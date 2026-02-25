Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bắt quả tang nhóm nam nữ sử dụng ma túy trong phòng karaoke VIP ở Phú Thọ

Kiểm tra quán karaoke K-Club lúc nửa đêm, Công an Phú Thọ phát hiện 19 người trong phòng VIP, 6 trường hợp dương tính ma túy, thu giữ Ketamine và thuốc lắc.

Nguyễn Hinh

Ngày 25/2, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết vừa khởi tố vụ án “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” xảy ra tại một cơ sở karaoke trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, hồi 0h ngày 3/2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội kiểm tra hành chính quán Karaoke K-Club (tổ dân phố Sậu, phường Vĩnh Phúc).

avt-pc041.jpg
Nhóm nam nữ ở thời điểm bị lực lượng chức năng kiểm tra.

Tại phòng VIP 4, lực lượng chức năng phát hiện 19 người (15 nam, 4 nữ) có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy.

Test nhanh cho kết quả 6 trường hợp dương tính với chất ma túy. Tại hiện trường, Công an thu giữ 0,848g ketamine trong túi nilon; 0,206g ketamine trong tờ tiền nước ngoài; 2 tờ tiền mệnh giá 2.000 đồng dính chất bột màu trắng; cùng đĩa sứ, bật lửa, vỏ lon bia và nhiều vật dụng liên quan.

Quá trình điều tra xác định Bùi Việt Thắng (SN 2000, trú xã Tam Dương) và Nguyễn Văn Đức (SN 1995, trú phường Vĩnh Phúc) là hai đối tượng tổ chức cho 6 người sử dụng trái phép chất ma túy.

Cơ quan CSĐT đã khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Văn Đức và thu giữ thêm 7,632g ketamine, 45 viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc (MDMA) có tổng khối lượng 16,175g.

Vụ án đang được điều tra, mở rộng.

Mời độc giả xem thêm video bắt giữ vụ vận chuyển 12.000 viên ma tuý qua biên giới:

(Nguồn: THĐT)

#Phú Thọ #karaoke K-Club #tổ chức sử dụng ma túy #Ketamine #khởi tố vụ án

Bài liên quan

Xã hội

Thợ in photocopy làm giả giấy khám sức khỏe bán kiếm lời

Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố 2 đối tượng làm giả giấy khám sức khỏe mang tên Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc để bán kiếm lời, phục vụ hồ sơ xin việc.

Ngày 25/2, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lục Văn Hương (SN 1972) và Trần Quốc Nghĩa (SN 1987), cùng trú tại xã Đạo Trù, tỉnh Phú Thọ để điều tra hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

thiet-ke-chua-co-ten.jpg
Hình ảnh các đối tượng tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Xã hội

Phú Thọ dự kiến xây cầu sông Lô mới hơn 1.000 tỷ đồng, hoàn thành trong 1 năm

Sở Xây dựng Phú Thọ đề xuất xây dựng cầu Sông Lô mới hơn 1.000 tỷ đồng, quy mô dài hạn hàng trăm năm, phấn đấu hoàn thành trong vòng 1 năm kể từ ngày 1/3/2026.

Ngày 24/2, tại hội nghị giao ban giữa Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, các đại biểu nghe phương án đầu tư xây dựng cầu Sông Lô mới trên địa bàn xã Đoan Hùng. Theo báo cáo của Sở Xây dựng, cầu Sông Lô hiện hữu đã bị hư hỏng nghiêm trọng, cần khẩn trương khắc phục để đáp ứng nhu cầu đi lại, vận tải hàng hóa của nhân dân.

525241631372433887.jpg
Cầu sông Lô bị hư hỏng sau 10 năm vận hành.
Xem chi tiết

Xã hội

Camera giao thông ở Phú Thọ ghi nhận hơn 2.800 trường hợp vi phạm dịp Tết

Dịp Tết Bính Ngọ, toàn tỉnh Phú Thọ phát hiện 2.809 vi phạm qua camera, lập biên bản 5.167 trường hợp; xảy ra 20 vụ tai nạn, làm 17 người tử vong.

Ngày 23/2, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin về kết quả xử lý vi phạm giao thông qua hệ thống camera giám sát và tình hình TTATGT dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

641604698-1238177761776108-4704439659701650139-n.jpg
Phú Thọ đã sử dụng hệ thống camera AI phục vụ việc ghi nhận vi phạm giao thông.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới