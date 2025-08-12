Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Cảnh báo xóa ngay ứng dụng VPN miễn phí khỏi điện thoại

Số hóa

Cảnh báo xóa ngay ứng dụng VPN miễn phí khỏi điện thoại

Chuyên gia cảnh báo người dùng iPhone và Android về nguy cơ bị theo dõi từ các ứng dụng VPN miễn phí không rõ nguồn gốc.

Thiên Trang (TH)
Nhiều người tin rằng VPN miễn phí giúp bảo vệ quyền riêng tư và vượt giới hạn truy cập, nhưng thực tế lại tiềm ẩn rủi ro lớn.
Nhiều người tin rằng VPN miễn phí giúp bảo vệ quyền riêng tư và vượt giới hạn truy cập, nhưng thực tế lại tiềm ẩn rủi ro lớn.
Sau khi nhu cầu dùng VPN bùng nổ tại Mỹ, châu Âu và nhiều quốc gia khác, các ứng dụng kém an toàn tràn ngập trên kho tải.
Sau khi nhu cầu dùng VPN bùng nổ tại Mỹ, châu Âu và nhiều quốc gia khác, các ứng dụng kém an toàn tràn ngập trên kho tải.
Theo các chuyên gia bảo mật, VPN miễn phí chính là “cánh cửa” để dữ liệu cá nhân bị thu thập và gửi ra nước ngoài.
Theo các chuyên gia bảo mật, VPN miễn phí chính là “cánh cửa” để dữ liệu cá nhân bị thu thập và gửi ra nước ngoài.
James Maude, chuyên gia an ninh mạng của BeyondTrust, cảnh báo: “Nếu bạn không trả tiền cho sản phẩm, thì bạn chính là sản phẩm.”
James Maude, chuyên gia an ninh mạng của BeyondTrust, cảnh báo: “Nếu bạn không trả tiền cho sản phẩm, thì bạn chính là sản phẩm.”
Ông cho biết, chi phí mà người dùng phải trả là thông tin cá nhân như lịch sử duyệt web, vị trí và cả dữ liệu đăng nhập.
Ông cho biết, chi phí mà người dùng phải trả là thông tin cá nhân như lịch sử duyệt web, vị trí và cả dữ liệu đăng nhập.
Điều đáng lo ngại là nhiều ứng dụng dù bị phát hiện thu thập dữ liệu trái phép vẫn tồn tại trên App Store và Google Play.
Điều đáng lo ngại là nhiều ứng dụng dù bị phát hiện thu thập dữ liệu trái phép vẫn tồn tại trên App Store và Google Play.
Một số còn tích hợp mã độc, âm thầm theo dõi và bán dữ liệu cho bên thứ ba, bất chấp cam kết “bảo mật” khi quảng cáo.
Một số còn tích hợp mã độc, âm thầm theo dõi và bán dữ liệu cho bên thứ ba, bất chấp cam kết “bảo mật” khi quảng cáo.
Các chuyên gia khuyến nghị nên xóa ngay VPN không rõ nguồn gốc và chọn dịch vụ uy tín như NordVPN, Surfshark hay Proton.
Các chuyên gia khuyến nghị nên xóa ngay VPN không rõ nguồn gốc và chọn dịch vụ uy tín như NordVPN, Surfshark hay Proton.
Mời quý độc giả xem thêm video: Kịch bản lừa đảo bắt cóc online "thao túng tâm lý" nhiều nạn nhân | VTV24
Thiên Trang (TH)
#VPN miễn phí #bảo mật dữ liệu #an ninh mạng #rủi ro VPN #dịch vụ VPN uy tín #theo dõi người dùng

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT