Bé gái chào đời từ phôi thai trữ đông hơn 1 thập kỷ

Ngày 22/8, tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, một bé gái xinh xắn cất tiếng khóc chào đời từ một phôi thai đã được lưu trữ suốt 11 năm. Câu chuyện tưởng chừng chỉ có trong phim đã trở thành hiện thực, để lại xúc động mạnh cho cả gia đình và ê-kíp y bác sĩ.

Ca phẫu thuật đón bé gái chào đời - Ảnh BVCC

Hẹn con 11 năm trước

Năm 2014, chị V.A (1988, Hà Nội) thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Quốc gia và hạ sinh bé trai đầu lòng. Những phôi thai còn lại được chị gửi tại trung tâm, như một lời hẹn âm thầm: “Khi mẹ sẵn sàng, mẹ sẽ quay lại đón con”.

“Bác sĩ nói với tôi rằng, phôi sẽ được bảo quản an toàn dù là 5 năm, 10 năm hay nhiều hơn nữa. Tôi không ngờ hơn 10 năm sau mình thật sự quay lại”, chị V.A xúc động.

Đón con sau 11 năm hẹn ước - Ảnh BVCC

Ngày trở lại

Tháng 1/2025, chị V.A trở lại trung tâm. Hồ sơ lưu trữ cho thấy tất cả phôi thai vẫn nguyên vẹn, đủ thông tin và chất lượng như ngày đầu gửi vào phòng lưu trữ.

Nhìn thấy tên mình và phôi còn nguyên, chị V.A vừa hồi hộp vừa rưng rưng… như sắp gặp lại đứa con đã xa cách từ lâu.

Nhưng trong lòng chị không ít lo lắng: 11 năm trôi qua, liệu những phôi ấy còn đủ an toàn? Vì lần mang thai trước, chị từng trải qua quý 2 đầy căng thẳng khi thai bị ít nước ối. Bản thân chị lại mang gen tan máu bẩm sinh – yếu tố khiến việc mang thai trở nên nhiều rủi ro hơn.

“Mình hỏi bác sĩ rằng sau chục năm, phôi có còn dùng được không. Bác sĩ bảo hoàn toàn có thể, chất lượng vẫn được giữ nguyên. Câu trả lời ấy làm mình nhẹ lòng hẳn”, chị V.A nhớ lại.

Bác sĩ thăm khám cho sản phụ sau sinh - Ảnh BVCC

Quyết định chuyển phôi

Tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Quốc gia, chị V.A đã được giải thích rõ cả nguy cơ lẫn thuận lợi khi thực hiện chuyển phôi. Các bác sĩ khẳng định, các chỉ số sức khỏe và chất lượng phôi của chị đều đảm bảo.

Nhận được sự động viên và hỗ trợ từ ê-kíp y bác sĩ, chị V.A quyết định bước vào ca chuyển phôi với niềm tin trọn vẹn.

Ngay trong lần chuyển phôi đầu tiên sau 11 năm, chị V.A đã mang thai thành công. Thai kỳ đặc biệt này được GS.TS Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc bệnh viện Phụ Sản Trung ương trực tiếp theo dõi sát sao, bởi ông hiểu rõ đây không chỉ là một ca quản lý thai bình thường – mà là một minh chứng sống động cho sức mạnh của công nghệ bảo quản phôi hiện đại.

“Bệnh viện Phụ Sản Trung ương đã thực hiện thành công việc lấy một phôi thai đã được trữ lạnh suốt 11 năm trong bình đông lạnh, tiến hành rã đông và chuyển vào tử cung của người mẹ. Bệnh nhân ban đầu rất lo lắng, nghĩ rằng sau từng ấy năm phôi có thể đã hỏng, không sử dụng được và việc tạo phôi mới ở tuổi này sẽ rất khó khăn.

Nhưng thực tế cho thấy, phôi thai được lưu trữ đúng quy trình trong buồng đông lạnh của Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Quốc gia – Bệnh viện Phụ sản Trung ương vẫn đảm bảo chất lượng sau hơn 1 thập kỷ. Chúng tôi sử dụng duy nhất một phôi, chuyển thành công và kết quả đúng như mong đợi”, GS. Ánh cho biết.

Khoảnh khắc chờ đợi suốt 11 năm

Sáng ngày 22/8, bé gái nặng 3,3kg cất tiếng khóc vang trong phòng sinh, vô cùng khỏe mạnh, hồng hào. Chị V.A mãn nguyện, nhìn con mỉm cười. “Mười một năm… Con đã chờ chúng tôi quá lâu… Cảm ơn con, cảm ơn các bác sĩ!”.

Giây phút bé được gặp mẹ, một nụ cười bình yên bỗng hiện lên trên gương mặt thanh tú của em. Em chính là minh chứng sống của câu chuyện y học đặc biệt ấn tượng – hành trình phôi thai “ngủ yên” hơn 1 thập kỷ nay đã thực sự trở thành sự sống.

Khoảng khắc hạnh phúc của mẹ con sản phụ - Ảnh BVCC