Bắt "nữ quái" mượn xe máy bán lấy tiền tiêu sài ở Hà Giang

Ngày 22/5, Công an tỉnh Bến Tre cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bến Tre đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thiện Chí (SN 1963), nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”.

Ảnh minh họa.