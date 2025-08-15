Hà Nội

Sống Khỏe

Nhiều đường dây làm giấy chứng sinh giả tiếp tay cho việc mua bán trẻ sơ sinh

Quán triệt các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có cung cấp dịch vụ đỡ đẻ nghiêm túc thực hiện việc cấp và sử dụng giấy chứng sinh theo đúng quy định.

Thúy Nga

Ngày 15/8, Cục Bà mẹ Trẻ em (Bộ Y tế) cho biết, Cục vừa có công văn gửi Sở Y tế 34 tỉnh, thành phố; các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế; Y tế các Bộ, ngành về việc chấn chỉnh việc cấp và sử dụng giấy chứng sinh, phòng tránh tình trạng lợi dụng mua bán trẻ sơ sinh.

Cục Bà mẹ và Trẻ em, Bộ Y tế cho biết, trong thời gian gần đây, nhiều trang thông tin đại chúng liên tục phản ánh về tình trạng đường dây làm giấy chứng sinh giả, con dấu giả, khai sinh và tiếp tay cho việc mua bán trẻ sơ sinh.

Để đảm bảo chất lượng việc cấp và sử dụng giấy chứng sinh cũng như phòng ngừa việc lợi dụng tiếp tay cho hành vi buôn bán trẻ em, Cục Bà mẹ và Trẻ em, Bộ Y tế đề nghị Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố, Giám đốc các bệnh viện tăng cường chỉ đạo, quán triệt các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có cung cấp dịch vụ đỡ đẻ thuộc địa bàn quản lý của tỉnh, thành phố nghiêm túc thực hiện việc cấp và sử dụng Giấy chứng sinh theo đúng quy định của Bộ Y tế.

Đặc biệt, phải kiểm tra giấy tờ tùy thân của sản phụ trước khi cấp Giấy chứng sinh, đề phòng các trường hợp lợi dụng hợp thức hóa giấy chứng sinh, tiếp tay cho hành vi buôn bán trẻ em, mang thai hộ trái pháp luật.

mua-ban-nguoi01-1725.jpg
Một đường dây buôn bán trẻ em mới được triệt phá - Ảnh CA

Bộ Y tế cũng đề nghị các đơn vị thực hiện liên thông dữ liệu điện tử của giấy chứng sinh với phần mềm dịch vụ công liên thông theo quy định tại Nghị định số 63/2024/NĐ-CP của Chính phủ, quy định việc thực hiện liên thông điện tử 2 nhóm thủ tục hành chính gồm: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất.

Đồng thời, phối hợp với Sở Tư pháp chỉ đạo, hướng dẫn UBND cấp xã kiểm tra nhân thân của người mẹ khi làm thủ tục khai sinh, nhất là đối với các trường hợp giấy chứng sinh không được liên thông trên phần mềm dịch vụ công, đề phòng các trường hợp sử dụng giấy chứng sinh giả để hợp thức hóa hành vi buôn bán trẻ em.

Trong trường hợp phát hiện, nghi ngờ các cá nhân, đơn vị có hành vi mua bán trẻ em, Cục Bà mẹ và Trẻ em lưu ý người dân thông báo đến Cục qua số điện thoại Tổng đài 111.

#giấy chứng sinh giả #bảo vệ trẻ em #phòng chống mua bán trẻ sơ sinh #quản lý giấy khai sinh #liên thông dữ liệu điện tử #Bộ Y tế

