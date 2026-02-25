Bắt quả tang nhóm nam nữ sử dụng ma túy trong phòng karaoke VIP ở Phú Thọ

Kiểm tra quán karaoke K-Club lúc nửa đêm, Công an Phú Thọ phát hiện 19 người trong phòng VIP, 6 trường hợp dương tính ma túy, thu giữ Ketamine và thuốc lắc.

Ngày 25/2, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết vừa khởi tố vụ án “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” xảy ra tại một cơ sở karaoke trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, hồi 0h ngày 3/2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội kiểm tra hành chính quán Karaoke K-Club (tổ dân phố Sậu, phường Vĩnh Phúc).

Nhóm nam nữ ở thời điểm bị lực lượng chức năng kiểm tra.

Tại phòng VIP 4, lực lượng chức năng phát hiện 19 người (15 nam, 4 nữ) có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy.

Test nhanh cho kết quả 6 trường hợp dương tính với chất ma túy. Tại hiện trường, Công an thu giữ 0,848g ketamine trong túi nilon; 0,206g ketamine trong tờ tiền nước ngoài; 2 tờ tiền mệnh giá 2.000 đồng dính chất bột màu trắng; cùng đĩa sứ, bật lửa, vỏ lon bia và nhiều vật dụng liên quan.

Quá trình điều tra xác định Bùi Việt Thắng (SN 2000, trú xã Tam Dương) và Nguyễn Văn Đức (SN 1995, trú phường Vĩnh Phúc) là hai đối tượng tổ chức cho 6 người sử dụng trái phép chất ma túy.

Cơ quan CSĐT đã khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Văn Đức và thu giữ thêm 7,632g ketamine, 45 viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc (MDMA) có tổng khối lượng 16,175g.

Vụ án đang được điều tra, mở rộng.

(Nguồn: THĐT)