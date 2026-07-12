Khởi tố 2 “tú bà” điều hành đường dây mại dâm nghìn USD

Một đường dây mại dâm qua mạng có giá dao động từ 5 triệu đồng/lần (tàu nhanh) đến 150 triệu đồng/lần (đi tour 02-05 ngày) vừa bị Công an Hà Tĩnh triệt phá.

Ngày 12/7, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 02 bị can, gồm: Nguyễn Thị Thảo (SN 2000, trú xã Như Thanh, Thanh Hóa) và Vi Thị Nụ (SN 2005, trú phường Phương Liễu, Bắc Ninh) về tội “Môi giới mại dâm”.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình tội phạm trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện nhóm kín Telegram mang tên “Rachel Premium Edition” và một số nhóm khác có dấu hiệu hoạt động môi giới mại dâm quy mô lớn tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, đặc biệt là TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội, nên đã lập chuyên án đấu tranh, làm rõ.

Quá trình điều tra xác định các đối tượng hoạt động hoàn toàn trên không gian mạng, sử dụng ứng dụng nhắn tin mã hóa, thanh toán qua USDT và tài khoản ngân hàng. Các đối tượng không có địa điểm cố định, chủ yếu tự thỏa thuận địa điểm phạm tội, gây nhiều khó khăn cho lực lượng trinh sát.

Hai "tú bà" điều hành đường dây mại dâm bị cơ quan Công an bắt giữ.

Sau một thời gian áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tại một khu nghỉ dưỡng cao cấp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, lực lượng Công an bắt quả tang 02 cặp đôi đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Làm việc với cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận mua bán dâm qua nhóm “Rachel Premium Edition” do đối tượng sử dụng nickname “Rachel” trực tiếp điều hành. Hình thức chủ yếu là đi tour từ Hà Nội vào các tỉnh phía Nam với giá 18 triệu đồng/ngày.

​Cùng thời điểm, lực lượng chức năng đã khám xét nơi ở của Nguyễn Thị Thảo (SN 2000, trú xã Như Thanh, Thanh Hóa) tại căn hộ chung cư thuê ở Hà Nội.

Lực lượng chức năng bắt quả tang 02 cặp đôi đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại một khu nghỉ dưỡng cao cấp ở Hà Tĩnh.

Kết quả điều tra ban đầu xác định Nguyễn Thị Thảo là đối tượng chủ mưu, đóng vai trò Admin của nhiều nhóm Telegram. Thảo đăng tải quảng cáo khoảng 50 gái mại dâm, trong đó có nhiều hoa hậu, á hậu và idol TikTok. Khách phải đóng phí hội viên từ 500.000 đồng (nhóm thường) đến 2.000.000 đồng (nhóm cao cấp) để xem “hàng”.

Ngoài ra, giá dịch vụ dao động từ 5 triệu đồng/lần (tàu nhanh) đến 150 triệu đồng/lần (đi tour 02-05 ngày). Vi Thị Nụ (SN 2005, trú phường Phương Liễu, Bắc Ninh) là đối tượng môi giới tích cực.

Hiện, vụ án đang được cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.