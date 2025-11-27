Bắt tạm giam tên ‘đạo chích’ tàng trữ ma túy

Ngày 27/11, Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bắc Ninh) vừa ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Bùi Văn Long (sinh năm 1987), ở tổ dân phố Nhất Thành, phường Phượng Sơn) về hành vi trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng Bùi Văn Long.

Trước đó, ngày 16/11, Công an phường Chũ nhận được đơn trình báo của anh Đinh Phương Nam (sinh năm 1999, ở tổ dân phố Yên Hồng, phường Yên Dũng) về việc vào khoảng 11h30 ngày 15/11, trong lúc giao hàng tại cửa hàng gần ngã tư bờ hồ phường Chũ, anh Nam bị mất điện thoại iPhone 15 để trên bảng điều khiển xe ô tô tải; cửa xe không khóa.

Công an phường Chũ khẩn trương xác minh, xác định Bùi Văn Long là người thực hiện hành vi trộm cắp. Trong quá trình điều tra, Công an phường bắt quả tang Long có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 5 gói giấy bạc chứa chất ma túy.

Hiện vụ án đang tiếp tục được Công an tỉnh Bắc Ninh xử lý theo quy định của pháp luật.

