Nội là nhà thầu duy nhất tham gia và trúng gói thầu trị giá 12,5 tỷ của Công ty TNHH MTV KTCT Thủy lợi Bến Tre. Tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách chỉ đạt 2,57%.

Trong bối cảnh tỉnh Vĩnh Long (mới) chính thức hoạt động từ ngày 1/7/2025 sau khi sáp nhập toàn bộ địa giới hành chính của Bến Tre và Trà Vinh, một gói thầu xây lắp trên địa bàn Bến Tre (cũ) đã có kết quả. Đáng chú ý, một liên danh quen thuộc đã trúng thầu khi là nhà thầu duy nhất tham dự.

Theo Quyết định số 541/QĐ-CTTL được ký ngày 06/08/2025, Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình Thủy lợi Bến Tre (nay là một đơn vị hoạt động thuộc tỉnh Vĩnh Long mới) đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Xây lắp (Mã TBMT: IB2500314243-00).

Gói thầu tại Bàu Bàng: Giá dự thầu chênh 35% hồ sơ mời thầu bị 'tố' cài cắm

Một gói thầu chiếu sáng gần 6 tỷ đồng tại huyện Bàu Bàng (Bình Dương cũ) đang gây xôn xao khi các nhà thầu liên tục kiến nghị hồ sơ mời thầu có dấu hiệu hạn chế cạnh tranh, kết quả mở thầu chênh lệch giá tới hơn 2 tỷ đồng.

Hoạt động đấu thầu qua mạng, với mục tiêu cao nhất là đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế, luôn là tâm điểm giám sát của xã hội. Tuy nhiên, tại một gói thầu ở huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương cũ, những kiến nghị liên tiếp của nhà thầu về các tiêu chí kỹ thuật bị cho là "cài cắm" vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng, kết quả mở thầu với những con số chênh lệch về giá khó tin, đặt ra câu hỏi về tính minh bạch thật sự của dự án.

Ngày 28/06/2025, Công ty TNHH Tư vấn Quản lý Xây dựng Sài Gòn (Bên mời thầu) đã tiến hành mở thầu Gói thầu "Thi công xây lắp" (Mã TBMT: IB2500279730). Gói thầu này thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu PL2500153639 của dự án "Nâng cấp hệ thống chiếu sáng tuyến đường Lai Uyên..." tại huyện Bàu Bàng, với giá trị được duyệt là 5.934.971.202 đồng.

