Bến Tre: Công ty Thuận Thành "một mình một ngựa" trúng gói thầu hơn 3,6 tỷ đồng

Công ty TNHH Xây dựng công trình Thuận Thành là nhà thầu duy nhất tham gia và trúng gói thầu xây lắp tại huyện Ba Tri (Bến Tre cũ) với tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách 2,7%, đặt ra câu hỏi về tính cạnh tranh.

Tại gói thầu xây lắp thuộc Dự án Sửa chữa đường ĐX.01, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre cũ, chỉ có duy nhất Công ty TNHH Xây dựng công trình Thuận Thành tham gia và được phê duyệt trúng thầu. Việc "một mình một sân" cùng mức giá giảm không đáng kể so với dự toán đang đặt ra những câu hỏi về hiệu quả đầu tư công.

Ngày 02/08/2025, ông Dương Văn Phúc, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long, đã ký Quyết định số 203/QĐ-SXD phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu xây lắp thuộc một dự án giao thông quan trọng tại tỉnh Bến Tre cũ. Điều đáng nói, quá trình lựa chọn nhà thầu cho dự án này chỉ ghi nhận sự tham gia của duy nhất một doanh nghiệp.

Nguồn MSC

Lộ diện nhà thầu trúng thầu

Tên gói thầu: Xây lắp công trình (Bao gồm chi phí đảm bảo ATGT trong thi công).

Mã thông báo mời thầu (TBMT): IB2500299061, đăng tải ngày 22:32 02/08/2025.

Dự án: Sửa chữa đường ĐX.01 đoạn từ ĐH.12 (cầu trạm Y tế) đến đường ĐX.05, xã An Phú Trung, huyện Ba Tri.

Chủ đầu tư: Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long.

Bên mời thầu: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Việt Trí Tín.

Giá gói thầu: 3.773.175.000 VND.

Đơn vị được phê duyệt trúng thầu là Công ty TNHH Xây dựng công trình Thuận Thành (MST: 1300646406), có địa chỉ đăng ký tại Số nhà 66/313 đường tỉnh 887, Ấp 3, xã Phước Long, tỉnh Vĩnh Long, do ông Trần Văn Giêm làm Giám đốc.

Giá trúng thầu của Công ty Thuận Thành là 3.670.460.351 VND. So với giá gói thầu, mức giá này tiết kiệm được khoảng 102,7 triệu đồng, tương đương tỷ lệ 2,72%.

Năng lực nhà thầu Thuận Thành ra sao?

Theo tìm hiểu, nhà thầu Thuận Thành được thành lập từ năm 2011, hoạt động với quy mô doanh nghiệp nhỏ. Tuy nhiên, doanh nghiệp này lại có một lịch sử đấu thầu khá dày dặn. Dữ liệu cho thấy, công ty đã tham gia 70 gói thầu, trong đó trúng 56 gói, trượt 12 gói, 1 gói chưa có kết quả và 1 gói đã bị hủy. Hầu hết các hoạt động đấu thầu của công ty này đều tập trung tại tỉnh Bến Tre cũ.

Về năng lực chuyên môn, Công ty Thuận Thành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực thi công công trình giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật, dân dụng… Do đó, về mặt pháp lý, doanh nghiệp hoàn toàn đủ điều kiện để thực hiện gói thầu trên.

Tuy nhiên, Báo cáo đánh giá E-HSDT số 419/BC-2025/VTT của bên mời thầu đã xác nhận một thực tế: tại thời điểm đóng thầu, chỉ có duy nhất Công ty Thuận Thành nộp hồ sơ dự thầu. Việc không có bất kỳ đối thủ cạnh tranh nào đã khiến con đường đến với chiến thắng của nhà thầu này trở nên vô cùng rộng mở.

Góc nhìn pháp lý và chuyên gia

Sự thiếu vắng cạnh tranh trong một gói thầu sử dụng vốn ngân sách luôn là vấn đề được dư luận quan tâm. Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết: “Điều 3 của Luật Đấu thầu 2023 đã nêu rõ 4 mục tiêu cốt lõi của hoạt động đấu thầu, đó là: Cạnh tranh, Công bằng, Minh bạch và Hiệu quả kinh tế. Một gói thầu chỉ có một nhà thầu tham gia, dù không vi phạm trực tiếp quy trình, nhưng rõ ràng đã chưa thể đạt được mục tiêu quan trọng nhất là ‘Cạnh tranh’. Khi không có cạnh tranh, mục tiêu ‘Hiệu quả kinh tế’, tức là tiết kiệm tối đa cho ngân sách nhà nước, cũng sẽ rất khó để đạt được.”

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Lê Văn Hải phân tích: “Trong hoạt động giám sát và thanh tra đấu thầu, các gói thầu chỉ có một nhà thầu tham gia và có tỷ lệ tiết kiệm thấp (dưới 5%) luôn là ‘cờ đỏ’ (red flag) cần được xem xét kỹ lưỡng. Nó có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân: hồ sơ mời thầu có những tiêu chí quá đặc thù gây hạn chế cạnh tranh, thời gian chuẩn bị hồ sơ quá ngắn, hoặc thông tin mời thầu không được phổ biến rộng rãi. Dù lý do là gì, kết quả cuối cùng là hiệu quả của đồng vốn nhà nước chưa đạt mức tối ưu.”

Việc một nhà thầu duy nhất tham gia và trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách thấp liệu có phải là trường hợp cá biệt, hay đây là một "công thức" quen thuộc tại các dự án ở Bến Tre mà Công ty Thuận Thành tham gia? Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin trong kỳ 2.